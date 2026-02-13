Rémület és romantika: 5 horrorfilm péntek 13-ra, Valentin-nap előestéjére

Péntek 13 sokak szerint egy balszerencsés nap, és idén pont Valentin-nap elé esik, szóval lehet jobb, ha este inkább otthon maradsz, mert így a baleseteket is elkerülheted és a pároddal is összebújhatsz. És mi mással lehetne feldobni az estét, mint egy kis borzongással? Íme a legjobb horrorfilmek, amelyekben a romantika és a rettegés egyaránt megtalálható.

Nincs is romantikusabb, mint a legjobb horrorfilmeket nézve összekapaszkodni a pároddal.

Forrás: Shutterstock

A legjobb horrorfilmek péntek 13-ra, Valentin-nap előestéjére Kannibálszerelem az országutakon barangolva.

Gótikus kísértetház tele sötét titkokkal.

Sötét rejtély egy olasz tengerparti városban.

Zombiapokalipszis egy kis érzelemmel fűszerezve.

Halálos bújócska az übergazdag anyósékkal.

Szeretsz félni? Péntek 13 estéje tökéletes alkalom egy kis közös rettegéshez. Ha te is unod már a csöpögős, romantikus vígjátékokat, akkor ezek a filmek új dimenziót nyithatnak a kapcsolatotokban és észrevétlenül készítik elő a terepet a romantikához.

Csontok meg minden – Úgy szeretlek, majd megeszlek (szőröstül, bőröstül)

Ha bírod a mélyebb, kicsit elvontabb dolgokat, ez a te filmed lesz. Egy gyönyörűen fényképezett utazás két kívülálló fiatalról, akiket egy bizarr közös hobbi hoz össze. A '80-as évek Amerikájának poros útjain Maren épp önmagát és a rég elveszett édesanyját keresi, amikor belebotlik Lee-be, aki legalább annyira elveszett lélek, mint ő. Szerelem szövődik köztük, majd elkezdik bejárni Amerikát, és felfalják az útjukba akadó embereket, miközben próbálják megérteni egymás vágyait. Ez a film egy brutálisan őszinte és gyomorforgatóan lírai vallomás a szerelem mibenlétéről.

Bíborhegy – Ahol a bársony és a vér találkozik

Ha te is azok közé tartozol, akik elalélnak egy jól szabott fűzőtől, de a pasid csak akkor hajlandó kosztümös filmet nézni, ha abban legalább egy kísértet torkaszakadtából üvölt, Guillermo del Toro mesterműve lesz a közös nevezőtök. A történet egy ódon kastély, egy titokzatos nemes és egy naiv írónő találkozásáról mesél, amiben a kísértetek csak figyelmeztetések a még nagyobb borzalmakra. A romantika olyan sűrűn gomolyog, mint a hajnali köd a mocsár felett, és pont annyira fojtogató is – de hát ki mondta, hogy a szerelemnek mindig könnyűnek kell lennie?