Zendaya ékszerésze elárulta: ez az 5 eljegyzésigyűrű-trend uralja most a divatot

Azok a klasszikus formák, amiket Beyoncé és Amal Clooney is viselnek, természetesen nem merülnek teljesen feledésbe, de tény, hogy 2026 valami merőben újat hoz az eljegyzésigyűrű-trendek terén. Idén a menyasszonyok már nem a katalógusok vakító gyémánttökéletességét keresik, hanem a szolidabb luxust. Jessica McCormack és Zendaya eljegyzési gyűrűjének tervezője most elárulta a legmenőbb trendeket.

Eljegyzésigyűrű-trend 2026-ban

A menyasszonyok már nem a hibátlan drágaköveket keresik.

Mutatjuk azt az 5 eljegyzésigyűrű-trendet, amely idén garantáltan tarolni fog.

1. Antik kövek és vintage csiszolások

A megnyújtott, párna alakúra csiszolt gyémántokra egyre több menyasszony talál rá, köztük Zendaya és Dakota Johnson. Fényük lágy, formájuk enyhén szabálytalan, és ez teljesen szembemegy a korábban trendi tökéletesre csiszolt, vakító fényű verziókkal. Az antik köves gyűrűkért talán legjobban Taylor Swift rajong, akinek eljegyzési gyűrűje egy egész generációval szerettette meg a párnaalakú csiszolást.

Zendaya eljegyzési gyűrűje.

2. Tiszteletet parancsoló vastag aranygyűrűk

A vékony, apró kövekkel díszített eljegyzési gyűrűk is parkolópályára kerülnek egy időre, helyükbe a hangsúlyos, tömör aranypántok és a karomszerű foglalatokkal ékesített változatok kerülnek. Jó kis súlyuk van, az egyszer biztos, talán ezért hódíthatták meg Dua Lipa szívét is.

Régen rettentő népszerű volt, most ismét hódít a vastag aranygyűrű.

3. Szoborszerű formák a gyűrű pántján

A gyűrűpánt mostanra önálló dizájnelemmé vált: aszimmetrikus, csavart vagy hullámzó formát ölt, mintha műtárgy lenne. Ezek a gyűrűk drágakő nélkül, önmagukban is teljes értékű, stílusos ékszerként működnek.

Hullámos fehérarany eljegyzési gyűrű.

4. Elnyújtott, karcsúsító formák,

Hailey Bieber már tudja jól, hogy bár a kerek gyémánttal ékesített eljegyzési gyűrűk továbbra is keresettek, 2026 a megnyújtott formák éve lesz: az oválisok, a fent említett párna- és körteformák és a hajó formájúra csiszolt drágaköves eljegyzési gyűrűk kerülnek előtérbe. Előnyük, hogy optikailag karcsúsítják és hosszabbítják a viselője ujjait.