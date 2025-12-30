Ha ezt a „titkos kódot” hallod a repülőn jobb, ha nem kérdezel semmit

A fedélzeten sokkal több minden zajlik, mint amit a sorok között ülve észreveszünk. A személyzetnek pedig megvan a maga titkos „szótára”, amit akkor vetnek be, amikor nem akarják az orrunkra kötni, miről van szó. Egy utazási oldal utánajárt az összes titkos kódnak, amit a légiutas-kísérők használnak. És igen, van olyan is közöttük, ami komoly bajt jelent.
Titkos kódok a repülőn: ezeket használják a légiutas-kísérők
- A légiutas-kísérők néha olyan titkos kódokat használnak, amelyeket az utasok észre sem vesznek.
- Amennyiben történik valami a fedélzeten, a személyzet ezeket a titkos kódokat használja, hogy ne keltsenek pánikot.
- A „300-as” vagy az „Angyal” elnevezésű kód pedig azok közé tartoznak, amelyeket tényleg senki nem akar hallani egy repülőn.
- Gépeltérítésre, egészségügyi esetre és technikai hibára is külön kódjuk van, mindegyik mást és mást jelent.
- Még az idegesítő vagy feltűnést keltő utasokra is saját kódot használnak a személyzet tagjai.
Melyek a legismertebb titkos kódok a repülőgép fedélzetén?
Az egyik legismertebb ilyen jelzés a „300-as kód” vagy az „Angyal”, ami azt jelenti, hogy egy utas meghalt a fedélzeten. Ilyenkor a légiutas-kísérőknek úgy kell kezelniük az esetet, hogy ne keltsenek pánikot, és az utasok lehetőleg ne vegyenek észre semmit. A repülőgépen – ahol bizonyos típusú cipőt nem ajánlatos viselni – használt kódrendszert pontosan erre találták ki: gyors, feszült helyzetekben is biztonságos kommunikációt biztosít.
Nem ez az egyetlen kód, amelyet csak a személyzet használ. A „Squawk 7500” vagy a „Hotel” például gépeltérítést jelent – szerencsére ritkábban hangzik el. A „Sárga kód” egy egészségügyi problémára utal, míg a „Pán Péter” kisebb technikai hibára vagy nem életveszélyes vészhelyzetre utal.
A kódok nem csak a vészhelyzetekről szólnak, hanem az utasokról is
Egy névtelenséget kérő légiutas-kísérő elárulta, hogy a személyzetnek saját szlengje is van. A „Bob” például a „babe on board” rövidítése csinos utast jelent. Ha valakit így neveznek, biztos lehetsz benne, hogy pillanatok alatt körbejár a fedélzeten. A szakember nevetve hozzátette: ha búcsúzáskor azt mondják neked, hogy „cheerio”, könnyen lehet, hogy a személyzet tagjai között van egy titkos rajongód.
A fedélzet kulisszatitkaiba is adott egy kis betekintést: ha valaki felkelti az érdeklődésüket, azt rögtön megbeszélik hátul a konyhában. Általában extra kedvességet, néha apró ajándékot is kap az illető, és igen, megerősítette, hogy a telefonszámokat tényleg szalvétákra írják.
Sherry Martin Peters, aki 26 éve dolgozik a szakmában, azt mondta a Mirrornak: az utasok csak a mosolygós, elegáns oldalukat látják, de a valóság sokkal keményebb. A folyamatos ingázás, fáradtság mellett minden helyzetet profin kell kezelniük.
Újabb titkos kódok, amelyekről kevesen tudnak
A személyzet nemcsak a különféle helyzetekre, hanem az utasokra is saját kódszavakat használ. A „Hableány" vagy „Mermaid" (sellő) például azokat az utasokat jelenti, akik szándékosan szétpakolnak több ülésen, hogy mások ne merjenek melléjük ülni. A „VIP" kifejezés hallatán mindenki azt hiszi, hogy valami fontos emberről van szó, aki különleges bánásmódot kap. A repülőkön viszont pont fordítva van: a „VIP" tulajdonképpen „Very Irritating Person", vagyis a „nagyon idegesítő utast" jelenti. Ez az a fajta utas, aki folyamatosan reklamál, civakodik, vagy egyszerűen idegesíti a személyzetet.
Az „ABP" az „Able-Bodied Passenger" rövidítése, vagyis egy ép testű utast jelent, akit vészhelyzetben segítségre kérhet a személyzet. A „Gate Lice” (kapunál tolongók) pedig azokat jelöli, akik a beszállókapunál előretolakodnak és ezzel mindenkit feltartanak.
Ahogy ezeket a kifejezéseket hallgatjuk, egyre világosabb: a repülőn létezik egy külön nyelv, amelyet csak azok értenek, akik nap mint nap a levegőben dolgoznak. És bár elsőre a titkos kód ijesztő lehet, megnyugtató tudni, hogy ezek a rövid jelzések valójában a rendet és az utasok biztonságát szolgálják.
A légiutas-kísérők ezeken kívül is sok titkot fedtek már fel a repülésről, péládul azt, hogy nem kedvességből köszönnek minden utasnak külön a beszállásnál, de az is kiderült már, hogy miért viselnek vörös, de legalábbis nagyon elénk, feltűnő színű rúzst.
A légiutas-kísérők titkairól további cikkeket itt találsz: