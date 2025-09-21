Divat istene, gyere le! Visszajön divatba a kilógó melltartópánt

Talán a Labubuval lehetne még párhuzamba állítani ezt a trendet, olyan szempontból, hogy senki nem kérte, senki nem akarta, mégis egyszer csak ott termett mindenhol, és most már valahogy muszáj „divatosnak” éreznünk. Még akkor is, ha olyan hatása van, mintha reggel kapkodva öltöztünk volna fel egy „ereszdelahajam” buli után. Egyébként pedig, ha 20 éve népszerű volt valami, biztos, hogy valaki újjáéleszti. Visszatér újragondolva a '70-es évek blúzdivatja, a gyöngysorok és a trapéznadrág is − miért pont a kilógó melltartópánt lenne kivétel a a Y2K-trendek reneszánsza közepette?

A híres No Doubt-koncert és az ikonikus fehér top a kilógó fekete meltartópánttal

A kilógó melltartópánt-trend a 2000-es évek elejére vezethető vissza

Sarah Jessica Parker Szex és New York-karaktere, Carrie Bradshaw stílusa inspirációt adott egész generációknak, aztán a 2000-es évek elején Gwen Stefani sokkolta a világot látható melltartóival: megmutatta, hogy egy fehér trikó alól kivillanó fekete melltartópánt igazi kemény csajra vall. Madonna és Jean Paul Gaultier szintén a kikandikáló melltartókban látták a szexuális nyíltság megtestesülését. Ennek kapcsán nyilatkozta Kat Typaldos stylist, hogy a kilátszó fehérnemű lázadást is sugallhat, ami felszabadító érzést adhat még a legkonzervatívabbak számára is.

„Annak a megmutatása, amit alapvetően el kellene takarni, különösen a nők esetében, erőt adhat. A melltartó egyszerre hordoz szexuális jelentést és női szimbólumot, ezért a szándékos láttatás bátor és magabiztos gesztus.”

Scarlett Johansson kezdte, Sydney Sweeney folytatta – Kilógó melltartópánt rangos eseményeken

Most újra feléledni látszik a kilógó melltartópánt-trend, olyannyira, hogy már Scarlett Johansson is egy melltartópántot villantó szettben érkezett a cannes-i filmfesztiválra. Nyár elején Sydney Sweeney tette közszemlére szatén melltartópántját egy dögös, jégkék Miu Miu ruhában, Lily James pedig nemrégiben egy áttetsző, zöld ruha alól hagyta szemérmetlenül kikandikálni fehér szaténpántját.

Sydney Sweeney és Scarlett Johansson felélesztették a kivillanó melltartópánt-trendet

Csakhogy nagyon vékony a határmezsgye a szexin lezser és az ízléstelenül közönséges között

Van néhány szabály, amit érdemes betartani, ha nem akarunk átcsúszni a divatbakik sötét oldalára.