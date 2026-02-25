Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 25., szerda Géza

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
szereplők

A Bridgerton család vagy Harry Potter? Úgy látszik, a két univerzum összemosódott!

szereplők Harry Potter A Bridgerton család
Erről a hasonlóságról nem is tudtál! Gyermekként a Harry Potterért rajongtunk, felnőttként pedig A Bridgerton családért. De tudtad, hogy a kettő nem is áll olyan távol egymástól?

A legszembetűnőbb hasonlóság a Harry Potter és A Bridgerton család között természetesen az, hogy mindkét produkció az Egyesült Királyságban játszódik. Viszont annak ellenére, hogy majdnem 200 év választja el a két sztorit egymástól, sokkal több a közös bennük, mint azt elsőre hinnéd. Gondoltad volna, hogy a Roxfortból ennyien átigazoltak a régenskori angol elithez?

A Bridgerton család
Te észrevettél Harry Potter-karaktereket A Bridgerton család új évadában?
Forrás: Northfoto

Az erotikus romantika láza: A Bridgerton család

A Netflix igazán átütő sikert aratott, amikor 2020-ban bemutatta A Bridgerton család első évadát. Azóta az erotikus-romantikus sorozat sikert sikerre halmoz, a főszereplőknek pedig a világhír mellett igen nagy juss is ütötte a markát. Igen, tudjuk, hogy vannak benne felettébb idegesítő karakterek is, de attól még mindig győzedelmeskedik a romantikus kíváncsiságunk az irritált énünk felett. A klasszikus Hamupipőke-sztorival, vagyis a tiltott románccal megspékelt negyedik évad folytatásától is már csak pillanatok választanak el – de ezt is alig bírjuk kivárni!

Harry Potter-univerzum A Bridgerton családban

Teljesen érthető, ha elkap a szenvedély a sorozat nézése közben, és nem veszel észre apró részleteket a történetben – de ez a szál már annyira sokszor tűnt fel, hogy egyszerűen nem lehet nem felkapni rá a fejünket! Megfigyelted már, hogy a Harry Potter-karakterek közül egyre több szereplő bukkan fel az angol elit életéről szóló sorozatban? Ha nem, akkor most felfrissítjük a memóriád a két produkció szereplőivel kapcsolatban.

Kattints a galériára, és nézd meg, milyen hasonlóságok vannak a két univerzum között!

Regé-Jean Page a Harry Potterben és a Bridgerton családban
1 / 5
Katie Leung A Bridgerton családban és a Harry Potterben
1 / 5
Freddie Stroma a Harry Potterben és A Bridgerton családban
1 / 5
Michelle Fairley a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történetben és a Harry Potterben
1 / 5
Guy Henry a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történetben és a Harry Potterben
1 / 5
Mielőtt milliók kedvencévé vált volna, Regé-Jean Page egy névtelen esküvői vendéget játszott a Harry Potter és a Halál ereklyéi 1. részében. Page A Bridgerton család első évadában a szerelmi szálat vivő férfi főszereplőként, Simon Bassetként tűnt fel, ám az első évad sikerei után el is illant a fanchise-ból.
IMDb/Northfoto

Bridgerton-Harry Potter kapcsolat

Bár igen izgalmas azt fejtegetni, hogy vajon miért láthatunk egyre több varázslót a muglivilágban, a válasz valójában sokkal földhöz ragadtabb. A két produkció ugyanis az Egyesült Királyságban játszódik, emellett mindkettőben javarészt csak brit színészek játszanak (kevés kivétellel). A brit színészek listája pedig limitált, vagyis az angol produkciókban elkerülhetetlenül találkozhatunk ismerős arcokkal. Már csak maga Harry Potter, vagyis Daniel Radcliffe hiányzik a franchise-ból!

Ha még többet olvasnál A Bridgerton családról, akkor ezeket se hagyd ki!

Nem hülye, csak vak: ezért nem ismeri fel Benedict Sophie-t a Bridgertonban

Te emlékszel minden szexi idegenre egy maszkkal, félhomályban, pár pohár után? Ugye, hogy nem ilyen egyszerű. Rájöttünk, miért van Benedict Bridgertonnak olyan nehéz dolga.

A Bridgerton 4. évadának második része a legsötétebb pillanatokat hozhatja el: valaki meghal

Egyre több Bridgerton-rajongó gyanakszik arra, hogy a sorozat negyedik évada durva fordulatot hoz.

Hihetetlen bakit szúrtak ki a Bridgerton negyedik évadában a szemfüles rajongók

Alig jelent meg a Bridgerton új évada, a rajongók máris kiszúrtak benne egy apró, ám annál beszédesebb bakit. A szemfüles nézők szerint az egyik jelenetben olyan tárgy tűnik fel, amelynek semmi keresnivalója nem lenne a 19. századi Londonban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu