Selena Gomeznek el kell válnia! Benny Blanco koszos, gusztustalan és alpári

Selena Gomez férje kiverte a rajongóknál a biztosítékot. A színésznő követői úgy vélik, Benny Blanco gusztustalan és a higiéniás szokásai sincsenek rendben, amiről egyébként korábban ő maga is beszélt.

Selena Gomeznek többen azt tanácsolják, váljon el Benny Blancótól.

Forrás: Northfoto

Benny Blanco koszos lábbal heverészett a kanapén egy beszélgetesen.

Blanco korábban bevallotta, hogy nem zuhanyozik minden nap.

A podcastban gusztustalanul viselkedett.

A közösségi médiában több rajongó azt írta, undorító.

Selena Gomeznek többen az javasolják, váljon el.

Selena Gomez férjétől borsózik a rajongók háta

A 37 éves zenei producer kedden indította el új podcastját legjobb barátjával, Lil Dickyvel és Lil Dicky feleségével, Kristin Bataluccóval. A műsor címe: A barátok titkokat őrzenek. Az első epizód azonban nemcsak a beszélgetések miatt került reflektorfénybe, hanem mert a színésznő férje, a felvételen mezítláb, piszkos talppal heverészik, majd szellent egyet, sőt, azt kéri, vegyék is fel. A közösségi médiát elárasztották a dühös kommentek, egyesek azt javasolják Gomeznek, váljon el. „El sem hiszem, hogy Selena hagyja, hogy ez az alak hozzáérjen” – írta egy hozzászóló. „Miért pont egy ilyen férfihoz ment feleségül? Ki választja őt, ha a világ összes férfija közül válogathat” – olvasható ugyanitt. „Undorító, nem tudom, Selena hogy birkózik meg ezzel” − tette fel a kérdést a podcast egy másik hallgatója. Valaki pedig még tovább ment: „Selenának el kell válnia tőle, és jobbat kell találnia” – írta egy hozzászóló. Egy másik bejegyzés így szólt: „Még soha nem csalódtam Selenában akkorát, mint most” – idézi a People.

Benny Blanco nem zuhanyzik naponta

Nem ez az első alkalom, hogy Benny Blanco higiéniai szokásai vitát generálnak. Selena Gomez férje 2024 novemberében a People magazinnak adott interjújában bevallotta, hogy nem zuhanyzik mindennap. „Ismerek néhány embert, akik naponta kétszer-háromszor zuhanyoznak, de úgy érzem, hogy az ő bőrük nem elég jó illatú, túl steril” – magyarázta. „Szeretem az illatok keveredését. A dohányét, a vattacukorét stb. egyszerre. Azt akarom, hogy legyen egy jellegzetes illatom, ami egy kicsit férfias, egy kicsit nőies”– fogalmazott.

Selena Gomez és Benny Blanco 2025 őszén kötötték össze az életüket: a világhírű énekesnő-színésznő és a Grammy-díjas producer szeptember 27-én mondta ki a boldogító igent Kaliforniában. A szerelmesek azóta számos nyilvános eseményen együtt jelentek meg, többek között a Golden Globe-on és az Emmy-gálán is. Gomez tavasszal elmondta, hogy biztonságban érzi magát Benny mellett. Blanco pedig többször beszélt arról, hogy szeretne családot alapítani: „Imádom a gyerekeket, és minden nap arról álmodom, hogy apa leszek.” Gomez a Jay Shetty Podcastban pedig így fogalmazott: „Imádom a gyerekeket, és amikor eljön az a nap, nagyon boldog leszek.”

