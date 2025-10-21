Egy modell több mint 33 milliót költött, hogy szuperhősnek nézzen ki – Sokkoló az eredmény

Leslie Luxx, a Venice Beach-i erotikus sztár körülbelül 100 000 dollárt, azaz több mint 33 millió forintot költött arra, hogy a testét egy szuperhősévé alakítsa át. Az elmúlt években számos furcsa testátalakító műtétről számolhattunk be, elképesztő végeredményekkel – ebben az esetben is sokkolóak az előtte-utána fotók.

Leslie Luxx szuperhőssé plasztikáztatta magát.

Forrás: Instagram

Szuperhőssé alakította magát az erotikus modell

A tartalomkészítőt elmondása szerint az anime karakterek gyönyörű vonásai motiválták az átalakulásra, aminek érdekében több plasztikai beavatkozáson is átesett. A teljesség igénye nélkül orrműtét, „bordatörés”, ajakemelés és mellnagyobbítás várt az influenszerre, aki elsősorban az anime lányok gyönyörű bőrét és arcvonásait irigyelte meg – számolt be a sokkoló átalakulásról a LadBible.

„Az anime lányok nagyon gyönyörűek. Mindig is így akartam kinézni” – mondta Leslie.

Az influenszer elismerte, hogy valószínűleg diszmorfiában szenved, ami egy olyan mentális egészségügyi állapot vagy zavar, amelynek hatására valaki folyamatosan elégedetlen a megjelenésével. Az OnlyFans-modell azt is elárulta, hogy jelenlegi párja éppen ezért nagyon aggódik az állapota miatt, de ennek ellenére mindenben támogatja.

„Még nem érzem, hogy teljes vagyok. Valójában további három bordát is el akarok távolíttatni, és még nagyobb feneket szeretnék” – tette hozzá.

A műtétek előtti állapotáról is megosztott képeket, és elmondta, hogy a negatív kommentek sokszor elszomorították, de azóta rájött, hogy nem érdekli az emberek véleménye. Leslie Luxx jelenleg 3,2 millió követővel rendelkezik Instagramon, és nem tervezi, hogy abbahagyja a plasztikai műtéteket – elmondása szerint talán csak 50 éves kora után lesz tökéletes a kinézete.

„Az emberek azonnal megcímkéznek, és nem kezelnek emberként. Igyekszem mindenből nagyot választani, nagy és formás szeretnék lenni, mert az anime karakterek is ilyenek. A lehető legnagyobb szeretnék lenni” – mondta a modell.

A plasztikai sebészet világa sokak számára a szépség és a megújulás reményét hozza, de egyre több az olyan beavatkozás, amely inkább a teljes átalakulást célozza. Az elrontott plasztikai műtétek rendkívül tanulságosak, akárcsak azok az esetek, amikor valakinek a korábbi önmaga már szinte alig felismerhető. A sérült énkép miatt azonban sokan nem érzik a kudarcot, sőt, újabb beavatkozásra költenek.