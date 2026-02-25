A Bridgerton család vagy Harry Potter? Úgy látszik, a két univerzum összemosódott!

A legszembetűnőbb hasonlóság a Harry Potter és A Bridgerton család között természetesen az, hogy mindkét produkció az Egyesült Királyságban játszódik. Viszont annak ellenére, hogy majdnem 200 év választja el a két sztorit egymástól, sokkal több a közös bennük, mint azt elsőre hinnéd. Gondoltad volna, hogy a Roxfortból ennyien átigazoltak a régenskori angol elithez?

Te észrevettél Harry Potter-karaktereket A Bridgerton család új évadában?

Forrás: Northfoto

Az erotikus romantika láza: A Bridgerton család

A Netflix igazán átütő sikert aratott, amikor 2020-ban bemutatta A Bridgerton család első évadát. Azóta az erotikus-romantikus sorozat sikert sikerre halmoz, a főszereplőknek pedig a világhír mellett igen nagy juss is ütötte a markát. Igen, tudjuk, hogy vannak benne felettébb idegesítő karakterek is, de attól még mindig győzedelmeskedik a romantikus kíváncsiságunk az irritált énünk felett. A klasszikus Hamupipőke-sztorival, vagyis a tiltott románccal megspékelt negyedik évad folytatásától is már csak pillanatok választanak el – de ezt is alig bírjuk kivárni!

Harry Potter-univerzum A Bridgerton családban

Teljesen érthető, ha elkap a szenvedély a sorozat nézése közben, és nem veszel észre apró részleteket a történetben – de ez a szál már annyira sokszor tűnt fel, hogy egyszerűen nem lehet nem felkapni rá a fejünket! Megfigyelted már, hogy a Harry Potter-karakterek közül egyre több szereplő bukkan fel az angol elit életéről szóló sorozatban? Ha nem, akkor most felfrissítjük a memóriád a két produkció szereplőivel kapcsolatban.

