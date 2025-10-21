Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 21., kedd

Egy modell több mint 33 milliót költött, hogy szuperhősnek nézzen ki – Sokkoló az eredmény

Shutterstock - New Africa
plasztika OnlyFans átalakulás szuperhős
Simon Benedek
2025.10.21.
A Venice Beach-i OnlyFans sztár, Leslie Luxx több mint 100 000 dollárt (33 millió forintot) költött testének teljes átalakítására, hogy valódi szuperhősként nézzen ki. Mindenki döntse el, hogy sikerült-e igazi szuperhős alakot öltenie...

Leslie Luxx, a Venice Beach-i erotikus sztár körülbelül 100 000 dollárt, azaz több mint 33 millió forintot költött arra, hogy a testét egy szuperhősévé alakítsa át. Az elmúlt években számos furcsa testátalakító műtétről számolhattunk be, elképesztő végeredményekkel – ebben az esetben is sokkolóak az előtte-utána fotók.

Az OnlyFans sztár, Leslie Luxx szuperhősként.
Leslie Luxx szuperhőssé plasztikáztatta magát.
Forrás:  Instagram

Szuperhőssé alakította magát az erotikus modell

A tartalomkészítőt elmondása szerint az anime karakterek gyönyörű vonásai motiválták az átalakulásra, aminek érdekében több plasztikai beavatkozáson is átesett. A teljesség igénye nélkül orrműtét, „bordatörés”, ajakemelés és mellnagyobbítás várt az influenszerre, aki elsősorban az anime lányok gyönyörű bőrét és arcvonásait irigyelte meg – számolt be a sokkoló átalakulásról a LadBible

„Az anime lányok nagyon gyönyörűek. Mindig is így akartam kinézni” – mondta Leslie.

Az influenszer elismerte, hogy valószínűleg diszmorfiában szenved, ami egy olyan mentális egészségügyi állapot vagy zavar, amelynek hatására valaki folyamatosan elégedetlen a megjelenésével. Az OnlyFans-modell azt is elárulta, hogy jelenlegi párja éppen ezért nagyon aggódik az állapota miatt, de ennek ellenére mindenben támogatja. 

„Még nem érzem, hogy teljes vagyok. Valójában további három bordát is el akarok távolíttatni, és még nagyobb feneket szeretnék” – tette hozzá.

A műtétek előtti állapotáról is megosztott képeket, és elmondta, hogy a negatív kommentek sokszor elszomorították, de azóta rájött, hogy nem érdekli az emberek véleménye. Leslie Luxx jelenleg 3,2 millió követővel rendelkezik Instagramon, és nem tervezi, hogy abbahagyja a plasztikai műtéteket – elmondása szerint talán csak 50 éves kora után lesz tökéletes a kinézete. 

„Az emberek azonnal megcímkéznek, és nem kezelnek emberként. Igyekszem mindenből nagyot választani, nagy és formás szeretnék lenni, mert az anime karakterek is ilyenek. A lehető legnagyobb szeretnék lenni” – mondta a modell. 

A plasztikai sebészet világa sokak számára a szépség és a megújulás reményét hozza, de egyre több az olyan beavatkozás, amely inkább a teljes átalakulást célozza. Az elrontott plasztikai műtétek rendkívül tanulságosak, akárcsak azok az esetek, amikor valakinek a korábbi önmaga már szinte alig felismerhető. A sérült énkép miatt azonban sokan nem érzik a kudarcot, sőt, újabb beavatkozásra költenek.

Így nézett ki Leslie Luxx a plasztikai műtétek előtt:

Story from Jam Press (Wonder Woman Surgery) Pictured: Leslie Luxx before having her ribs broken. ‘I spent $120,000 and had my ribs broken to look like Wonder Woman – surgery is addictive’ A woman has revealed she is on a mission to become a real-life Wonder Woman – emulating the superhero look with numerous plastic surgeries. Leslie Luxx has spent $120,000 to achieve her dream look, which she says she has almost reached – boasting an extreme hourglass figure. While the model is thrilled with her unique look, she admits surgeries have become “addictive” and she has had to battle doctors refusing to operate on her and “uncomfortable” side effects. “I’ve spent $120,000 and I’m looking to invest more to achieve my goal – I’m still not there, but I’m very close,” Leslie, who is based in Los Angeles, US, told [NudePR](https:// https://www.nudepr.com/). “My dream body would be like a cartoon superhero.” Leslie, who has two million followers on Instagram, was just 12 years old when she first saw the appeal of plastic surgery, after a family member had work done. She said: “She looked so beautiful and I couldn’t believe it. “It made her feel so confident and her body looked so curvy.” She got her first procedure 10 years later at the age of 22, opting for breast implants. Since then, she has gone on to have another set of implants, currently sporting an E-cup chest, as well as butt implants, a Brazilian butt lift (BBL), liposuction, and a rhinoplasty. To achieve her minuscule waist, she claims she has even had her ribs broken to make it smaller, and has future plans to remove three on each side of her ribcage. Despite being largely happy with her look, Leslie still plans for further procedures, including upping her breast implant size from their current 1,450cc to 2,700cc (F cup) and removing her “very uncomfortable” butt implants to have a second BBL. However, she does have concerns about her obsession with cha,Image: 873444083, License: Rights-managed, Restrictions: EDITOR'S NOTES: Video Usage Licence:(EXCLUSIVE) We have obtained an exclusive licence from the copyright holder. A copy of the licence is available on request. Video Restrictions: None., Model Release: no
Leslie Luxx a számos plasztikai műtét előtt igazi fitnesz lady volt 
Forrás: Profimedia

