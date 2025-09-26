Alig két hónap telt el azóta, hogy végleg lezárult Isla Fisher és Sacha Baron Cohen válása. A 120 millió fontos per 1 éve húzódott, és sikerült a feleknek megegyezésre jutniuk. Ez azért is volt fontos, mert a sztárpár 14 évig volt házas, és három közös gyermeket nevelnek, akiknek szerették volna a lehető legjobb családi légkört biztosítani. A színésznő a szakításuk óta még keresi önmagát, és néhány hónapja arról beszélt, hogy élete legnehezebb időszakán megy keresztül. Ezzel szemben Isla Fisher exférje egészen más utat jár be, először félistenné gyúrta magát egy filmszerep kedvéért, majd randizgatni kezdett egy 26 éves Onlyfans-modellel, akit egy privát bulin ismert meg. Jövünk a részletekkel.

Isla Fisher exférje Sacha Baron Cohen egy 27 évvel fiatalabb Onlyfans-modellel randizgat

Forrás: Getty Images AsiaPac

Isla Fisher exférje Taika Waititi születésnapi buliján ismerte meg új partnerét

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, az 50 éves rendező és színész Taika Waititi hatalmas születésnapi bulit rendezett Ibizán augusztusban, ahova rengeteg híres barátja is meghívást kapott. A rendezőzseni felesége például elhívta Sacha Baron Cohent is, akivel régóta közeli barátságot ápolnak. A Mirror információ szerint a bulin résztvett a 26 éves Hannah Palmer is, aki napjaink egyik legnépszerűbb erotikus modellje. A parti hevében állítólag Isla Fisher exférje és a fiatal Onlyfans-sztár közeli kapcsolatba került egymással, azóta pedig rendszeresen randizgatnak egymással.

Legutóbb csütörtök este látták őket együtt egy puccos étteremben

A lap információi szerint Los Angelesben szokott találkozgatni a két híresség, és egyre kevésbé bujkálnak a kíváncsi szemek elől.

Sacha és Hannah este fél 8-kor érkeztek egy Los Angeles-i étterembe, majd az este végén közösen, egy kocsival távoztak a helyszínről. Két órát töltöttek bent, és mély beszélgetést folytattak egymással. A korkülönbség ellenére nagyon jól kijöttek egymással, és végig nevetve társalogtak.

- árulta el egy forrás a lapnak. A magazin megkereste Sacha Baron Cohen menedzserét, aki nem cáfolta, de nem is erősítette meg a romantikus pletykákat a színésszel kapcsolatban.