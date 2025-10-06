Vedd észre a csodát minden nap! — Mindfulnessrutin 5 lépésben a mentális egészségért

Digitális világunkban, ahol jóformán a kültéri szemetesen is érintőképernyő van, mindenhonnan ingereket hajigálnak ránk, és még a legújabb körömfestési trendbe is világvégét vizionálnak. Nem csoda, hogy megroppanunk pszichésen. Az emberek már észre sem veszi a világ csodáit, elszakadtak a valóságtól, pedig számos kutatás bizonyítja, hogy az áhítat érzése jó hatással van a mentális egészségre. Éppen ezért állítottunk össze egy olyan mindfulnessrutint, melyet könnyedén a hétköznapjaidba illeszthetsz.

A mentális egészségben kulcsszerepe van a csodálat érzésének — Ebben segít az ötlépéses mindfulnessrutin

A csoda és áhítat hatása az idegrendszerre és a mentális egészségre

Az emberi agyat nem arra tervezték, hogy minden egyes pillanatban ingerek érjék. Ez óriási terhet ró az idegrendszerre, agyunkat állandóan a „támadj vagy menekülj” állapotban tartja, mely megnövekedett stresszel jár, melynek fizikai és mentális egészségre gyakorolt negatív hatását már untig ismerjük. Megemelkedett kortizolszint, alvászavarok, gyors öregedés, és a lista még hosszan sorolható.

Friss kutatások azonban remek megoldást találtak a problémára, amely nem más, mint a csodálat, áhítat érzése, ami segít ellensúlyozni az információs társadalom okozta negatív hatásokat.

Például a lenyűgözöttség érzése csökkenti a szív és érrendszeri megbetegedések egyik fő okozójának, a kortizolnak a szintjét, javítja a közérzetet, redukálja a stresszt, de például az agy riasztóközpontjaként funkcionáló amigdala is kisebb aktivitást mutatott.

Annak érdekében, hogy ezt az ideális állapotot elérhessük, egy hatékony mindfulness-, azaz tudatos jelenlétet fejlesztő rutint állítottunk össze, amely segít helyrebillenteni a mentális egyensúlyt. Ami még ennél is jobb, hogy könnyedén a dolgos mindennapokba illeszthető.

Mindfulnessrutin 5 lépésben a mentális egészségért

1. Vadásszuk a csodát

Hogyha eleve úgy vágunk bele a napba, hogy az apró részletek megfigyelése révén monitorozzuk a csodákat, máris sokat tettünk idegi és pszichés épségünkért. Keressük az őszülő faleveleket, csodáljuk meg a felhők formáját, értékeljük a ruha varrásának kidolgozottságát – Minden csak saját érdeklődésünkön múlik.

Ezt a lépést igazán csak lekezdeni nehéz, amint ráérzünk, megy minden magától.

2. Sétáljunk minimum 15 percet a természetben

A természetben tett séta az egyik legjobb módja, hogy kisöpörjük a mindennapok feszültségét. Aki belvárosban, esetleg urbánus környezetben lakik, annak sem kell órákat utaznia, amíg el nem ér az első nem ember alkotta környezetbe, egy közeli park, fás-bokros utcácska ugyanúgy megfelel a célnak. Ha van vízfelület a közelben, az a legjobb, ugyanis ez bizonyítottan nyugtató hatású. Negyed óra séta a természetben és a szorongás, idegesség máris redukálódik.