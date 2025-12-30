Ha ezt a „titkos kódot” hallod a repülőn jobb, ha nem kérdezel semmit

A fedélzeten sokkal több minden zajlik, mint amit a sorok között ülve észreveszünk. A személyzetnek pedig megvan a maga titkos „szótára”, amit akkor vetnek be, amikor nem akarják az orrunkra kötni, miről van szó. Egy utazási oldal utánajárt az összes titkos kódnak, amit a légiutas-kísérők használnak. És igen, van olyan is közöttük, ami komoly bajt jelent.

A fedélzeten dolgozók sokszor titkos kód segítségével beszélnek meg érzékeny, kényes helyzeteket.

Amennyiben történik valami a fedélzeten, a személyzet ezeket a titkos kódokat használja, hogy ne keltsenek pánikot.

A „300-as” vagy az „Angyal” elnevezésű kód pedig azok közé tartoznak, amelyeket tényleg senki nem akar hallani egy repülőn.

Gépeltérítésre, egészségügyi esetre és technikai hibára is külön kódjuk van, mindegyik mást és mást jelent.

Még az idegesítő vagy feltűnést keltő utasokra is saját kódot használnak a személyzet tagjai.

Melyek a legismertebb titkos kódok a repülőgép fedélzetén?

Az egyik legismertebb ilyen jelzés a „300-as kód” vagy az „Angyal”, ami azt jelenti, hogy egy utas meghalt a fedélzeten. Ilyenkor a légiutas-kísérőknek úgy kell kezelniük az esetet, hogy ne keltsenek pánikot, és az utasok lehetőleg ne vegyenek észre semmit. A repülőgépen – ahol bizonyos típusú cipőt nem ajánlatos viselni – használt kódrendszert pontosan erre találták ki: gyors, feszült helyzetekben is biztonságos kommunikációt biztosít.

Nem ez az egyetlen kód, amelyet csak a személyzet használ. A „Squawk 7500” vagy a „Hotel” például gépeltérítést jelent – szerencsére ritkábban hangzik el. A „Sárga kód” egy egészségügyi problémára utal, míg a „Pán Péter” kisebb technikai hibára vagy nem életveszélyes vészhelyzetre utal.

A kódok nem csak a vészhelyzetekről szólnak, hanem az utasokról is

Egy névtelenséget kérő légiutas-kísérő elárulta, hogy a személyzetnek saját szlengje is van. A „Bob” például a „babe on board” rövidítése csinos utast jelent. Ha valakit így neveznek, biztos lehetsz benne, hogy pillanatok alatt körbejár a fedélzeten. A szakember nevetve hozzátette: ha búcsúzáskor azt mondják neked, hogy „cheerio”, könnyen lehet, hogy a személyzet tagjai között van egy titkos rajongód.