Ez a legundorítóbb része a fürdőszobádnak: ma biztosan nem fogsz fürdeni

Mit gondolsz, hol lehet az otthonod titkos kis baktériumfészke? Talán a fürdőszobai szemetesben, a fogkeféden, esetleg a sminkszivacsodon? Még a közelében sem vagy! Ez a terület épp ott található, ahol tisztálkodsz. Ezzel a mikrobiológiai dzsungellel naponta minimum egyszer te is érintkezésbe lépsz, szóval készülj, mert attól, ami most következik, könnyen elkezdhetsz émelyegni.

Te sem leszel túl boldog, ha megtudod, mi a fürdőszoba legmocskosabb része.

Forrás: Shutterstock

Nem kell hermetikusan lezárni a fürdőszoba bejáratát, de jobb, ha nem követed vakon a megszokott rutinodat

A fürdőszobatakarítás unalmas, fárasztó, ráadásul ott az a sok vegyszer, ami kaparja a torkodat, csípi a szemedet – feltéve persze, ha nem magad kevered otthon a bio cuccokat. Ennél már csak a konyhát utálatosabb kisuvickolni. Ha eddig te is ezen az állásponton voltál, hidd el, a véleményed most gyorsan meg fog változni.

Ha már szóba került a konyha, tudtad, hogy a mosogatószivacsod mocskosabb lehet, mint a vécéülőkéd? Bizony, a lakás legkoszosabb része igen meglepő, ezen pedig még a heti egyszeri általános takarítással sem tudsz változtatni. Vannak olyan használati tárgyak, amiken csak a kidobás segíthet, de a most következő nem ezek közé tartozik.

Az egyik legtöbb kórokozót és baktériumot rejtő fürdőszobai tárgy nem más, mint a zuhanyfej.

Legalábbis ezt állítja egy 2009-es tanulmány. Ebben az szerepel, hogy a zuhanyfej belsejében bizony baktériumokból, gombákból és más mikroorganizmusokból álló, nyálkás réteg található, amit minden egyes zuhanyzáskor szépen magunkra engedünk. Nem túl gusztusos, ugye? Mondjuk az se, ha zuhanyzás közben pisilünk, de erről persze már mindenki leszokott, hiszen írtunk az egészségügyi kockázatairól.

Számolj le a baktériumteleptől roskadozó zuhanyfejjel, és élvezd újra a zuhanyzást!

Forrás: Shutterstock

Miért olyan koszos a zuhanyfej?

A meleg, nedves és sötét környezet maga a baktériumparadicsom, ez pedig mind egy helyen megtalálható a zuhanyfejben. A víz ugyan használat közben átfolyik rajta, de a belsejében pangó víz ideális környezetet biztosít a mikroorganizmusok szaporodásához. Ezek a mikróbák ragadós biofilmeket képeznek, amelyek nem hogy nem tűnnek el a zuhanyzás során, még apró, baktériumokkal teli cseppeket is ránk spriccelnek. Kutatások szerint akár vírusok is megtelepedhetnek ezen a rétegen, de ezek nagy része egy felnőtt, egészséges immunrendszerrel rendelkező felnőttre ártalmatlan.