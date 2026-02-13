Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 13., péntek Ella, Linda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
összebújás

Rémület és romantika: 5 horrorfilm péntek 13-ra, Valentin-nap előestéjére

Shutterstock - KinoMasterskaya
összebújás péntek 13 Valentin nap horrorfilm
Pópity Balázs
2026.02.13.
Készítsd a popcornt, és bújj szorosan a párodhoz, mert ezek a romantikus filmek egyszerre fogják megrémíteni és megdobogtatni a szíveteket. Jöjjenek hát a legjobb horrorfilmek péntek 13-ra, Valentin-nap előestéjére!

Péntek 13 sokak szerint egy balszerencsés nap, és idén pont Valentin-nap elé esik, szóval lehet jobb, ha este inkább otthon maradsz, mert így a baleseteket is elkerülheted és a pároddal is összebújhatsz. És mi mással lehetne feldobni az estét, mint egy kis borzongással? Íme a legjobb horrorfilmek, amelyekben a romantika és a rettegés egyaránt megtalálható.

Romantikusan egymáshoz bújva Jason Voorhessel a legjobb horrorfilmeket nézve lehet a legjobban megágyazni a Valentin-napnak.
Nincs is romantikusabb, mint a legjobb horrorfilmeket nézve összekapaszkodni a pároddal.
Forrás: Shutterstock

A legjobb horrorfilmek péntek 13-ra, Valentin-nap előestéjére

  • Kannibálszerelem az országutakon barangolva.
  • Gótikus kísértetház tele sötét titkokkal.
  • Sötét rejtély egy olasz tengerparti városban.
  • Zombiapokalipszis egy kis érzelemmel fűszerezve.
  • Halálos bújócska az übergazdag anyósékkal.

Szeretsz félni? Péntek 13 estéje tökéletes alkalom egy kis közös rettegéshez. Ha te is unod már a csöpögős, romantikus vígjátékokat, akkor ezek a filmek új dimenziót nyithatnak a kapcsolatotokban és észrevétlenül készítik elő a terepet a romantikához. 

Csontok meg minden – Úgy szeretlek, majd megeszlek (szőröstül, bőröstül)

Ha bírod a mélyebb, kicsit elvontabb dolgokat, ez a te filmed lesz. Egy gyönyörűen fényképezett utazás két kívülálló fiatalról, akiket egy bizarr közös hobbi hoz össze. A '80-as évek Amerikájának poros útjain Maren épp önmagát és a rég elveszett édesanyját keresi, amikor belebotlik Lee-be, aki legalább annyira elveszett lélek, mint ő. Szerelem szövődik köztük, majd elkezdik bejárni Amerikát, és felfalják az útjukba akadó embereket, miközben próbálják megérteni egymás vágyait. Ez a film egy brutálisan őszinte és gyomorforgatóan lírai vallomás a szerelem mibenlétéről.

Bíborhegy – Ahol a bársony és a vér találkozik

Ha te is azok közé tartozol, akik elalélnak egy jól szabott fűzőtől, de a pasid csak akkor hajlandó kosztümös filmet nézni, ha abban legalább egy kísértet torkaszakadtából üvölt, Guillermo del Toro mesterműve lesz a közös nevezőtök. A történet egy ódon kastély, egy titokzatos nemes és egy naiv írónő találkozásáról mesél, amiben a kísértetek csak figyelmeztetések a még nagyobb borzalmakra. A romantika olyan sűrűn gomolyog, mint a hajnali köd a mocsár felett, és pont annyira fojtogató is – de hát ki mondta, hogy a szerelemnek mindig könnyűnek kell lennie?

Újjászületés (Spring) – Szerelem, csápok és tengerpart

Even egy kocsmai verekedés után Amerika szürke nagyvárosaiból a napfényes olasz tengerpartra menekül, ahol belezúg egy lányba. Idáig egy sima romkom vagy valami erotikus film is lehetne, de van benne egy csavar. Kiderül a barátnőről, hogy néha kicsit több végtagja van a kelleténél. Ez után a film után, ha megkérdezed a pasid, hogy akkor is szeretne-e, ha egy gusztustalan, nyálkás polip lennél, komolyan fogja venni.

Eleven testek – A zombi, akit a szerelem életre kelt

Ha végre eljutottál oda, hogy a csillogó vámpírbőr már nem hoz lázba, és a farkasemberek dús szőrzete is inkább egy elrontott gyantázásra emlékeztet, mintsem a vágy tárgyára, van egy tippünk számodra. Ha a pároddal együtt kerülnétek el a véres rémálmokat, de a romantikáról nem mondanátok le a popcorn mellett, akkor ez a választás telitalálat lesz.

Ez a film fittyet hány a műfaji korlátokra: úgy gúnyolja ki a romantikus horror minden egyes kliséjét, hogy közben észrevétlenül egy zseniális allegóriává válik. Arról szól, hogy a szerelem elemi ereje képes visszarángatni az embert a szürke, lélektelen pusztaságból az igazi, lüktető életbe – és mindezt olyan könnyedséggel teszi, hogy eszedbe sem jut véresen komolyan venni, hiába tartozik a zombis horrorfilmek közé.

Aki bújt – A nászéjszaka, amit nem felejtesz el

Zárásként pedig itt egy pszicho horrortanmese arról, miért ne akarj mindenáron beházasodni egy gazdag családba. A főszereplő menyasszonynak egy halálos bújócskát kell túlélnie az esküvője éjszakáján, ami valljuk be, még a legrosszabb anyós-meny viszonyt is más perspektívába helyezi. Pörgős, véres és nagyon stílusos mozi, ami után garantáltan hálásak lesztek azért is, hogy a ti Valentin-napi programotok csak egy sima mozizásból és egy kis borozásból áll. Mire a stáblista legördül, rájössz, hogy a párod családja tulajdonképpen egész elviselhető – feltéve, hogy nem akarnak számszeríjjal levadászni a nappaliban.

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

Hivatalos: Brendan Fraser és Rachel Weisz visszatér A múmia 4-ben

Érkezik A múmia negyedik része, ráadásul azzal a párossal, akik nélkül elképzelhetetlen lenne a sorozat. Brendan Fraser és Rachel Weisz Rick és Evelyn szerepében térnek vissza, a premiert pedig 2028. május 19-re tűzték ki.

Emma Roberts 35 éves lett és még mindig ő Hollywood legszerethetőbb mean girlje

Gyermeksztárból lett a véres horrorfilmek koronázatlan királynője a ma 35 éves Emma Roberts, aki tehetségének hála már rég lemosta magáról a rosszindulatú pletykákat, miszerint nagynénje, Julia Roberts okán vált ismertté.

Egy vámpír, aki nem tud továbblépni: érkezik a Drakula francia feldolgozása, és sötétebb, mint valaha

Mi történik akkor, ha a halhatatlanság nem ajándék, hanem büntetés? A Drakula 2026-os változata pontosan erre a kérdésre épít és közben csúnyán belénk is mar.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu