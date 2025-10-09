Ha a Netflix le akarná forgatni a Szörnyeteg magyar változatát: ők a leghírhedtebb hazai sorozatgyilkosok

Világszerte nagy sikert arat a Szörnyeteg című antológiasorozat, amely a legismertebb amerikai sorozatgyilkosok életét dolgozza fel. Nos, ha a Netflix egyszer magyar verziót akarna forgatni, bőven lenne alapanyaga hozzá. A magyar kriminalisztikának sem kell a szomszédba menni sötét alakokért. Íme a leghíresebb magyar sorozatgyilkosok listája, akik véres nyomot hagytak a magyar történelemben.
Az alföldi tanyavilágban még a kutyák is elhallgattak, ha Pipás Pista neve szóba került. A legendás bérgyilkos marcona megjelenése ellenére valójában nő volt: Fődi Viktória néven látta meg a napvilágot 1882-ben. Fiatalon egy földesúrhoz került, aki részegen rendszeresen megerőszakolta őt. Ekkor döntötte el, hogy bosszút áll minden italozó férfin.
Később férjhez ment, de hamar elhagyta az urát. Férfiruhákba öltözött, rászokott a pipára, így a környékbeliek el is nevezték pipás Pistának. Az első világháború utáni Magyországon a háborúból hazatért férfiak gyakran keresték a gyógyírt a pohár fenekén és gyakori volt a házastársi erőszak. Pipás Pistát a bántalmazott feleségek bérelték fel, hogy oldja meg a problémájukat: tegye el láb alól részeges, agresszív férjeiket. A haláleseteket öngyilkosságnak álcázta. Számtalan részeges férj meggyilkolását kötik a nevéhez, de csak 4-et tudtak rábizonyítani. Tetteivel még életében a Szeged környéki tanyavilág mitikus figurájává vált. A törvény csak 1940-ben érte utol: halálra ítélték és felakasztották.
Az ötvenes évek Magyarországán egyetlen férfi évekig rettegésben tartotta a Tisza melletti falvakat. Fiatal nőket erőszakolt és gyilkolt meg, miközben a rendőrség egy ártatlan férfit zárt börtönbe helyette. Kovács Pétert végül 1968-ban elfogták és kivégezték – de a hibák, amik miatt addig szabadon gyilkolhatott, örökre ott maradtak tanulságul a magyar igazságszolgáltatás történetében.
Az ötvenes évek Magyarországán senki sem gondolta volna, hogy a szelíd, mosolygós asszony valójában egy lelkiismeret nélküli méregkeverő. Holhos Jánosné kiemelten magas intelligenciával rendelkezett, de híján volt bármiféle erkölcsi gátlásnak, ezért sokáig az orránál fogva tudta vezetni a rendőrséget. Sorozatgyilkos karrierjét 22 évesen kezdte: ekkor ment férjhez Rostár Istvánhoz, akiről hamarosan kiderült, hogy folyamatosan italozik. A fiatal feleség egykettőre eldöntötte, hogy megválik tőle. Azt is tudta, hogyan.
A házassága előtt dohánytermesztéssel foglalkozott, így pontosan tudta, hogy a dohánylevélből származó nikotin mennyire mérgező. A mérget a szomszéd kislányon próbálta ki először, ő volt az első áldozat, majd a férje következett. Ezek után még két embert tett el láb alól ezzel a módszerrel.
1959 elején férjhez ment Holhos Jánoshoz, de házasságuk mindössze pár hónapig tartott. Holhos rövid úton el is költözött a faluból.
A rendőrség még akkor sem gyanakodott, amikor a nővérét is megölte nikotinnal, mert rossz szemmel nézte, hogy sokakkal összefekszik a faluból. Egyszer aztán megszorult anyagilag és visszaváltotta az üvegeket, köztük a nikotinosat is, ami így majdnem két újabb ember halálát okozta. Végül 1960-ban elfogták és önként bevallotta bűneit a hatóságoknak. A bíróság halálra ítélte, akasztására 1962-ben került sor.
A 20. század elején, Pánd községben Kiss Béla hirdetésekkel csalogatta magához a magányos nőket. Kapcsolat ígéretével kecsegtette őket, de a nőket soha többé nem látták. Mire leleplezték, Kiss már eltűnt. A háza kertjében, benzines hordókban találták meg az áldozatokat. Egyesek szerint hadifogságba esett, mások New Yorkban vélték látni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.