Zendaya ékszerésze elárulta: ez az 5 eljegyzésigyűrű-trend uralja most a divatot

Azok a klasszikus formák, amiket Beyoncé és Amal Clooney is viselnek, természetesen nem merülnek teljesen feledésbe, de tény, hogy 2026 valami merőben újat hoz az eljegyzésigyűrű-trendek terén. Idén a menyasszonyok már nem a katalógusok vakító gyémánttökéletességét keresik, hanem a szolidabb luxust. Jessica McCormack és Zendaya eljegyzési gyűrűjének tervezője most elárulta a legmenőbb trendeket.
Eljegyzésigyűrű-trend 2026-ban
- A 2026-os eljegyzésigyűrű-trend a karakteres egyediségről szólnak.
- A menyasszonyok már nem a hibátlan drágaköveket keresik.
- Mutatjuk azt az 5 eljegyzésigyűrű-trendet, amely idén garantáltan tarolni fog.
1. Antik kövek és vintage csiszolások
A megnyújtott, párna alakúra csiszolt gyémántokra egyre több menyasszony talál rá, köztük Zendaya és Dakota Johnson. Fényük lágy, formájuk enyhén szabálytalan, és ez teljesen szembemegy a korábban trendi tökéletesre csiszolt, vakító fényű verziókkal. Az antik köves gyűrűkért talán legjobban Taylor Swift rajong, akinek eljegyzési gyűrűje egy egész generációval szerettette meg a párnaalakú csiszolást.
2. Tiszteletet parancsoló vastag aranygyűrűk
A vékony, apró kövekkel díszített eljegyzési gyűrűk is parkolópályára kerülnek egy időre, helyükbe a hangsúlyos, tömör aranypántok és a karomszerű foglalatokkal ékesített változatok kerülnek. Jó kis súlyuk van, az egyszer biztos, talán ezért hódíthatták meg Dua Lipa szívét is.
3. Szoborszerű formák a gyűrű pántján
A gyűrűpánt mostanra önálló dizájnelemmé vált: aszimmetrikus, csavart vagy hullámzó formát ölt, mintha műtárgy lenne. Ezek a gyűrűk drágakő nélkül, önmagukban is teljes értékű, stílusos ékszerként működnek.
4. Elnyújtott, karcsúsító formák,
Hailey Bieber már tudja jól, hogy bár a kerek gyémánttal ékesített eljegyzési gyűrűk továbbra is keresettek, 2026 a megnyújtott formák éve lesz: az oválisok, a fent említett párna- és körteformák és a hajó formájúra csiszolt drágaköves eljegyzési gyűrűk kerülnek előtérbe. Előnyük, hogy optikailag karcsúsítják és hosszabbítják a viselője ujjait.
5. Meleg színek és lágy tónusok
A hófehér gyémántok nem tűnnek el, de egyre többen választanak pezsgőszínű, világossárga, mézes vagy enyhén barnás árnyalatú köveket eljegyzési gyűrűhöz. Ezeket az árnyalatokat azok fogják igazán szeretni, akik kerülik a feltűnést.
Bármilyen gyűrűvel is ajándékoznak meg, a lényeg, hogy attól kapd, akit őszintén szeretsz. És az sem hátrány, ha nem úgy reagálsz, mint Georgina Rodríguez, amikor Ronaldo eljegyezte.
