Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 21., vasárnap Máté, Mirella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hihetetlen

Divat istene, gyere le! Visszajön divatba a kilógó melltartópánt

Madonna, kilógó melltartópánt
Hulton Archive - Michael Putland
hihetetlen melltartó Madonna
Jónás Ágnes
2025.09.21.
Olyan ez, mint egy rossz ex: egyszer már megszabadultunk tőle, aztán tessék, visszasomfordál az életünkbe. Hihetetlen, de a Z gen mellett már olyan hírességek is rákaptak a kilógó melltartópánt-viselésre, mint Jennifer Lopez, Sydney Sweeney vagy Scarlett Johansson.

Talán a Labubuval lehetne még párhuzamba állítani ezt a trendet, olyan szempontból, hogy senki nem kérte, senki nem akarta, mégis egyszer csak ott termett mindenhol, és most már valahogy muszáj „divatosnak” éreznünk. Még akkor is, ha olyan hatása van, mintha reggel kapkodva öltöztünk volna fel egy „ereszdelahajam” buli után. Egyébként pedig, ha 20 éve népszerű volt valami, biztos, hogy valaki újjáéleszti. Visszatér újragondolva a '70-es évek blúzdivatja, a gyöngysorok és a trapéznadrág is − miért pont a kilógó melltartópánt lenne kivétel a a Y2K-trendek reneszánsza közepette?

kilógó melltartópánt
A híres No Doubt-koncert és az ikonikus fehér top a kilógó fekete meltartópánttal 
Forrás: Archive Photos

A kilógó melltartópánt-trend a 2000-es évek elejére vezethető vissza

Sarah Jessica Parker Szex és New York-karaktere, Carrie Bradshaw stílusa inspirációt adott egész generációknak, aztán a 2000-es évek elején Gwen Stefani sokkolta a világot látható melltartóival: megmutatta, hogy egy fehér trikó alól kivillanó fekete melltartópánt igazi kemény csajra vall. Madonna és Jean Paul Gaultier szintén a kikandikáló melltartókban látták a szexuális nyíltság megtestesülését. Ennek kapcsán nyilatkozta Kat Typaldos stylist, hogy a kilátszó fehérnemű lázadást is sugallhat, ami felszabadító érzést adhat még a legkonzervatívabbak számára is. 

„Annak a megmutatása, amit alapvetően el kellene takarni, különösen a nők esetében, erőt adhat. A melltartó egyszerre hordoz szexuális jelentést és női szimbólumot, ezért a szándékos láttatás bátor és magabiztos gesztus.”

Scarlett Johansson kezdte, Sydney Sweeney folytatta – Kilógó melltartópánt rangos eseményeken

Most újra feléledni látszik a kilógó melltartópánt-trend, olyannyira, hogy már Scarlett Johansson is egy melltartópántot villantó szettben érkezett a cannes-i filmfesztiválra. Nyár elején Sydney Sweeney tette közszemlére szatén melltartópántját egy dögös, jégkék Miu Miu ruhában, Lily James pedig nemrégiben egy áttetsző, zöld ruha alól hagyta szemérmetlenül kikandikálni fehér szaténpántját.

kilógó melltartópánt
Sydney Sweeney és Scarlett Johansson felélesztették a kivillanó melltartópánt-trendet  Forrás: Getty images

Csakhogy nagyon vékony a határmezsgye a szexin lezser és az ízléstelenül közönséges között

 Van néhány szabály, amit érdemes betartani, ha nem akarunk átcsúszni a divatbakik sötét oldalára. 

  • Először is: a melltartóvillantás szigorúan szabadidős program, vagyis egy fesztiválon, vagy egy esti buliban abszolút menő lehet, de munkahelyen, tárgyaláson vagy hivatali közegben inkább hagyjuk meg az úttörő szerepet másnak.
  • Nyakba kötős elegáns estélyi ruháknál egyenesen tilos a kivillanó melltartópánt. Ilyen esetben érdemes alternatív megoldásokhoz nyúlni, például pánt nélküli modellekhez. 
  • Az igénytelenül kilógó, véletlenszerűen kilátszó pánt munkahelyen kifejezetten ápolatlanságot sugall.  
kilógó melltartópánt
Jlo sem takargatja kilógó melltartópántját. Más kérdés, hogy ízléses-e a fekete pánt a világos felsővel párosítva 
Forrás: Getty Images North America

Ami biztosan nem működik, ha kilógó melltartópántról van szó

Igen, jól gondolod: a szilikonpánt. A jó kis szilikonpánt, amit annak idején legtöbben a kínai piacról szereztünk be, és ami nyáron kellemesen rápállott a vállunkra. Még mindig lehet kapni egyes üzletekben, és lehet, hogy praktikus darab, a valóságban azonban meglehetősen olcsó és ízléstelen hatást kelt. Ha már villantás, akkor inkább egy szép, csipkés fehérneművel, ami tényleg dekoratív, nem pedig valami bőrbe vágó műanyagcsík. Arra is figyelj, hogy ha folyton húzogatnod és igazgatnod kell, az egész inkább idegesítő, mint szexi – olyankor jobb elengedni a trendet.

Hogyan viseld, ha mindenképpen szeretnél melltartópántot villantani?

  • A lazán, vállról lecsúszó pulcsik és felsők pont arra valók, hogy finoman megvillanjon alóluk egy szép pánt. Nem arról van szó, hogy a melltartó egész kosara közszemlére kerüljön, hanem arról, hogy egy-egy ízléses részlet játékosan kikandikáljon.
  • Egy egyszerű kombinéruha alatt viselt csipkemelltartó jó módja annak, hogy a pánt és egy kis rész is kilátszódjon.
  • Egy bralette zakó alatt is szuper esti viselet
  •  Ha ujjatlan, de nyaknál zártabb felsőt viselsz, állítsd a pántokat hosszabbra, és keresztezd őket a mellkasodon és a hátadon. Így a ruha szépen eltakarja, a tartás pedig megmarad. Íme egy videó segítségképpen:
@stilusonline Melltartópánt eltüntetése kreatívan #stílustippek #stílustipp #stílustanácsadás #stílustanácsadó #stilusonline #melltartó #gyergyaikrisztina #melltartó #melltartópánt ♬ All the Fun We Had Together - Official Sound Studio

 

Ezekre a szakmákra gerjednek a nők az AI szerint

Az AI szerint bizonyos férfiszakmák sokkal vonzóbbá teszik a pasikat a nőknél, mint gondolnánk.

Ez az egy stílusbaki az egész szettedet elrontja

Dögös szettet raktál össze, de nem egy dologra nem gondoltál? Segítünk, hogy semmi se tegye tönkre a megjelenésedet.

Estélyi tangapapuccsal és sztárköpködés: a velencei filmfesztivál legnagyobb botrányai

A filmtörténelem első filmfesztiválja, a velencei filmfesztivál sosem hagy bennünket beszédtéma nélkül: lássuk, min csámcsoghattunk az elmúlt évtizedekben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu