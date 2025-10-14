Pofonegyszerű halloweeni jelmezötletek a TikTok-ról, amelyekhez nem kell felvásárolnod a fél boltot

A következő jelmezötletekhez jó eséllyel szinte minden adott a ruhatáradban.

A halloweeni bulik sztárja lehetsz jelmezötleteinknek hála

Forrás: Shutterstock

Egyszerű halloweeni jelmezötletek

Imádjuk a halloweeni időszakot: ilyenkor kicsit felpezsdül az élet, és úgy érezzük magunkat, mintha egy Tim Burton-fimben lennénk: mindenhol tökök, denevérek és pókháló, az emberek pedig kicsit megmutatják a gyermeki énjüket, és álarcok mögé rejtőznek.

A Bajos csajok óta tudjuk, hogy ilyenkor két csoportra oszlik a nőtársadalom: azokra, akik ijesztőek akarnak lenni és azokra, akik szexik.

Bármelyik csoportba is tartozol, mindkettőre mutatunk olyan egyszerűen előállítható jelmezt, amelynek láttán mindenki a homlokára csap majd, hogy ő erre miért nem gondolt!

1. Mia Wallace

Egy fehér ing, egy fekete melltartó, vörös rúzs és paróka: csupán ennyire van szükséged ahhoz, hogy életre keltsd a Ponyvaregény ikonikus főhősnőjét. Plusz pont, ha egy ki művért is teszel az orrod alá, ha pedig a Travoltával közös tánc koreográfiáját is betanulod, biztosan őrült sikered lesz a buliban!

2. Szexi kalóz

A TikTok tele van dögös kalózokkal, nem véletlenül: elég elővenned az egyik cuki nyári ruhádat, rávenned egy fűzőt, kiegészíteni egy csizmával és kalappal (haladó arcoknak kötelező a papagáj is!), és máris úgy nézel ki, mint akinek az ereiben is rum folyik!

3. Keselyű

Tudjuk, hogy nem mindenki ragaszkodik ahhoz, hogy vonzó legyen halloweenkor. Nekik ajánljuk ezt a low-budget jelmezt, amelyhez elég egy kukazsák és egy betonerős combizom.

4. Morticia és Gomez Addams

Ha a pároddal csapatod a bulit, a legegyszerűbb megoldás az Addams család két legvonzóbb tagjának beöltözni: egy hosszú, fekete ruha és egy öltöny – na meg némi fehér púder, és máris kész a tökéletes Addams-életérzés!

5. Őzike

Ha inkább cuki szeretnél lenni, és még a kézügyességed is jó, akkor az őzike jelmez a legjobb választás, mivel elég hozzá egy barna ruha, némi smink, két hajgumi és máris kész az őrülten aranyos look!