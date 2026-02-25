Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Michelangelo még sosem volt ilyen divatos! Kihirdették a 2026-os Met-gála témáját, és ez a művészetrajongóknak szól

Getty Images North America - Kevin Mazur/MG24
vörös szőnyeg divat Met-gála
A szobrászat és a történelem találkozása a luxus divattal. Idén minden eddiginél ígéretesebbnek tűnik a Met-gála témája. Mutatjuk, mit tudunk eddig az év legfontosabb divateseményéről!

A Met-gála az év legnívósabb és legexkluzívabb eseménye, amelyre csak a világ legkiemelkedőbb hírességei kapnak meghívást. Az este a couture mesterművekről, a határokat feszegető kreációkról, az extravagáns sminkekről, és a sokkolóan merész tervezésekről szól. A vörös szőnyegen születnek azok az ikonikus divatpillanatok, amelyekről még évek múltán is beszélünk. A divat és a popkultúra rajongói számára ez a dátum szinte ünnepnap, hiszen a Met-gála nem csupán egy esemény, hanem kulturális jelenség. Most pedig eláruljuk, mit érdemes tudnod a 2026-os tematikáról és az est kulisszái mögött álló szervezőkről!

Met-gála 2026
Íme a Met-gála 2026 témája és elnökei.
Forrás: Getty Images North America

A Met-gála 2026-os témája a művészetrajongóknak szól 

  • A Met-gála 2026. május 4-én, hétfőn kerül megrendezésre a The Metropolitan múzeumban.  
  • Idén Beyoncé, Nicole Kidman és Venus Williams lesznek az esemény házigazdái, természetesen Anna Wintour igazgatósága mellett.  
  • A tavalyi év stílusának bukása után az idei téma a Fashion is art kifejezést kapta, amely a művészet ünneplését jelenti. 

A napokban jelentették be a 2026 Met-gála témáját és a társzervezőket is. Anna Wintour elnöksége mellett idén Beyoncé, Nicole Kidman és Venus Williams kerül a társelnökök székeibe. Ők azok, akik általában mindent felügyelnek, a belsőépítészettől kezdve a menü összeállításán át egészen a meghívottak kiválasztásáig. Mint minden estélyen, ők fogadják és üdvözlik a vendégeket, fellépnek és beszédet tartanak. A korábbi társelnökök között volt Zendaya, Harry Styles, Julia Roberts, Cate Blanchett, Pharrell Williams, Blake Lively és Serena Williams is. Különös választás volt idén pont Beyoncé, hiszen az énekesnő már 10 éve nem jelent meg az eseményen. Vajon mivel sikerült elcsábítaniuk? 

Costume art
A Costume Art kiállítás első bejelentése.
Forrás:  Getty Image

2026 tavaszán, pár nappal a gála után nyílik majd meg a Costume Art kiállítás a múzeumban, amely hatalmas saját archívumából merít. Olyan művészeti alkotásokat gyűjtöttek össze, amelyek az emberi testet mutatják be, a párosítások célja pedig, hogy művészi ábrázolásokon keresztül megragadják a divat és a test közötti kapcsolatot. Ez a gondolat hozta létre az idei év Met-gála témáját is. „A múzeumban a felruházott test központi szerepére akartam összpontosítani, összekapcsolva a test művészi ábrázolásait a divattal, mint megtestesült művészeti formával” – nyilatkozta Andrew Bolton, a Costume Institute kurátora. 

Met-gála 2026
Ezek lehetnek a 2026-os Met-gála ruhái.
Forrás: profimedia

Bár a kiállítás témája és a Met-gála öltözködési szabályai eltérőek, azonban az előbbi mindig meghatározó lesz abban, hogy a hírességek mit viselnek május első hétfőjének estéjén. De mit várhatunk a vendégektől? Mivel a kiállítás elsősorban a testre összpontosít, valószínűleg híres szobrokat idéző ruhák kerülnek a reflektorfénybe. Gondoljunk csak a Szamothrakéi Nikére, Michelangelo Dávidjára vagy akár a willendorfi vénuszra! De a görög tógák és az anatómiai ábrázolások is stílusreferenciák lesznek vélhetően. 

Inspirációk a 2026-os Met-gála témájára.
Forrás: profimedia / Getty Images

Kíváncsian várjuk, hogy a művészeti téma milyen izgalmas kreációk megálmodására sarkallja a nagy divatházakat!

