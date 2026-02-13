A királyi testőr állítja: a rendőrséghez fordult, mert András herceg rendszeresen nőket fogadott a Buckingham-palotában

Paul Page azt nyilatkozta, felvette a kapcsolatot a Thames Valley-i rendőrséggel, és felajánlotta segítségét a folyamatban lévő vizsgálatokat. Úgy fogalmazott: olyan információk birtokában van, amelyek előrevihetik a nyomozást András herceg ügyével kapcsolatban, és kötelességének érzi, hogy ezeket megossza.

András herceg rendszeresen fogadott nőket a Buckingham-palotában

Forrás: Getty Images

Egy volt királyi testőr azt állítja, Andrew Mountbatten-Windsor rendszeresen fogadott nőket a Buckingham-palotában, a személyzetnek megtiltották, hogy kérdéseket tegyen fel.

Az Epstein-akták szerint Jeffrey Epstein magángépe többször landolt az Egyesült Királyságban, és felmerült, hogy több nőt így juttattak el Andráshoz.

Az Esptein-ügyben a Buckingham-palota is felajánlotta segítségét a rendőrségnek.

Állítása szerint a szolgálatban lévő tiszteknek megtiltották, hogy kérdéseket tegyenek fel a női vendégekkel kapcsolatban. Azt mondta: nem tudhatták meg a nevüket, és inkább nem is kérdeztek, mert féltek attól, hogy elveszítik az állásukat. Szerinte a személyzetnél belső vicc volt, hogy András herceg hálószobájába forgóajtót lehetne szereltetni. A királyi testőr arról számolt be, hogy egy nőt Jeffrey Epstein magánrepülőgépével, az úgynevezett Lolita Expressszel hoztak az Egyesült Királyságba, majd Mrs Windsor fedőnéven vitték a volt herceghez.

A volt testőr a palotai protokollról is beszélt. Elmondása szerint ha a királynő vagy az edinburgh-i herceg munkaidőn kívül fogadott vendégeket, a biztonsági személyzet részletes tájékoztatást kapott. András esetében azonban – állítása szerint – csupán annyit közöltek velük, hogy egy hölgy érkezik, rendszerint zárás után, a főkapun keresztül. A személyzetnek ilyenkor a komornyikot kellett értesítenie, aki vagy lejött a vendégért, vagy a nő kíséret nélkül haladt tovább Andráshoz.

András herceg neve nem csak Virginia Giuffre-rel forrt össze, az Epstein-aktákban másokkal kapcsolatban is említik. Beszámolók szerint Jeffrey Epstein egy fiatal román modellt is elvitt magával egy magánvacsorára a Buckingham-palotába, ahol András is jelen volt. Epstein állítólag azt mondta a lánynak, hogy a királyi család tagjai gyönyörűnek találták, és hozzátette: a férfiak nem a ruhát nézik, hanem átlátnak azon. András egy másik alkalommal Jeffrey Epsteinnel együtt egy orosz modellt, Verát is vacsorára hívta a palotába. 2010 augusztusában pedig Epstein felajánlotta, hogy bemutat neki egy 26 éves orosz nőt, akit Irina néven említettek. A The Sun arról is beszámolt, hogy létezhet egy negyedik nő is, akit szintén a Mrs Windsor fedőnév alatt engedtek be.