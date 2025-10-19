Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 20., hétfő Vendel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Balaton

Egy nap, amikor a mosoly a legfontosabb energiaforrás – Az MVM Csoport százmillió forinttal segíti a rászoruló gyermekeket

Balaton öröm MVM élmény segítség
Life.hu
2025.10.19.
Az MVM Élménynap 18. alkalommal ajándékozott felejthetetlen pillanatokat több száz hátrányos helyzetű gyermeknek.

Az MVM Csoport idén ősszel is bebizonyította, hogy az energia nemcsak a hálózatokon áramlik, hanem az emberi összefogásban is ott rejlik. A vállalat szeptemberben százmillió forint támogatást nyújtott húsz, rászoruló és beteg gyermekekkel foglalkozó civil szervezetnek a 18. alkalommal megrendezett MVM Élménynapon, amelynek mottója a „Legszebb napom” volt. Az esemény célja, hogy évről évre örömteli, játékos és inspiráló programsorozatot biztosítson több mint 800 fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű és beteg gyermek számára – akik számára ez az nap igazi feltöltődést és reményt jelent.

MVM Élménynapon közel 100 önkéntes dolgozó vett részt
MVM Élménynapon a Balaton hangulatát idézték meg
Forrás: MVM

 Egy nap a Balaton jegyében

Az idei rendezvénynek az MTK Sportpark adott otthont, ahol a szervezők a Balaton hangulatát idézték meg. A gyerekek tematikus játékokon keresztül ismerhették meg a magyar tenger környékének településeit, nevezetességeit és legendáit – így a nap egyszerre volt informatív és varázslatos élmény mind a gyerekek, mind a kísérők számára. A program lebonyolításában közel 100 önkéntes MVM-dolgozó vett részt, akik szívvel-lélekkel segítettek abban, hogy minden pillanat mosolyt csaljon a gyerekek arcára, akik, ha megéheztek, igazi gyerekbarát finomságok és főételek közül válogathattak a büféasztalról. 

„Egy nap, amikor érezzük, hogy amit csinálunk, tényleg számít”

„Az Élménynap a társadalmi felelősségvállalás ünnepe és legszebb pillanata az MVM számára, egy olyan nap, amikor érezzük, hogy amit csinálunk, tényleg számít. 800 gyerek nevetése, a közös játék és a kíváncsi tekintetek mutatták meg, milyen energia rejlik egy napnyi örömben” – mondta el Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója és hozzátette, az MVM célja nem csupán a támogatás, hanem inspiráció is a kollégák számára, hogy minél többen vegyenek részt hasonló kezdeményezésekben, és megtapasztalják a közösség segítő erejét.

Újdonság: fotópályázat az intézmények mindennapjairól

A támogatásban részesülő szervezetek kiválasztása idén különleges módon történt. Az MVM Csoport először hirdetett fotópályázatot „Intézményünk mindennapjai” címmel, amelyre száz intézmény küldte be az életük meghatározó pillanatait bemutató fényképeket. A pályázat nemcsak a gyermekeket segítő szervezetek hétköznapjait mutatta be, hanem azt a szívből jövő elhivatottságot is, amellyel nap mint nap dolgoznak a rászoruló gyerekekért. A pályázat 16 nyertes intézménye, valamint a négy legnagyobb magyarországi gyermekkórház alapítványa kapta meg az idei százmillió forintos támogatást.

MVM Élménynapon közel 100 önkéntes dolgozó vett részt
Forrás: MVM 

A támogatott szervezetek

Az idei Élménynapon az alábbi alapítványok és intézmények kaptak támogatást:

• A Tűzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvány

• Bethesda Kórház Alapítvány

• Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány

• Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány

• Csodavár Alapítvány – Csodavár Budapest Korai Fejlesztő Központ

• Down Alapítvány

• Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány

• Egy Lépéssel Több Hajós István Alapítvány

• Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

• Gyógyító Jószándék a DMD-Izombeteg Gyermekekért – Duchenne Hungary Alapítvány

• KAMASZTÉR Alapítvány

• Kora Gyermekkori Intervencióért és Gyermekrehabilitációért Egyesület

• Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány

• Magyar Williams Szindróma Társaság

• Mezőkövesdi Tankerületi Központ – BAZ Vármegyei EGYMI Sályi Mozgásjavító Tagintézménye

• Miklós Téri Gyermekekért Alapítvány

• Pető Intézet Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítvány

• Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

• Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány

• SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu