Így változott meg az élete a nőnek, aki egy éven át minden nap szexelt a férjével

A hosszú távú kapcsolatok természetes velejárója, hogy a kezdeti szenvedély idővel átalakul. A nagy fellángolás helyét sokaknál a megszokás és a rutin veszi át, ami az intimitás terén is hozhat csendesebb időszakokat. Míg egyes párok elfogadják ezt, mások tudatosan keresik a módját annak, hogyan lehet újra közelebb kerülni egymáshoz – vagy éppen önmagukhoz. Egy nő az utóbbit választotta: egy éven át a mindennapos szex mellett döntött a férjével, tapasztalatait és a mindennapos szexről alkotott véleményét pedig most mi is megosztjuk veletek.

Brittany Gibbons, a Women’s Health újságírója egy szokatlan döntést hozott: férjével elhatározták, hogy egy teljes éven át minden egyes nap szexelnek. A vállalás elsőre extrémnek tűnhet, Brittany azonban hangsúlyozta, hogy a döntés nem a házasságuk megmentéséről szólt. Sokkal inkább egy személyes kísérlet volt, amelynek célja az önbizalom és az önelfogadás erősítése volt.

Cikkében Brittany egy gyakran felmerülő félreértést is tisztázott: a kihívás kizárólag a férjével zajlott, nem különböző partnerekkel. Az elhatározás szó szerint értendő volt, egy éven át nem hagytak ki egyetlen napot sem, fáradtságtól, hangulattól vagy a hétköznapok terheitől függetlenül.

Ebben változott az élete

Elmondása szerint a legnagyobb változást nem a kapcsolata állapota, hanem a saját testéhez való viszonya jelentette. Korábban gyakran foglalkoztatták a bizonytalanságai: hogyan néz ki bizonyos szögekből, mit kell eltakarni, mit kell elrejteni. A mindennapos intimitás azonban lassan átformálta a fókuszát. A külső helyett egyre inkább az élményre és az örömre figyelt.