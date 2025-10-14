Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Pofonegyszerű halloweeni jelmezötletek a TikTok-ról, amelyekhez nem kell felvásárolnod a fél boltot

Shutterstock - Studio Romantic
DIY jelmezötlet Halloween
Nagy Kata
2025.10.14.
Hivatalos vagy egy klassz halloweeni buliba, de fogalmad sincs, minek öltözz be, hogy ne kelljen hozzá térdig járnod az üzleteket, de mégis kreatív és látványos legyen? A TikTok segít! Felkutattuk neked a legmenőbb, de mégis egyszerű halloweeni jelmezötleteket, hogy te legyél az este sztárja!

A következő jelmezötletekhez jó eséllyel szinte minden adott a ruhatáradban. 

fiatalok különböző jelmezötleteket viselnek
A halloweeni bulik sztárja lehetsz jelmezötleteinknek hála
Forrás: Shutterstock

Egyszerű halloweeni jelmezötletek

Imádjuk a halloweeni időszakot: ilyenkor kicsit felpezsdül az élet, és úgy érezzük magunkat, mintha egy Tim Burton-fimben lennénk: mindenhol tökök, denevérek és pókháló, az emberek pedig kicsit megmutatják a gyermeki énjüket, és álarcok mögé rejtőznek.

A Bajos csajok óta tudjuk, hogy ilyenkor két csoportra oszlik a nőtársadalom: azokra, akik ijesztőek akarnak lenni és azokra, akik szexik.

Bármelyik csoportba is tartozol, mindkettőre mutatunk olyan egyszerűen előállítható jelmezt, amelynek láttán mindenki a homlokára csap majd, hogy ő erre miért nem gondolt! 

1. Mia Wallace

Egy fehér ing, egy fekete melltartó, vörös rúzs és paróka: csupán ennyire van szükséged ahhoz, hogy életre keltsd a Ponyvaregény ikonikus főhősnőjét. Plusz pont, ha egy ki művért is teszel az orrod alá, ha pedig a Travoltával közös tánc koreográfiáját is betanulod, biztosan őrült sikered lesz a buliban!

@bellereid_ PULP FICTION SUPREMACY #pulpfiction #miawallace #halloweeninspo ♬ original sound - 𝑒

2. Szexi kalóz

A TikTok tele van dögös kalózokkal, nem véletlenül: elég elővenned az egyik cuki nyári ruhádat, rávenned egy fűzőt, kiegészíteni egy csizmával és kalappal (haladó arcoknak kötelező a papagáj is!), és máris úgy nézel ki, mint akinek az ereiben is rum folyik! 

@ameliawebb1 Im a pirate duhh #fyp #explore #halloween #halloween2024 #fancydress ♬ its just a bunch of hocus pocus - lil timmy @⃝꙰⃝꙰⃝꙰⃝꙰⃝꙰⃝꙰⃝꙰⃝꙰⃝꙰⃝

3. Keselyű

Tudjuk, hogy nem mindenki ragaszkodik ahhoz, hogy vonzó legyen halloweenkor. Nekik ajánljuk ezt a low-budget jelmezt, amelyhez elég egy kukazsák és egy betonerős combizom. 

@soefamilytherapy_lina Costume ideas! Dressing up in trash bags and calling it a costume sparks playfulness and creativity, which are protective factors for mental health. Play allows people to reduce stress, connect socially, and get out of rigid, anxious thinking. #funny #creative #halloween #custome ♬ original sound - Johnny Sibilly

4. Morticia és Gomez Addams 

Ha a pároddal csapatod a bulit, a legegyszerűbb megoldás az Addams család két legvonzóbb tagjának beöltözni: egy hosszú, fekete ruha és egy öltöny – na meg némi fehér púder, és máris kész a tökéletes Addams-életérzés! 

@ohpolly @Valerie✨ in our Immortal Soul Halloween look - obsessed 🖤👻 #OhPolly #halloween #costumeideas #halloweenlook #addamsfamily #wednesday #couplescostume #coupleshalloweencostumes #fyp ♬ original sound - Oh Polly

5. Őzike

Ha inkább cuki szeretnél lenni, és még a kézügyességed is jó, akkor az őzike jelmez a legjobb választás, mivel elég hozzá egy barna ruha, némi smink, két hajgumi és máris kész az őrülten aranyos look!

@jennaralene 🦌 love this easy Halloween costume idea 🤭 off to do a little fun Halloween shoot! #halloween #halloweencostume #halloweenlook #costumeideas #deermakeup ♬ Bambi - Shirley Temple

 

