Versek a hóról – műveltségi kvíz magyar költők téli soraiból

A tél közepén járunk. A napok rövidek, a zajok tompábbak, a világ mintha visszafogottabb hangon szólna. A hó nem csupán lehull, hanem betakar: utcákat, emlékeket, el nem mondott gondolatokat. Ilyenkor természetes, hogy a figyelem befelé fordul, és a költészet különös erővel talál meg bennünket. A versek a hóról nem pusztán tájleírások. A hó a magyar lírában gyakran szimbólum: a csendé, a tisztaságé, az elmúlásé vagy éppen a reményé. Egyetlen fehér képben képes megmutatni az elszigeteltséget és az újrakezdés lehetőségét is. Amit eltakar, az nem tűnik el végleg, csak várakozik.

Havas táj januárban – a tél csendje a magyar költészet egyik leggyakoribb motívuma. „Versek a hóról” kvízünk ezt a metaforát is kutatja.

Forrás: Shutterstock

Január csendje és a tél fehér világa – Versek a hóról kvíz

A hó különös dolog. Teljesen hétköznapi, mégis mindig kicsit varázslatos. Olyan, mintha meséből érkezne. Amikor lehull, a világ letisztul: kisimul a felszín, és könnyebb máshonnan nézni a megszokott dolgokat. Nem véletlen, hogy a magyar költészet újra meg újra visszatér hozzá. A hóról szóló sorok nemcsak tájleírások, hanem szimbólumok: gondolatot, hangulatot, érzést jelképeznek.

A versekben a hó sok mindent jelenthet. Lehet csend és megállás, amikor végre meghalljuk magunkat. Lehet tisztaság, újrakezdés, egy üres lap, amit még nem írtunk tele. De benne van a tél nehezebb oldala is: a bezártság, a magány, a várakozás. A hó egyszerre véd és elválaszt, attól függ, hogyan nézünk rá.

Ugyanakkor a hó nem csak komor. Amikor esni kezd, sokakban egyfajta öröm és ujjongás is felébred. A fények szebbek lesznek, a levegő frissebb, és hirtelen jólesik csak kinézni az ablakon. A hóesés felidézi a gyerekkort: amikor még izgalom volt az első pelyheket látni, amikor a világ játékosabbnak tűnt.

Talán éppen ezért olyan különleges élmény a hóesés. A természet ilyenkor megmutatja egy szebb arcát, és arra emlékeztet, hogy az öröm néha egészen egyszerű dolgokból fakad. Elég megállni egy percre, és nézni, ahogy hull. A hóesés az életöröm maga.

Az előttünk álló kvíz elsőre könnyed játéknak tűnik, valójában azonban emlékezés is. Ismerős sorok, régi és mai költők hangjai találkoznak benne, mind a tél és a hó köré rendeződve. A kérdések mögött ott van a magyar líra gazdag világa, ahol a hó nem díszlet, hanem jelentést hordoz.

A most következő feladatokban magyar költők téli verseiből válogattunk. Néhol folytatni kell egy sort, máskor a címet vagy a szerzőt kitalálni. Vajon mennyire ismered a havas verseket? Derítsd ki, és játssz velünk!