IQ-teszt: ez a találós kérdés akkor is megváltoztatja az életed, ha nincs 140 feletti IQ-d

Mit szólnál egy kis agytornához? Nem kérünk mást, csupán egy kis figyelmet, koncentrációt és pár percet. Teszteld magad egy izgalmas IQ-teszttel, vagyis egy találós kérdéssel! Szeretted az ilyen típusú rejtvényeket gyerekkorodban, netán felnőttként magad is találtál ki hasonlót? Egy biztos, most nem lesz könnyű dolgod, hiszen a megadott időn belül csak az átlag feletti intelligenciával rendelkezők képesek megfejteni. Találd ki, és zsebeld be az elismerést!

Találós kérdés és IQ-teszt egyben.

IQ-teszt, ami többet ad, mint elsőre hinnéd

Ez az izgalmas fejtörő igazán kedves a számunkra, hiszen maga a kérdés és a megfejtés is sokat taníthat. Zárd ki a külvilágot, összpontosíts és koncentrálj erre a találós kérdésre. Teszteld magad! Ha sikerül az elolvasását követő 5 másodpercen belül rájönnöd a megfejtésére, szinte biztosan 140 feletti IQ-val rendelkezel. A tét nem kicsi, íme, a feladvány:

„Az vagyok, amit vagy ünnepelnek vagy legszívesebben eltitkolnának. Megváltoztatom az emberek gondolkodását, és lényegében az egész életüket. Vannak, akik számára nyilvánvaló vagyok, míg mások rejtélyként tekintenek rám. Mi vagyok?”

Miért szeretjük az ilyen típusú IQ-teszteket?

A találós kérdések és a játékos rejtvények azt a csoportot erősítik, amelyek egyszerre edzik az agyat, a memóriát, a logikus gondolkodást és a problémamegoldó képességet. Ráadásul másokkal is könnyedén megoszthatod, hiszen nincs hozzá kép, csak szavakból áll. Mindegyik több annál, mint amilyennek elsőre hinnéd, ezért a meglepetés ereje is mellettük szól. Kell ennél jobb szórakozás?

A találós kérdés megoldása

Sikerült rájönnöd a megfejtésre? Még nem? Adj egy kis plusz időt magadnak. Engedd el az időnyomást, olvasd el még egyszer figyelmesen, és hagyatkozz a logikádra. Ha így sem sikerült rájönnöd, ne csüggedj, lehet, hogy szimplán csak valami elterelte a figyelmedet, vagy stresszesebb vagy az átlagosnál, ezért nehezebben megy a koncentráció. Eláruljuk, mi volt ennek az IQ-tesztnek a megfejtése: az életkor. Ugye, most már összeállt a fejedben ez a rejtvényes feladvány?

Mit tanulhattál ebből? Az ilyen típusú fejtörők nem csak remek szórakozást nyújtanak, de bizony sok mindent fejlesztenek is. Miközben a megoldáson gondolkodtál, az agyad úgy dolgozott, mint egy fontosabb teszt kitöltése közben. Pár másodperc alatt megtornáztattad a koncentrációs és problémamegoldó képességedet. Ráadásul valami fontosra is felhívta a figyelmedet, méghozzá az életkorodhoz való viszonyodra.

