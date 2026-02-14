Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Csak az igazi zsenik tudják megoldani ezt az IQ-tesztet 30 másodperc alatt

feladvány IQ tesztek képrejtvény
Life
2026.02.14.
Te is a kivételesek közé tartozol? Tedd magad próbára a képrejtvényes IQ-tesztünkkel! A feladatod, hogy megtaláld a 3 különbséget a képek között 30 másodperc alatt.

A képrejtvények és az IQ-tesztek rendszeres megoldása remek módjai az agy tornáztatásának. A különbségkereső-tesztek növelik a koncentrációs képességeket, a részletekre való odafigyelést és az általános intelligenciát. Tedd magad próbára a 30 másodperces IQ-tesztünkkel!

IQ-teszt képrejtvény
Képrejtvényes IQ-teszt, amit csak kevesen tudnak időre megoldani.
Forrás:  jagranjosh/Great Detective Cookie

Szuper nehéz IQ-teszt

Az agy tornáztatása éppen olyan fontos, mint a testünkké. A rejtvények megoldása csak pár percet vesz el a napunkból, de elképesztő módon fejleszti a gondolkodásunkat. A különbségkereső-feladványok fejlesztik a részletekre való odafigyelést, amit aztán a hétköznapokban is hasznosítani tudunk. Ezek a bájos IQ-tesztek elsőre talán gyerekjátéknak tűnnek, pedig a legtöbbeken kifognak.

A feladatod, hogy a két, szinte azonos képen megtaláld a különbségeket. Összesen három hibát kell észrevenned, csupán 30 másodperc alatt. 

Állíts be egy időzítőt 30 másodpercre, és induljon a kihívás!

IQ teszt
Különbség kereső IQ-teszt.
Forrás: jagranjosh/Great Detective Cookie

Pásztázd a két képet, és koncentrálj. Figyeld meg a hátteret és a körvonalakat, mert sokszor csak apróságokban rejlik a különbség. Haladhatsz színenként vagy alakzatokként is. Figyelj a megérzéseidre, és ha valamin megakad a szemed fókuszálj arra a pontra. A képen 3 hiba rejlik, és csak 30 másodperced van. 

IQ-teszt megoldás

Ha sikerült megtalálnod a három hibát gratulálunk, bebizonyítottad, hogy szuper intelligens vagy. Ezek a feladványok tökéletesek a határaink feszegetésére, és az elménk élesítésére. Az IQ-teszt eredményét a következő képen találod. 

IQ teszt megoldás
IQ-teszt eredmény.
Forrás: jagranjosh/Great Detective Cookie

Ezt tanulhattad az IQ-tesztből

A hosszú kérdéssorok mellett, az IQ-tesztek lehetnek játékosak és szórakoztatóak is. Sokszor az agyunknak csak egy villámgyors tesztre van szüksége. A koncentrációs képesség, és az éleslátás fejleszthető egy-egy feladvánnyal is. Bármikor növelheted a kihívás nehézségét egy rövidebb időkorláttal. 

