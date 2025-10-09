Ha a Netflix le akarná forgatni a Szörnyeteg magyar változatát: ők a leghírhedtebb hazai sorozatgyilkosok

Világszerte nagy sikert arat a Szörnyeteg című antológiasorozat, amely a legismertebb amerikai sorozatgyilkosok életét dolgozza fel. Nos, ha a Netflix egyszer magyar verziót akarna forgatni, bőven lenne alapanyaga hozzá. A magyar kriminalisztikának sem kell a szomszédba menni sötét alakokért. Íme a leghíresebb magyar sorozatgyilkosok listája, akik véres nyomot hagytak a magyar történelemben.

Sorozatgyilkosok nem csak a tengerentúlon vannak

Forrás: Shutterstock

Pipás Pista – A női sorozatgyilkos, aki férfinek adta ki magát és férjeket gyilkolt

Az alföldi tanyavilágban még a kutyák is elhallgattak, ha Pipás Pista neve szóba került. A legendás bérgyilkos marcona megjelenése ellenére valójában nő volt: Fődi Viktória néven látta meg a napvilágot 1882-ben. Fiatalon egy földesúrhoz került, aki részegen rendszeresen megerőszakolta őt. Ekkor döntötte el, hogy bosszút áll minden italozó férfin.

Később férjhez ment, de hamar elhagyta az urát. Férfiruhákba öltözött, rászokott a pipára, így a környékbeliek el is nevezték pipás Pistának. Az első világháború utáni Magyországon a háborúból hazatért férfiak gyakran keresték a gyógyírt a pohár fenekén és gyakori volt a házastársi erőszak. Pipás Pistát a bántalmazott feleségek bérelték fel, hogy oldja meg a problémájukat: tegye el láb alól részeges, agresszív férjeiket. A haláleseteket öngyilkosságnak álcázta. Számtalan részeges férj meggyilkolását kötik a nevéhez, de csak 4-et tudtak rábizonyítani. Tetteivel még életében a Szeged környéki tanyavilág mitikus figurájává vált. A törvény csak 1940-ben érte utol: halálra ítélték és felakasztották.

Kovács Péter – A martfűi rém

Az ötvenes évek Magyarországán egyetlen férfi évekig rettegésben tartotta a Tisza melletti falvakat. Fiatal nőket erőszakolt és gyilkolt meg, miközben a rendőrség egy ártatlan férfit zárt börtönbe helyette. Kovács Pétert végül 1968-ban elfogták és kivégezték – de a hibák, amik miatt addig szabadon gyilkolhatott, örökre ott maradtak tanulságul a magyar igazságszolgáltatás történetében.

Holhos Jánosné – A nikotinos gyilkos háziasszony

Az ötvenes évek Magyarországán senki sem gondolta volna, hogy a szelíd, mosolygós asszony valójában egy lelkiismeret nélküli méregkeverő. Holhos Jánosné kiemelten magas intelligenciával rendelkezett, de híján volt bármiféle erkölcsi gátlásnak, ezért sokáig az orránál fogva tudta vezetni a rendőrséget. Sorozatgyilkos karrierjét 22 évesen kezdte: ekkor ment férjhez Rostár Istvánhoz, akiről hamarosan kiderült, hogy folyamatosan italozik. A fiatal feleség egykettőre eldöntötte, hogy megválik tőle. Azt is tudta, hogyan.