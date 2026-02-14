KVÍZ: Tudod, ki írta az alábbi csodálatos magyar szerelmes verseket?

A költők az érzések papírra vetésének mesterei, náluk szebben senki nem tudja leírni, mit jelent a szerelem, a csalódás, a féltékenység vagy a gyötrődés. Nem csupán azért voltak képesek szerelmes verseket létrehozni, mert átélték a szerelem minden létező stációját, hanem mert a hétköznapi nyelvnél érzékenyebb és pontosabb eszköztárat használtak az érzelmek megragadásához, például metaforákat, szinesztéziát vagy rímeket. Az alábbi irodalmi kvízben most kiderítheted, mennyire emlékszel még a magyar költők szerelmes verseire.
Szerelmes versek
- Miért a költők tudnak igazán ütős verseket írni a szerelemről?
- Miért érdemes szerelmes verseket olvasni?
- 7 szerelmes verset hoztunk, rajtad áll, tudod-e, ki írta őket.
Miért jó szerelmes verseket olvasni?
- Kutatások kimutatták, hogy a versek, különösen a szerelmes versek olvasása – akárcsak a zene – aktiválja az agy jutalmazási központjait és fizikai reakciókat válthat ki, például libabőrt vagy a szívverés felgyorsulását.
- Egy-egy kortárs vagy klasszikus versben könnyen magunkra, a saját szerelmes tapasztalatainkra ismerhetünk. Akár szerelmesek vagyunk épp, akár szerelmi bánatunk időszakát éljük, a romantikus versek terápiaként működhetnek – enyhítik az elszigeteltség érzését, mert tudatosul bennünk, hogy mások (a költők) is átmentek már hasonlókon.
- Amikor költők szerelmes verseit olvasgatjuk, elterelődik a figyelmünk a mindennapi problémákról. Igaz ez persze egy regény vagy egy szórakoztató cikk olvasására is. A lényeg, hogy csökken a szorongás, a relaxiációs állapot viszont aktiválódik.
- A szép szerelmes versek segítenek megfogalmazni mindazt, amit mi magunk talán nehezen, vagy egyáltalán nem tudnánk szavakba önteni, hiszen az érzésekről korántsem könnyű beszélni vagy írni.
Irodalmi kvízünket kitöltve kiderítheted, mennyire emlékszel még a magyar költők szerelmes verseire. Felismered, melyikről van szó egyetlen részlet alapján?
1/7 „Én feljövök érte a síri világból az éj közepén, s oda leviszem azt, letörleni véle könyűimet érted, ki könnyeden elfeledéd hivedet, s e szív sebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is, örökre szeret!"
2/7 „Nem tudom, miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom s őrizem a szemedet."
3/7 „S alélt pilláim lassan felvetődtek, és éreztem: szivembe visszatér és zuhogó, mély zenével ered meg, mint zsibbadt erek útjain a vér, a földi érzés: mennyire szeretlek!"
4/7 „Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan."
5/7 „Létem ha végleg lemerűlt ki imád tücsök-hegedűt? Lángot ki lehel deres ágra? Ki feszül föl a szivárványra?"
6/7 „Két karodban gyermek vagyok, hallgatag. Két karomban gyermek vagy te, hallgatlak."
7/7 „Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek, szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat!"
Szereted a kvízeket? Akkor ezek is érdekelhetnek: