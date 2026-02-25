Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Pár nappal Nicola Peltz botránya után Romeo Beckham a londoni divathéten vonult

Romeo Beckham londoni divathét Nicola Peltz
Focista helyett kifutó modell lett David Beckham fiából! Romeo Beckham mindenkit megnyert magának a London Fashion Week zárónapján. A sármos híresség bebizonyította, hogy egy igazi Adónisz veszett el benne.

Izgalmakkal és világsztárokkal teli volt a február 23-i londoni divathét zárónapja. A brit divat krémje vonult fel a rangos eseményen: ikonikus tervezők és trendformáló hírességek tették tiszteletüket a kifutók mellett. A figyelem ezúttal a Burberry bemutatójára szegeződött, amely új kollekcióját igazi világsztárokkal keltette életre. Az est egyik legnagyobb meglepetése pedig kétségtelenül David Beckham kisebbik fia volt, aki magabiztos léptekkel hódította meg a közönséget. Nézd meg Romeo Beckham modellkarrierjének legizgalmasabb pillanatait! 

Romeo Beckham botrány
Romeo Beckham igazi modellikonná vált a családi botrány árnyékában.
Forrás:  Getty Image

Romeo Beckham a London Fashion Week sztárja 

  • Romeo 2024-ben kezdte el kifutómodell karrierjét, azóta olyan nagy márkáknak is dolgozott, mint a Versace, Balenciaga vagy a Burberry.  
  • Pár nappal azután, hogy tovább bonyolódott a Nicola Peltz dráma, Romeo a londoni divathét zárónapján vonult.  
  • Összegyűjtöttük Romeo Beckham eddigi legemlékezetesebb vonulásait! 

Romeo Beckham a 2026-os London Fashion Week zárónapján vonult, a Burberry divatbemutatóján. Megjelenése azonnal felrobbantotta az internetet, hiszen pár nappal ezelőtt állítólag egy olyan Instagram-posztot lájkolt, amely Brooklyn feleségét, Nicola Peltzt nevezte meg „a problémaként” a családi viszályban. Ezt a bakit hamar kiszúrták a rajongók, és mindenkit meglepett a fiú véleménye. Romeo azonban hamar túltette magát a drámán, és két nappal később legjobb formáját hozta a divathéten.   

Romeo beckham
Romeo Beckham a London Fashion Week 2026-os záróbemutatóján.
Forrás:  Getty Image

Magabiztosan lépdelve vonult végig a kifutón, bebizonyítva, hogy helye van a divatiparban. A reflektorfény ezúttal is megtalálta, és úgy tűnik, a magánéleti viharok sem tudják eltéríteni a karrierje ívelését. Szettje egyszerre volt merész és szexi: prémmel szegett, burgundi bőrdzsekit viselt, amelyet lágy rózsaszín inggel ellenhangsúlyoztak. A szett karakterét a divatház ikonikus kockamintájában pompázó bordó nadrág adta, míg a fekete lakkcipő elegáns, fényes keretbe foglalta az összhatást. A look tökéletesen ötvözte a klasszikus brit sikket és a modern utcai divatot

Romeo Beckham modellkedés
1. H&M180: 2025 szeptember/ 2. Versace- milónói divathét 2025 február/ 3. Willy Chavarria párizsi divathét 2026 január
Forrás:  Getty Image

Romeo Beckham modell karrierje 

David Beckham és Victoria Beckham fia már egy ideje a modelliparban dolgozik. Romeo rengeteg fotózásokon vett részt, köztük a VMan, Another Man, Dust Magazine és az Interview magazinban is. Számos márka kampányában is modellkedett, többek között a Balenciaga, Saint Laurent, Burberry, Puma és Champion számára.  

Nézd meg további sztárdivatos cikkeinket is:

London Fashion Week 2026: Lily Collins, Anna Wintour, sőt még Károly király is részt vett a divathéten

Luxus, elegancia és időtlen stílus ragyogta be a londoni divathetet. Károly király, Helen Mirren és Anna Wintour is részt vett a bemutatókon.

Nem volt fék az éjszakában: exkluzív fotókon a BAFTA-gála utáni buli

A vörös szőnyeg csupán a bemelegítés volt! A BAFTA after partyján a világsztárok elengedték a protokollt, és merészebb, dögösebb, sőt, meglepően játékos szettekben ünnepelték az év egyik legnagyobb filmes estéjét. Nézd meg galériánkban a buli legnagyobb sztárjait!

Mindent túlragyogó luxus a vörös szőnyegen: a BAFTA-gála leggyönyörűbb ékszerei

Idén szó szerint ragyogtak a filmcsillagok! A 2026-os BAFTA-díjátadón a ruhák mellett a szikrázó luxusékszerek is a figyelem középpontjába kerültek. Mutatjuk, milyen kiegészítőket viseltek a sztárok.

 

