Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 15., szerda Teréz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
otthon

Visszatér a '70-es évek kultikus lámpája a modern lakberendezés világába

Shutterstock - A-Creations
otthon '70-es évek lávalámpa lakberendezés
Visszatér a retró '70-es évekbeli otthon világosítás! Nem gondoltuk volna, de 2025 lakberendezési trendjei között ismét felbukkant a kultikus lávalámpa. Ez hiányzik a te otthonodból is!

Az elmúlt években egyre több vintage, retró trendet láthattunk a lakberendezésben is. Idén a kockás minták, a buborékos formák már visszahozták a '70-es évek hangulatát, de most a korszak egyik védjegye, a lávalámpa lett újra trendi. Ismerkedj meg a lávalámpák buborékos stílusával a modern dekorálásban!

láva lámpa, lakberendezés, otthon
Visszatár a lávalámpa mint dekoráció a 2025 lakberendezés trendjeibe.
Forrás: Getty Images North America

Új 2025-ös lakberendezési trend

Az otthon világosítás egyre fontosabb eleme a lakberendezésnek. A közösségi médiában rengeteg trend épül a kislámpákra, led- és aurás fényekre. Nagyon úgy tűnik, hogy a nagy lámpákat már senki nem akarja használni, és talán igazuk is van. A lakberendezési szakértők szerint, egy lakás otthonossá tétele nagyban múlik a fényeken. Így, ha változtatnál valamit, érdemes kis, hangulatos fényeket keresned. Ez a dekorációs trend alapozta meg a lávalámpák visszatérését is.

Bár a retro lávalámpák is divatosak, a legmenőbb lakberendezési márkák újragondolták a klasszikus kúpformát. Idén találkozhatunk szögletes, keskeny és hullámos láva lámpákkal is. Ez a különleges otthon világosítási technika minden teret stílusosabbá tesz. Választhatsz meleg fényű vagy szexi pirosas rózsaszín lámpát is. Egy dohányzóasztalon vagy pipereasztalon remekül megvilágítja a teret, miközben furcsa mozgásával textúrát ad az otthonod összképének. 

Az első lávalámpát 1963-ban találták fel, és hirtelen vált világszerte népszerűvé. A lámpa első aranykora a '70-es évekre tehető, majd nemsokkal később a '90-es években is újra reflektorfénybe került. Azóta megint eltelt 30 év, és a lávalámpa ismét trendi lett. Ez a dekorációs elem bebizonyította, hogy évtizedeket átívelő stílusa örökre retró klasszikus marad. A lámpa az inspiráció játszótere, amely különböző tulajdonságú folyadékokat használva, a fény és a hő kölcsönhatása révén véletlenszerűen változó tájképet hoz létre. Az energia átalakulásával a csövekben lévő anyag állapota is megváltozik, ami végül vizuális élményt eredményez. A modern lávalámpák luxusérzetet kölcsönöznek az otthonodnak, ellentétben a régi retró világítótesttel. 

Idén az egyik legsikkesebb dekorációs elem a lávalámpa lesz, az érzéki mozgás és fény kombinációja izgalmat vihet bármelyik szobádba. Itt az ideje, hogy leporold a gyerekkorodból megmaradt darabot, mert ez a lakberendezési trend határozza majd meg a következő éveket.

@frizzselects don’t mind me, just living my childhood dream of owning a massive lava lamp (!!!!!!!!). i sometimes find myself staring more at the lamp than the tv, she’s just so mesmerising. 🏷️ AUSSIES! Use code FRIZZ10 to snap up your own at @Molten Lamps - Lava Lamps #lavalamp #maximalistdecor #colourfulhome #dopaminedecor #homeinspo ♬ original sound - FRIZZ

Le a rojtokkal és a bútorszettekkel: ettől az 5+1 dologtól lesz olyan a nappalid, mintha a múltba ragadtál volna

Otthonunk lelke a nappali, ahol egyúttal vendégeket is fogadunk, így megjelenése különösen fontos. Bizonyos bútorok, tárgyak miatt azonban még a legstílusosabb nappali is avíttnak tűnik.

5 árulkodó jel a lakásodban, ami megmutatja, hogy a 80-as évek gyermeke vagy

Bár a 80-as évek rég elmúltak, valójában a szíved mélyén még mindig magadban hordozod az esszenciáját, pláne, ami a lakberendezést illeti.

Csempét az ágy mögé? 2025 legmerészebb hálószobatrendje

Idén a csempéből készült ágytámla a legújabb trend – és igen, jól látod, már nemcsak a fürdőben vagy a konyhában bukkan fel, hanem a hálószobában is, ahol a pihenésé a főszerep.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu