„Te nem vagy a lányom!" Madeleine McCann anyukája kifakadt a bíróságon

Zokogással ért véget a kamu Madeleine McCann tárgyalásának szerdai napja. A Julia Wandelt ellen indított bírósági per azután kezdődött meg, hogy a lengyel nő 2 és fél éven keresztül zaklatta a McCann családot azzal, hogy azonos a 2007-ben elrabolt kislányukkal. Julia tevékenysége már annyira durvává vált, hogy egy alkalommal betört Kate McCann és Gerry McCann otthonába, hogy személyesen találkozhasson az állítólagos szüleivel. Most a bíróságon Madeleine McCann anyukája kendőzetlen őszinteséggel hozta a tudtára, hogy nem rokonok. Julia Wandelt összetört a hallottak után.

Folytatódik Julia Wandelt tárgyalása: szerdán Madeleine McCann anyukája egyenesen a szemébe mondta az igazságot

Forrás: Instagram/amijuliawandelt

Madeleine McCann anyukája nem bírta tovább, személyesen cáfolta meg Julia tévképzeteit

Gondoljunk csak bele, hogy milyen érzés lehet egy édesanyának, hogy 18 éve keresi az elrabolt kislányát, közben pedig bírósági meghallgatásokra kell járnia a zaklatások miatt. Kate McCann semmi másra nem vágyik, csak hogy újra láthassa a gyermekét, ehelyett idegen külföldiekkel kell vitatkoznia a bíróságon, akik nem képesek elfogadni a szakértők véleményét. Most a Mirror számolt be róla, hogy mit mondott Kate a bíróságon:

Tavaly decemberben betört a házunkba, és azt kiabálta: Anya én a lányod vagyok! Anya! Előtte több levelet is küldött, amiket mindig Madeleine néven írt alá. Ezek az üzenetek összetörték a szívemet. Nyilvánvaló, hogy arra vágyom a világon a legjobban, hogy Madeleine visszatérjen. De azt akarom, hogy csak a valódi lányom nevezzen engem anyának. Szívszorító volt, amikor anyának szólított. Pedig akkor is a tudtára hoztam az igazságot és most is: te nem vagy a lányom!

- mondta el tanúvallomásában az összetört szívű édesanya. A lap beszámolója szerint ezután a monológ után Kate és Julia is sírva fakadt a bíróságon.