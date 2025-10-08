Egy nő, akit Amerika sosem fog elfelejteni − Tudj meg mindent a Szörnyeteg új évadának gyilkosáról, Lizzie Bordenről

A Szörnyeteg antológiasorozat Ed Gein történetével ismét felkavarta az állóvizet, és talán az eddigi legnagyobb sikert könyvelheti el. Ryan Murphy újra bebizonyította, hogy a sorozatgyilkosok tettein túl az elméjükbe, a lelkükbe is érdemes bepillantanunk. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy az alkotók tudnak-e a következő évadban is újat mutatni, lehet-e ezt még fokozni? Nos, ha valami képes túlszárnyalni az eddigi izgalmakat, az Lizzie Borden esete.

Lizzie Borden, akit apja és mostohaanyja megölésével vádoltak, de végül felmentettek.

Ki volt Amerika legfelkavaróbb női gyilkosa, Lizzie Borden?

Lizzie Borden 1860-ban született, a massachusettsi Fall Riverben. Apja, Andrew Borden kitartó munkával sikeres üzletemberré vált, de vagyonából családja nem sokat látott − házukba még az áram és a víz sem volt bevezetve. A jómód így csak nagyon visszafogott módon volt jelen Lizzie és nővére, Emma életében, épp, mint a férfiak. Apjuk ugyanis betegesen rettegett attól, hogy az udvarlók mind csak hozományvadászok, így lányait olyan társasági eseményekre sem igazán engedte, ahol ismerkedhettek volna. Miután nővére elhagyta a szülői házat, Lizzie vénlányként élt tovább keménykezű apjával és utált mostohaanyjával, Abbyvel, egészen 1892. augusztus 4-ig. Aznap délelőtt ugyanis valaki elképesztő kegyetlenséggel végzett a házaspárral.

Kettős gyilkosság a Borden-házban

A szobalány, Bridget Sullivan nem érezte jól magát, ezért lepihent a szobájában, de nyugalmát Lizzie kiabálása hamar félbeszakította:

Gyere gyorsan, apám halott, valaki bejött, és megölte!

Andrew Bordent lánya találta meg, a nappali kanapéján feküdt, feje szinte a felismerhetetlenségig szétroncsolva. Mint később kiderült, tizenegy baltacsapás végzett vele. Abby Borden holttestére a nő hálószobájában bukkantak rá. Vele sokkal kegyetlenebbül bánt el a támadó, hiszen több mint hússzor sújtott le a baltával. Az újságok napokig csak erről az esetről írtak, hiszen a látvány még a rendőröket is sokkolta.

A gyanú szinte azonnal Lizzie Bordenre terelődött. Kihallgatása során ellentmondásokba keveredett, egyáltalán nem látszott rajta, hogy felkavarták volna a történések, és ehhez jött még a mostohaanyjával és apjával fennálló feszült, mérgező viszonya. A rendőrség hiába találta meg a baltát a ház pincéjében, és hiába látta valaki, ahogy a fiatal nő elégeti a véres ruháit, a bírósági tárgyalás végén Lizzie Borden szabadon távozhatott.