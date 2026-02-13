Rémület és romantika: 5 horrorfilm péntek 13-ra, Valentin-nap előestéjére

Péntek 13 sokak szerint egy balszerencsés nap, és idén pont Valentin-nap elé esik, szóval lehet jobb, ha este inkább otthon maradsz, mert így a baleseteket is elkerülheted és a pároddal is összebújhatsz. És mi mással lehetne feldobni az estét, mint egy kis borzongással? Íme a legjobb horrorfilmek, amelyekben a romantika és a rettegés egyaránt megtalálható.
A legjobb horrorfilmek péntek 13-ra, Valentin-nap előestéjére
- Kannibálszerelem az országutakon barangolva.
- Gótikus kísértetház tele sötét titkokkal.
- Sötét rejtély egy olasz tengerparti városban.
- Zombiapokalipszis egy kis érzelemmel fűszerezve.
- Halálos bújócska az übergazdag anyósékkal.
Szeretsz félni? Péntek 13 estéje tökéletes alkalom egy kis közös rettegéshez. Ha te is unod már a csöpögős, romantikus vígjátékokat, akkor ezek a filmek új dimenziót nyithatnak a kapcsolatotokban és észrevétlenül készítik elő a terepet a romantikához.
Csontok meg minden – Úgy szeretlek, majd megeszlek (szőröstül, bőröstül)
Ha bírod a mélyebb, kicsit elvontabb dolgokat, ez a te filmed lesz. Egy gyönyörűen fényképezett utazás két kívülálló fiatalról, akiket egy bizarr közös hobbi hoz össze. A '80-as évek Amerikájának poros útjain Maren épp önmagát és a rég elveszett édesanyját keresi, amikor belebotlik Lee-be, aki legalább annyira elveszett lélek, mint ő. Szerelem szövődik köztük, majd elkezdik bejárni Amerikát, és felfalják az útjukba akadó embereket, miközben próbálják megérteni egymás vágyait. Ez a film egy brutálisan őszinte és gyomorforgatóan lírai vallomás a szerelem mibenlétéről.
Bíborhegy – Ahol a bársony és a vér találkozik
Ha te is azok közé tartozol, akik elalélnak egy jól szabott fűzőtől, de a pasid csak akkor hajlandó kosztümös filmet nézni, ha abban legalább egy kísértet torkaszakadtából üvölt, Guillermo del Toro mesterműve lesz a közös nevezőtök. A történet egy ódon kastély, egy titokzatos nemes és egy naiv írónő találkozásáról mesél, amiben a kísértetek csak figyelmeztetések a még nagyobb borzalmakra. A romantika olyan sűrűn gomolyog, mint a hajnali köd a mocsár felett, és pont annyira fojtogató is – de hát ki mondta, hogy a szerelemnek mindig könnyűnek kell lennie?
Újjászületés (Spring) – Szerelem, csápok és tengerpart
Even egy kocsmai verekedés után Amerika szürke nagyvárosaiból a napfényes olasz tengerpartra menekül, ahol belezúg egy lányba. Idáig egy sima romkom vagy valami erotikus film is lehetne, de van benne egy csavar. Kiderül a barátnőről, hogy néha kicsit több végtagja van a kelleténél. Ez után a film után, ha megkérdezed a pasid, hogy akkor is szeretne-e, ha egy gusztustalan, nyálkás polip lennél, komolyan fogja venni.
Eleven testek – A zombi, akit a szerelem életre kelt
Ha végre eljutottál oda, hogy a csillogó vámpírbőr már nem hoz lázba, és a farkasemberek dús szőrzete is inkább egy elrontott gyantázásra emlékeztet, mintsem a vágy tárgyára, van egy tippünk számodra. Ha a pároddal együtt kerülnétek el a véres rémálmokat, de a romantikáról nem mondanátok le a popcorn mellett, akkor ez a választás telitalálat lesz.
Ez a film fittyet hány a műfaji korlátokra: úgy gúnyolja ki a romantikus horror minden egyes kliséjét, hogy közben észrevétlenül egy zseniális allegóriává válik. Arról szól, hogy a szerelem elemi ereje képes visszarángatni az embert a szürke, lélektelen pusztaságból az igazi, lüktető életbe – és mindezt olyan könnyedséggel teszi, hogy eszedbe sem jut véresen komolyan venni, hiába tartozik a zombis horrorfilmek közé.
Aki bújt – A nászéjszaka, amit nem felejtesz el
Zárásként pedig itt egy pszicho horrortanmese arról, miért ne akarj mindenáron beházasodni egy gazdag családba. A főszereplő menyasszonynak egy halálos bújócskát kell túlélnie az esküvője éjszakáján, ami valljuk be, még a legrosszabb anyós-meny viszonyt is más perspektívába helyezi. Pörgős, véres és nagyon stílusos mozi, ami után garantáltan hálásak lesztek azért is, hogy a ti Valentin-napi programotok csak egy sima mozizásból és egy kis borozásból áll. Mire a stáblista legördül, rájössz, hogy a párod családja tulajdonképpen egész elviselhető – feltéve, hogy nem akarnak számszeríjjal levadászni a nappaliban.
Ezek a cikkek is tetszeni fognak: