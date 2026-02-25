Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Zendaya ékszerésze elárulta: ez az 5 eljegyzésigyűrű-trend uralja most a divatot

csillogás trend eljegyzési gyűrű ékszer
Jónás Ágnes
2026.02.25.
Idén a menyasszonyok hátat fordítanak a tömeggyártott tökéletességnek, hogy helyet adjanak az aszimmetrikus szépségeknek.

Azok a klasszikus formák, amiket Beyoncé és Amal Clooney is viselnek, természetesen nem merülnek teljesen feledésbe, de tény, hogy 2026 valami merőben újat hoz az eljegyzésigyűrű-trendek terén.  Idén a menyasszonyok már nem a katalógusok vakító gyémánttökéletességét keresik, hanem a szolidabb luxust. Jessica McCormack és Zendaya eljegyzési gyűrűjének tervezője most elárulta a legmenőbb trendeket.

Nő ujján sok gyűrű, eljegyzésigyűrű-trend
2026 valami teljesen újat hoz eljegyzésigyűrű-trend terén.
Forrás: Shutterstock

Eljegyzésigyűrű-trend 2026-ban

  • A 2026-os eljegyzésigyűrű-trend a karakteres egyediségről szólnak.
  • A menyasszonyok már nem a hibátlan drágaköveket keresik.
  • Mutatjuk azt az 5 eljegyzésigyűrű-trendet, amely idén garantáltan tarolni fog.

1. Antik kövek és vintage csiszolások

A megnyújtott, párna alakúra csiszolt gyémántokra egyre több menyasszony talál rá, köztük Zendaya és Dakota Johnson. Fényük lágy, formájuk enyhén szabálytalan, és ez teljesen szembemegy a korábban trendi tökéletesre csiszolt, vakító fényű verziókkal. Az antik köves gyűrűkért talán legjobban Taylor Swift rajong, akinek eljegyzési gyűrűje egy egész generációval szerettette meg a párnaalakú csiszolást.

eljegyzési gyűrűt 2026, Zendaya
Zendaya eljegyzési gyűrűje.
Forrás: WireImage

2. Tiszteletet parancsoló vastag aranygyűrűk

A vékony, apró kövekkel díszített eljegyzési gyűrűk is parkolópályára kerülnek egy időre, helyükbe a hangsúlyos, tömör aranypántok és a karomszerű foglalatokkal ékesített változatok kerülnek. Jó kis súlyuk van, az egyszer biztos, talán ezért hódíthatták meg Dua Lipa szívét is.

Vastag arany eljegyzési gyűrű
Régen rettentő népszerű volt, most ismét hódít a vastag aranygyűrű.
Forrás: Getty Images Europe

3. Szoborszerű formák a gyűrű pántján

A gyűrűpánt mostanra önálló dizájnelemmé vált: aszimmetrikus, csavart vagy hullámzó formát ölt, mintha műtárgy lenne. Ezek a gyűrűk drágakő nélkül, önmagukban is teljes értékű, stílusos ékszerként működnek. 

elegáns hullámos eljegyzési gyűrű
Hullámos fehérarany eljegyzési gyűrű.
Forrás: Shutterstock

4. Elnyújtott, karcsúsító formák, 

Hailey Bieber már tudja jól, hogy bár a kerek gyémánttal ékesített eljegyzési gyűrűk továbbra is keresettek, 2026 a megnyújtott formák éve lesz: az oválisok, a fent említett párna- és körteformák és a hajó formájúra csiszolt drágaköves eljegyzési gyűrűk kerülnek előtérbe. Előnyük, hogy optikailag karcsúsítják és hosszabbítják a viselője ujjait.

5. Meleg színek és lágy tónusok

A hófehér gyémántok nem tűnnek el, de egyre többen választanak pezsgőszínű, világossárga, mézes vagy enyhén barnás árnyalatú köveket eljegyzési gyűrűhöz. Ezeket az árnyalatokat azok fogják igazán szeretni, akik kerülik a feltűnést. 

sárgás, mézes tónusú eljegyzési gyűrű nő kezén
A mézszínű drágakő most trendibb, mint a vakítóan hófehér.
Forrás: Shutterstock

Bármilyen gyűrűvel is ajándékoznak meg, a lényeg, hogy attól kapd, akit őszintén szeretsz. És az sem hátrány, ha nem úgy reagálsz, mint Georgina Rodríguez, amikor Ronaldo eljegyezte. 

