Van egy dolog, amire még Van Hunt kedvéért sem hajlandó a hálószobában Halle Berry

intimitás kölcsönösség Halle Berry menyasszony
Az 59 éves színésznő nemrégiben beszélt arról, hogy mi az, ami neki már nem fér bele. Halle Berry hangsúlyozta: a kölcsönösség és az egyenrangúság alapvető számára az intim kapcsolatokban.

Nyíltan és részletekbe menően beszélt a szexuális önazonosságról Halle Berry a Sex With Emily podcatben. Az Oscar-díjas színésznő kijelentette, nem hajlandó orgazmust színlelni párja kedvéért. 

Halle Berry és Van Hunt jegyben járnak.
Halle Berry és Van Hunt jegyben járnak.
Forrás: Getty Images
  • Halle Berry nem hajlandó orgazmust színlelni.
  • A színésznő szerint a szexnek kölcsönösen élvezetes élménynek kell lennie.
  • A felek szükségletei egyformán fontosak, fogalmazott.
  • Halle Berry február elején árulta el, hogy hozzámegy Van Hunthoz.

Halle Berry szerint a kölcsönösség a szexben is fontos

Berry a podcastban arról beszélt, hogy korábban milyen elvárásokkal szembesült a szexuális életében, és hogyan változott a hozzáállása az évek során. „Régen arról szólt a szex, hogy a férfi jól érezze magát. Amikor az elérte az orgazmust, vége is volt az aktusnak. A férfi szükségleteit helyeztük a mieink elé. És most már ezt nem teszem” − idézi a Page Six. A színésznő hangsúlyozta, hogy számára a szexuális együttlétnek mindkét fél örömét egyaránt kell szolgálnia. Úgy véli, a kölcsönös kielégülés nem csupán fizikai, hanem érzelmi egyensúlyt is teremt a kapcsolatban. Halle hozzátette, az is teljesen rendben van, ha mindenkinek a saját maga öröme az első. Berry leszögezte, soha többé nem fog orgazmust színlelni azért, hogy a partnere elégedett legyen. 

Halle Berry hamarosan férjhez megy Van Hunthoz

Halle Berry február elején Jimmy Fallon műsorában árulta el, hogy közel hat év randizás után eljegyezte őt kedvese, Van Hunt, aki még 2025 júniusában beszélt arról, hogy megkérte a színésznő kezét. Halle akkor elmondta, hogy óvatos, mert már háromszor volt férjnél.  1993 és 1997 között David Justice, 2001 és 2005 között Eric Benét, majd 2013 és 2016 között Olivier Martinez felesége volt. „Nos, én háromszor voltam házas. Van egyszer volt nős, szóval nem, nem érezzük úgy, hogy össze kellene házasodnunk ahhoz, hogy bármilyen módon is igazoljuk a szerelmünket” − mondta akkor Halle, ám hozzátette, nem zárkózik el az esküvő gondolatától. „Mindezek mellett, azt hiszem, össze fogunk házasodni − de nem azért mert úgy érezzük, hogy muszáj − , és sokkal jobb döntés lesz, mint a korábbi esküvőim”jelentette ki a fülig szerelmes Halle − aki az utóbbi időben a menopauzával küzdő nők szószólója lett. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
