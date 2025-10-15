Visszatér a '70-es évek kultikus lámpája a modern lakberendezés világába

Az elmúlt években egyre több vintage, retró trendet láthattunk a lakberendezésben is. Idén a kockás minták, a buborékos formák már visszahozták a '70-es évek hangulatát, de most a korszak egyik védjegye, a lávalámpa lett újra trendi. Ismerkedj meg a lávalámpák buborékos stílusával a modern dekorálásban!

Visszatár a lávalámpa mint dekoráció a 2025 lakberendezés trendjeibe.

Forrás: Getty Images North America

Új 2025-ös lakberendezési trend

Az otthon világosítás egyre fontosabb eleme a lakberendezésnek. A közösségi médiában rengeteg trend épül a kislámpákra, led- és aurás fényekre. Nagyon úgy tűnik, hogy a nagy lámpákat már senki nem akarja használni, és talán igazuk is van. A lakberendezési szakértők szerint, egy lakás otthonossá tétele nagyban múlik a fényeken. Így, ha változtatnál valamit, érdemes kis, hangulatos fényeket keresned. Ez a dekorációs trend alapozta meg a lávalámpák visszatérését is.

Bár a retro lávalámpák is divatosak, a legmenőbb lakberendezési márkák újragondolták a klasszikus kúpformát. Idén találkozhatunk szögletes, keskeny és hullámos láva lámpákkal is. Ez a különleges otthon világosítási technika minden teret stílusosabbá tesz. Választhatsz meleg fényű vagy szexi pirosas rózsaszín lámpát is. Egy dohányzóasztalon vagy pipereasztalon remekül megvilágítja a teret, miközben furcsa mozgásával textúrát ad az otthonod összképének.

Az első lávalámpát 1963-ban találták fel, és hirtelen vált világszerte népszerűvé. A lámpa első aranykora a '70-es évekre tehető, majd nemsokkal később a '90-es években is újra reflektorfénybe került. Azóta megint eltelt 30 év, és a lávalámpa ismét trendi lett. Ez a dekorációs elem bebizonyította, hogy évtizedeket átívelő stílusa örökre retró klasszikus marad. A lámpa az inspiráció játszótere, amely különböző tulajdonságú folyadékokat használva, a fény és a hő kölcsönhatása révén véletlenszerűen változó tájképet hoz létre. Az energia átalakulásával a csövekben lévő anyag állapota is megváltozik, ami végül vizuális élményt eredményez. A modern lávalámpák luxusérzetet kölcsönöznek az otthonodnak, ellentétben a régi retró világítótesttel.