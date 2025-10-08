Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Te nem vagy a lányom!" Madeleine McCann anyukája kifakadt a bíróságon

Komáromi Bence
2025.10.08.
A napokban kezdődött el Julia Wandelt bírósági tárgyalása. A fiatal lengyel lányt zaklatás miatt jelentette fel a McCann család. Madeleine McCann anyukája a szerdai tárgyalási napon szót kért, és kendőzetlen őszinteséggel hozta Julia tudtára az igazságot.

Zokogással ért véget a kamu Madeleine McCann tárgyalásának szerdai napja. A Julia Wandelt ellen indított bírósági per azután kezdődött meg, hogy a lengyel nő 2 és fél éven keresztül zaklatta a McCann családot azzal, hogy azonos a 2007-ben elrabolt kislányukkal. Julia tevékenysége már annyira durvává vált, hogy egy alkalommal betört Kate McCann és Gerry McCann otthonába, hogy személyesen találkozhasson az állítólagos szüleivel. Most a bíróságon Madeleine McCann anyukája kendőzetlen őszinteséggel hozta a tudtára, hogy nem rokonok. Julia Wandelt összetört a hallottak után.

Folytatódik Julia Wandelt tárgyalása: szerdán Madeleine McCann anyukája egyenesen a szemébe mondta az igazságot
Folytatódik Julia Wandelt tárgyalása: szerdán Madeleine McCann anyukája egyenesen a szemébe mondta az igazságot
Forrás: Instagram/amijuliawandelt

Madeleine McCann anyukája nem bírta tovább, személyesen cáfolta meg Julia tévképzeteit

Gondoljunk csak bele, hogy milyen érzés lehet egy édesanyának, hogy 18 éve keresi az elrabolt kislányát, közben pedig bírósági meghallgatásokra kell járnia a zaklatások miatt. Kate McCann semmi másra nem vágyik, csak hogy újra láthassa a gyermekét, ehelyett idegen külföldiekkel kell vitatkoznia a bíróságon, akik nem képesek elfogadni a szakértők véleményét. Most a Mirror számolt be róla, hogy mit mondott Kate a bíróságon:

Tavaly decemberben betört a házunkba, és azt kiabálta: Anya én a lányod vagyok! Anya! Előtte több levelet is küldött, amiket mindig Madeleine néven írt alá. Ezek az üzenetek összetörték a szívemet. Nyilvánvaló, hogy arra vágyom a világon a legjobban, hogy Madeleine visszatérjen. De azt akarom, hogy csak a valódi lányom nevezzen engem anyának. Szívszorító volt, amikor anyának szólított. Pedig akkor is a tudtára hoztam az igazságot és most is: te nem vagy a lányom!

 - mondta el tanúvallomásában az összetört szívű édesanya. A lap beszámolója szerint ezután a monológ után Kate és Julia is sírva fakadt a bíróságon.

A McCann család kontra Julia Wandelt per két embert, a 24 éves lengyel lányt, és egy 61 éves brit állampolgárt Karen Spragget vádol azzal, hogy két és fél éven keresztül rendszeresen zaklatták az Angliában élő családot. Üzenetekkel, hívásokkal, és személyesen is felkeresték Katet és Gerryt, miközben egy szakértői bizottság már minden kétséget kizáróan bizonyította, hogy Julia és Madeleine nem lehetnek azonosak egymással, ugyanis nem egykorúak.

