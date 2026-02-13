Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hiánycikk lett az óvszer a téli olimpián – a sportolók három nap alatt kiürítették a készletet

Bár a pályákon mínuszok uralkodnak, az olimpiai faluban kifejezetten forró a hangulat. A milánói téli olimpián a sportolóknak kiosztott óvszerek ugyanis mindössze három nap alatt elfogytak.

A szervezők által biztosított óvszerkészlet rekordgyorsasággal kiürült. Egy névtelenséget kérő versenyző azt nyilatkozta: „A készletek három nap alatt elfogytak. Azt ígérték, hogy érkezik még utánpótlás, de ki tudja, mikor.”

Rekordgyorsasággal fogytal el az óvszerek, amelyeket a szervezők biztosítottak a sportolóknak a téli olimpián
Forrás: AFP

Óvszerosztás az olimpiai játékokon: 38 éve hagyomány

Az olimpiai játékokon az 1988-as a szöuli olimpia óta hagyomány, hogy a szervezők óvszereket biztosítanak a versenyzők számára. A kezdeményezés eredetileg az AIDS-járvány idején indult, hogy felhívja a figyelmet a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésére. Azóta elmaradhatatlan része lett ez a játékoknak.

A korábbi olimpiákhoz képest azonban most jóval kevesebb óvszer állt rendelkezésre. A 2024-es párizsi nyári játékokon 300 ezer darabot osztottak ki a sportolók között, míg a rekordot a 2016-os riói olimpia tartja, ahol 450 ezer óvszer talált gazdára. Olaszországban ezzel szemben csupán mintegy 10 ezer darabot biztosítottak – ez a mennyiség a harmadik versenynapra teljesen elfogyott.

Igaz, a résztvevők száma is jóval alacsonyabb: míg Párizsban több mint 14 ezer sportoló és hivatalos személy vett részt a játékokon, Milánó-Cortinában nagyjából 3000 versenyző van jelen. A kisebb létszám sem akadályozta meg azonban azt, hogy a sportolók alkalmi partnerre találjanak. A szervezők új szállítmányt ígértek, ám egyelőre nem tudni, pontosan mikor érkezik meg az utánpótlás.

Olvass még többet a téli olimpiáról:

Sokkoló nyilatkozat: nem biztos, hogy meg tudják menteni Lindsey Vonn lábát

Lindsey Vonn számára már nem az a kérdés, hogy visszatérhet-e a sípályára, hanem az, hogy meg tudják-e menteni a lábát. Egy francia ortopéd sebész szerint az amerikai alpesisíző téli olimpián elszenvedett balesete olyan súlyos, hogy akár amputáció is lehet a vége.

Milánó–Cortina 2026: megszólalt Sturla Holm Lægreid megcsalt barátnője – ezt mondta a sportoló nyilvános vallomásáról

Sturla Holm Lægreid őszinte vallomása felkavarta a kedélyeket a téli olimpián. A norvég biatlonos a Milánó–Cortina 2026-os játékokon, élő adásban vallotta be hűtlenségét, és abban bízott, hogy nyilvános bocsánatkérése segíthet visszahódítani szerelmét. Volt párja azonban egyértelművé tette, hogy a történtek mély sebet hagytak benne.

Milánó-Cortina 2026: élő adásban vallotta be hűtlenségét az olimpiai bronz után a norvég biatlonos

Szokatlan pillanatoknak lehettek tanúi a nézők, miután Sturla Holm Lægreid megszerezte pályafutása első olimpiai érmét. A norvég sportoló a siker mámorában nemcsak az elért eredményről beszélt, hanem a magánéletéről is őszintén vallott.

 

