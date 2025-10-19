Egy nap, amikor a mosoly a legfontosabb energiaforrás – Az MVM Csoport százmillió forinttal segíti a rászoruló gyermekeket

Az MVM Csoport idén ősszel is bebizonyította, hogy az energia nemcsak a hálózatokon áramlik, hanem az emberi összefogásban is ott rejlik. A vállalat szeptemberben százmillió forint támogatást nyújtott húsz, rászoruló és beteg gyermekekkel foglalkozó civil szervezetnek a 18. alkalommal megrendezett MVM Élménynapon, amelynek mottója a „Legszebb napom” volt. Az esemény célja, hogy évről évre örömteli, játékos és inspiráló programsorozatot biztosítson több mint 800 fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű és beteg gyermek számára – akik számára ez az nap igazi feltöltődést és reményt jelent.

MVM Élménynapon a Balaton hangulatát idézték meg

Forrás: MVM

Egy nap a Balaton jegyében

Az idei rendezvénynek az MTK Sportpark adott otthont, ahol a szervezők a Balaton hangulatát idézték meg. A gyerekek tematikus játékokon keresztül ismerhették meg a magyar tenger környékének településeit, nevezetességeit és legendáit – így a nap egyszerre volt informatív és varázslatos élmény mind a gyerekek, mind a kísérők számára. A program lebonyolításában közel 100 önkéntes MVM-dolgozó vett részt, akik szívvel-lélekkel segítettek abban, hogy minden pillanat mosolyt csaljon a gyerekek arcára, akik, ha megéheztek, igazi gyerekbarát finomságok és főételek közül válogathattak a büféasztalról.

„Egy nap, amikor érezzük, hogy amit csinálunk, tényleg számít” „Az Élménynap a társadalmi felelősségvállalás ünnepe és legszebb pillanata az MVM számára, egy olyan nap, amikor érezzük, hogy amit csinálunk, tényleg számít. 800 gyerek nevetése, a közös játék és a kíváncsi tekintetek mutatták meg, milyen energia rejlik egy napnyi örömben” – mondta el Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója és hozzátette, az MVM célja nem csupán a támogatás, hanem inspiráció is a kollégák számára, hogy minél többen vegyenek részt hasonló kezdeményezésekben, és megtapasztalják a közösség segítő erejét.

Újdonság: fotópályázat az intézmények mindennapjairól

A támogatásban részesülő szervezetek kiválasztása idén különleges módon történt. Az MVM Csoport először hirdetett fotópályázatot „Intézményünk mindennapjai” címmel, amelyre száz intézmény küldte be az életük meghatározó pillanatait bemutató fényképeket. A pályázat nemcsak a gyermekeket segítő szervezetek hétköznapjait mutatta be, hanem azt a szívből jövő elhivatottságot is, amellyel nap mint nap dolgoznak a rászoruló gyerekekért. A pályázat 16 nyertes intézménye, valamint a négy legnagyobb magyarországi gyermekkórház alapítványa kapta meg az idei százmillió forintos támogatást.