Vedd észre a csodát minden nap! — Mindfulnessrutin 5 lépésben a mentális egészségért

Westend61 - Westend61
csoda agy élmény idegrendszer
Bába Dorottya
2025.10.06.
A modern hétköznapok roppant módon megterhelik idegrendszerünket, pszichénket. A mentális egészség érdekében néha ki kell szakadni a valóságból, Hogy ezt megkönnyítsük, összeállítottuk egy mindfulnessrutint, amit most veled is megosztunk.

Digitális világunkban, ahol jóformán a kültéri szemetesen is érintőképernyő van, mindenhonnan ingereket hajigálnak ránk, és még a legújabb körömfestési trendbe is világvégét vizionálnak. Nem csoda, hogy megroppanunk pszichésen. Az emberek már észre sem veszi a világ csodáit, elszakadtak a valóságtól, pedig számos kutatás bizonyítja, hogy az áhítat érzése jó hatással van a mentális egészségre. Éppen ezért állítottunk össze egy olyan mindfulnessrutint, melyet könnyedén a hétköznapjaidba illeszthetsz.

5 lépéses rutin a mentális egészségért
A mentális egészségben kulcsszerepe van a csodálat érzésének — Ebben segít az ötlépéses mindfulnessrutin
Forrás: Moment RF

A csoda és áhítat hatása az idegrendszerre és a mentális egészségre

Az emberi agyat nem arra tervezték, hogy minden egyes pillanatban ingerek érjék. Ez óriási terhet ró az idegrendszerre, agyunkat állandóan a „támadj vagy menekülj” állapotban tartja, mely megnövekedett stresszel jár, melynek fizikai és mentális egészségre gyakorolt negatív hatását már untig ismerjük. Megemelkedett kortizolszint, alvászavarok, gyors öregedés, és a lista még hosszan sorolható.

Friss kutatások azonban remek megoldást találtak a problémára, amely nem más, mint a csodálat, áhítat érzése, ami segít ellensúlyozni az információs társadalom okozta negatív hatásokat.

Például a lenyűgözöttség érzése csökkenti a szív és érrendszeri megbetegedések egyik fő okozójának, a kortizolnak a szintjét, javítja a közérzetet, redukálja a stresszt, de például az agy riasztóközpontjaként funkcionáló amigdala is kisebb aktivitást mutatott.

Annak érdekében, hogy ezt az ideális állapotot elérhessük, egy hatékony mindfulness-, azaz tudatos jelenlétet fejlesztő rutint állítottunk össze, amely segít helyrebillenteni a mentális egyensúlyt. Ami még ennél is jobb, hogy könnyedén a dolgos mindennapokba illeszthető.

Mindfulnessrutin 5 lépésben a mentális egészségért

1. Vadásszuk a csodát

Hogyha eleve úgy vágunk bele a napba, hogy az apró részletek megfigyelése révén monitorozzuk a csodákat, máris sokat tettünk idegi és pszichés épségünkért. Keressük az őszülő faleveleket, csodáljuk meg a felhők formáját, értékeljük a ruha varrásának kidolgozottságát – Minden csak saját érdeklődésünkön múlik.

Ezt a lépést igazán csak lekezdeni nehéz, amint ráérzünk, megy minden magától.

2. Sétáljunk minimum 15 percet a természetben

A természetben tett séta az egyik legjobb módja, hogy kisöpörjük a mindennapok feszültségét. Aki belvárosban, esetleg urbánus környezetben lakik, annak sem kell órákat utaznia, amíg el nem ér az első nem ember alkotta környezetbe, egy közeli park, fás-bokros utcácska ugyanúgy megfelel a célnak. Ha van vízfelület a közelben, az a legjobb, ugyanis ez bizonyítottan nyugtató hatású. Negyed óra séta a természetben és a szorongás, idegesség máris redukálódik.

3. Hallgassunk új zenéket

Létezik az a semmivel össze nem hasonlítható érzés, amikor egy fülbemászó dal hatására libabőrösek leszünk. Zenei műveltségünk szélesítésével gyakrabban megtapasztalhatjuk az áhítat hallás után közvetített formáját, amikor új műveket fedezünk fel. A feladatnál mi sem egyszerűbb: kezdjünk el szörfözni a streaming-, illetve videós platformok lejátszási listái között, vagy látogassunk el gy lemezboltba a még autentikusabb élményért.

Megtalálnak a pozitív gondolatok, javulnak az érzelmeink, motiváltabbak, kreatívabbak leszünk.

4. Értékeljük mások erkölcsi nagyságát

Érdemes elmerülni olyan személyek történetében, akik valamilyen módon szebbé tették a világot, vagy túléltek egy nehéz helyzetet. Ilyenkor ugyanis visszatér az emberiségbe, a világ szépségébe vetett hitünk, mely kiválóan ellensúlyozza a éterből farkast kiáltó hangokat. Remek önfejlesztési gyakorlat is ez, mivel segít elsajátítani a tiszteletet, alázatot, ahogy belső motivációnk is kap egy löketet.

5. Vezessünk boldogság naplót

Egy mondás úgy tartja, hogy minden csoda három napig tart, ám ha a pozitív élményeket papírra vetjük, örökre velünk maradnak. Ezét lehet hasznos a naplóírás, amelyben rendszerezhetjük a minket ért csodát, és ami emlékeztet minket a nap során ért pozitív dolgokra. A naplóírás további előnye lehet, hogy segít megérteni tapasztalatainkat, alaposabb önismeretet, önreflexiót tesz lehetővé. Nincs más dolgunk, mint leírni a nap során minket ért lenyűgöző, örömteli élményeket, hogy szép, kerek lezárást adjon a napunknak.

