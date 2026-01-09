Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sajtóhírek szerint a színésznő sokáig küzdött azért, hogy az övé legyen a gyermekek teljes felügyelei joga, azonban Keith Urban szerette volna, ha az idő felében nála lennének a lányaik. A bíróság végül közös felügyeletet állapított meg, de Nicole Kidmannel fognak élni a lányok az idő nagy részében.

Véglegesítette a válását Nicole Kidman és Keith Urban. A felek békében megegyeztek, bár a gyermekelhelyezési pereskedés kicsit elhúzódott, mert a korábbi házastársak különböző álláspontokat képviseltek a témában. A zenész azt szerette volna, ha ugyanannyit láthatná a lányait, mint a volt felesége, azonban a színésznő azon az állásponton volt, hogy hozzá kerüljön a gyermekek felügyeleti joga.

Nicole Kidmannel fognak élni a házaspár gyermekei, azonban két hetente találkozhatnak az apjukkal is
Nicole Kidmannel fognak élni a házaspár gyermekei, azonban két hetente találkozhatnak az apjukkal is
Forrás: Getty Images

Az idejük nagy részében Nicole Kidmannel fognak élni a lányok

A Page Six számolt be arról, hogy a bírósági dokumentumok szerint az év 306 napján az édesanyánál lesznek a lányok, a maradék 59 napban pedig az édesapjuknál. Ez azt jelenti, hogy Keith Urban két hetente egy hétvégét tölthet a gyermekeivel. A család egyik ismerőse szerint végül azért ebben állapodtak meg a felek, mert Nicole Kidman szerint az exférje a turnézásai miatt nem tudna amúgy sem több időt tölteni a lányaival.

„Az egyetlen dolog, amin ment a vita, az Sunday és Faith felügyeleti joga volt. Keith kezdetben azt kérte, hadd töltsön ugyanannyi időt a lányaikkal. Ez a helyzet különösen stresszessé vált Nicole számára, ugyanis közel 20 év házasság után tudta, hogy az exférje mennyire makacs ember. Ráadásul a színésznőnek rossz tapasztalatai vannak a gyermekelhelyezési ügyekben, ugyanis korábban a Tom Cruise-zal való válása során közös gyermekfelügyeletet állapított meg a bíróság, ám a két örökbefogadott gyermekük később az apjukat választották helyette" - árulta el a forrás.

