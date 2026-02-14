James Van Der Beek első felesége megtörte a csendet: szívszorító szavakkal búcsúzott

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megtörte a csendet James Van Der Beek első felesége, Heather McComb. A Dawson és a haverok főszereplője 48 éves korában elhunyt, két éven át küzdött vastagbélrákkal.

Heather McComb, James Van Der Beek első felesége egy régi fotóval emlékezett meg volt férjéről a közösségi oldalán. A felvétel szerelmük kezdetén készült, még azelőtt, hogy a Dawson és a haverok adásba került volna. A színésznő és a színész 2003 és 2009 között voltak házasok.

48 éves korában elhunyt James Van Der Beek - A színész első felesége hosszú posztban búcsúzott
48 éves korában elhunyt James Van Der Beek - A színész első felesége hosszú posztban búcsúzott
Forrás: GC Images

James Van Der Beek első felesége szívszorító szavakkal búcsúzott

„Összetört a szívem James elvesztése miatt. Különösen fáj a szívem csodálatos felesége, Kimberly, és gyönyörű gyermekei miatt, akiket mélyen szeretett” – írta a 48 éves Heather McComb.

A képről azt is elárulta, hogy a 21. születésnapján készült, akkor még a Dawson és a haverok el sem indult.

„Így fogom mindig látni Jamest – ártatlannak, kedvesnek és tiszta szívűnek. Micsoda utat jártunk be együtt az évek során!” - írta.

McComb hangsúlyozta, mennyire hálás azért a különleges kötelékért, amely évtizedeken át összekötötte őket. Felidézte, hogy James Van Der Beek – aki 2010-ben vette feleségül Kimberlyt – imádta az apaszerepet, és minden porcikájával szerette a feleségét. Úgy fogalmazott, igazi lelki társak voltak.

„Az, ahogyan Kimberly ilyen méltósággal és szeretettel állt mellette, gyönyörű. Örökké csodálni fogom” – tette hozzá. Bejegyzését így zárta: „Szeretlek, James. Tudom, hogy sok szeretted várt odafent, hogy köszöntsön. Isten áldjon. Találkozunk még, édes lélek. Imádkozom érted.”

 

A színésznő a követőit arra is kérte, hogy támogassák a Van Der Beek családot, akiknek létrehoztak egy GoFundMe-oldalt. Az adománygyűjtésen már több mint 2,2 millió dollár gyűlt össze. A felhívás szerint Kimberly és a gyerekek jövője bizonytalan, James Van Der Beek rákkezelései felemésztették a család tartalékait.

