Hiánycikk lett az óvszer a téli olimpián – a sportolók három nap alatt kiürítették a készletet

A szervezők által biztosított óvszerkészlet rekordgyorsasággal kiürült. Egy névtelenséget kérő versenyző azt nyilatkozta: „A készletek három nap alatt elfogytak. Azt ígérték, hogy érkezik még utánpótlás, de ki tudja, mikor.”

Rekordgyorsasággal fogytal el az óvszerek, amelyeket a szervezők biztosítottak a sportolóknak a téli olimpián

Forrás: AFP

Óvszerosztás az olimpiai játékokon: 38 éve hagyomány

Az olimpiai játékokon az 1988-as a szöuli olimpia óta hagyomány, hogy a szervezők óvszereket biztosítanak a versenyzők számára. A kezdeményezés eredetileg az AIDS-járvány idején indult, hogy felhívja a figyelmet a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésére. Azóta elmaradhatatlan része lett ez a játékoknak.

A korábbi olimpiákhoz képest azonban most jóval kevesebb óvszer állt rendelkezésre. A 2024-es párizsi nyári játékokon 300 ezer darabot osztottak ki a sportolók között, míg a rekordot a 2016-os riói olimpia tartja, ahol 450 ezer óvszer talált gazdára. Olaszországban ezzel szemben csupán mintegy 10 ezer darabot biztosítottak – ez a mennyiség a harmadik versenynapra teljesen elfogyott.

Igaz, a résztvevők száma is jóval alacsonyabb: míg Párizsban több mint 14 ezer sportoló és hivatalos személy vett részt a játékokon, Milánó-Cortinában nagyjából 3000 versenyző van jelen. A kisebb létszám sem akadályozta meg azonban azt, hogy a sportolók alkalmi partnerre találjanak. A szervezők új szállítmányt ígértek, ám egyelőre nem tudni, pontosan mikor érkezik meg az utánpótlás.

Olvass még többet a téli olimpiáról: