Egy nő, akit Amerika sosem fog elfelejteni − Tudj meg mindent a Szörnyeteg új évadának gyilkosáról, Lizzie Bordenről

A Szörnyeteg antológiasorozat Ed Gein történetével ismét felkavarta az állóvizet, és talán az eddigi legnagyobb sikert könyvelheti el. Ryan Murphy újra bebizonyította, hogy a sorozatgyilkosok tettein túl az elméjükbe, a lelkükbe is érdemes bepillantanunk. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy az alkotók tudnak-e a következő évadban is újat mutatni, lehet-e ezt még fokozni? Nos, ha valami képes túlszárnyalni az eddigi izgalmakat, az Lizzie Borden esete.
Lizzie Borden 1860-ban született, a massachusettsi Fall Riverben. Apja, Andrew Borden kitartó munkával sikeres üzletemberré vált, de vagyonából családja nem sokat látott − házukba még az áram és a víz sem volt bevezetve. A jómód így csak nagyon visszafogott módon volt jelen Lizzie és nővére, Emma életében, épp, mint a férfiak. Apjuk ugyanis betegesen rettegett attól, hogy az udvarlók mind csak hozományvadászok, így lányait olyan társasági eseményekre sem igazán engedte, ahol ismerkedhettek volna. Miután nővére elhagyta a szülői házat, Lizzie vénlányként élt tovább keménykezű apjával és utált mostohaanyjával, Abbyvel, egészen 1892. augusztus 4-ig. Aznap délelőtt ugyanis valaki elképesztő kegyetlenséggel végzett a házaspárral.
A szobalány, Bridget Sullivan nem érezte jól magát, ezért lepihent a szobájában, de nyugalmát Lizzie kiabálása hamar félbeszakította:
Gyere gyorsan, apám halott, valaki bejött, és megölte!
Andrew Bordent lánya találta meg, a nappali kanapéján feküdt, feje szinte a felismerhetetlenségig szétroncsolva. Mint később kiderült, tizenegy baltacsapás végzett vele. Abby Borden holttestére a nő hálószobájában bukkantak rá. Vele sokkal kegyetlenebbül bánt el a támadó, hiszen több mint hússzor sújtott le a baltával. Az újságok napokig csak erről az esetről írtak, hiszen a látvány még a rendőröket is sokkolta.
A gyanú szinte azonnal Lizzie Bordenre terelődött. Kihallgatása során ellentmondásokba keveredett, egyáltalán nem látszott rajta, hogy felkavarták volna a történések, és ehhez jött még a mostohaanyjával és apjával fennálló feszült, mérgező viszonya. A rendőrség hiába találta meg a baltát a ház pincéjében, és hiába látta valaki, ahogy a fiatal nő elégeti a véres ruháit, a bírósági tárgyalás végén Lizzie Borden szabadon távozhatott.
Miután a Borden lányok megörökölték apjuk vagyonát − amelyből a szobalánynak is bőven jutott −, elköltöztek a városból. Hosszú ideig éltek újdonsült közös otthonukban, majd Emma hirtelen összecsomagolt és elhagyta húgát. A két testvér soha többé nem találkozott és nem is beszélt egymással. Lizzie Borden sosem házasodott meg, de szívesen járt társaságba, és a szóbeszédek szerint több szeretőt is tartott. Egyedül, 67 éves korában hunyt el tüdőgyulladásban. A sors érdekes fintora, hogy szülei mellé temették.
A gyilkosságokról, a bizonyítékokról és a tárgyalásról korábban már részletesen írtunk, de csak akkor olvasd el, ha nem zavar az esetleges spoilerveszély!
Ryan Murphy antológiasorozatának új évada nem csupán a Szörnyeteg legkorábbi gyilkosát hozza el, de a széria első női elkövetőjét is. De valóban gyilkosról beszélünk? Ez is egy izgalmas fordulat a sorozat történetében, hiszen Lizzie Bordent felmentette az esküdtszék. Vajon a nézőkre bízza, vagy állást foglal a fiatal nő bűnösségét illetően? Mi mindenesetre egy lebilincselő és brutális történetvezetésben bízunk, amelyben a mély emberi drámák és a rendőrségi nyomozás izgalma egyaránt helyet kap.
A főszerepben Annette Bening és Warren Beatty lányát, a még kevésbé ismert Ella Beattyt láthatjuk majd, akiben Murphy nagyon bízhat, hiszen egyszerre kell eljátszania a sebezhető nőt és a hidegvérű gyilkost. Lizzie Borden mostohaanyját Rebecca Hall, míg a szobalányt az a Vicky Krieps kelti életre, aki a harmadik évadban a náci Ilse Koch-ot alakította.
A Szörnyeteg negyedik évadának forgatása idén ősszel kezdődött, így jövőre várható a bemutatója.
