Lógás, amiért megdicsérnek – És még az alakodnak is jót tesz

Van olyan lógás, amiért dicséret jár, mert nem a kötelességeid elől menekülsz, hanem az egészségedért teszel. A napi pár perces függeszkedés erősít, tehermentesít és mentálisan is feltölt. Tested, elméd hálás lesz érte. Függeszkedj, amennyit csak tudsz, ahol tudsz! Ragadj meg minden alkalmat a lógásra!
Hogyan kezdj bele lépésről lépésre a lógásba?
- Nem szükséges elsőre hosszú percekig lógni, ajánlott fokozatosan kezdeni.
- Szerezz egy rudat otthonra vagy menj egy parkba.
- Fogd meg vállszélességben, kezdetben csak 10 másodpercig lógj.
- Ismételd meg 3-szor, naponta akár egyszer vagy kétszer.
- Növeld a tartást 15–20 másodpercre, majd fokozatosan 30–60 mp-re.
- Ne rángasd, ne hintázz, ha kell, kérd szakember tanácsát.
Lógás – A legegyszerűbb egészség- és jó közérzet-tréning, amit ma elkezdhetsz
Ha a lógásról csak gyerekkori játszótéri emlékeid vannak – kapaszkodtál a mászókán vagy a fa ágán – akkor lehet, hogy előbb mosolyogsz ezen, mintsem komoly, hasznos mozgásnak gondolnád. Pedig érdemes újragondolni: egyre több egészségügyi és fitnesz forrás mutatja, hogy a dead hang – vagyis amikor egyszerűen egy rúdon lógunk – teljesen hétköznapi módon javíthatja az egészségünket.
És ami a legjobb: nem kell edzőtermi tagság vagy nehéz, bonyolult gyakorlatok, elég napi pár perc lógás, függeszkedés. Egyszerűen csak egy kis odafigyelés és elhatározás kell: az életmódváltás részeként a mozgás, például a lógás napi beiktatása sokat jelenthet az egészségednek.
Mi is az a dead hang?
A dead hang az, amikor vállszélességben megragadsz egy rudat (pl. ajtófélfába szerelt húzódzkodó rudat, parkban lógó rudat vagy gyerekjátékot, mászókát, esetleg egy fa ágát) és egyszerűen csak lógsz kinyújtott karral, laza testtel. A tested súlyát tartja csak a markolatod. Elsőre nagyon egyszerűnek tűnik. Valójában sokkal több pozitív hatást rejt magában, mint gondolnád.
Milyen egészségmegőrző hatásai vannak a lógásnak?
A függeszkedés akkor a leghatékonyabb, ha nem erőből, hanem ellazultan végzed. Itt nem egy klasszikus erőgyakorlatról van szó, sokkal inkább egy saját testsúlyos, nyújtó-tehermentesítő mozdulatról. Engedd, hogy a tested súlya finoman megnyújtsa az izmokat és a gerincet! Ez a fajta elengedés nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is oldhatja a feszültséget, sőt egyfajta belső nyugalmat is hozhat.
1. Erősíti a fogást és az alkar izmait
Amikor lógsz, a tested súlyát a kezed és alkarod izmai tartják. Ez tartósan erősíti a fogást, ami nem csak edzéseken, hanem az élet apró feladataiban is jól jön (pl. bevásárlástáskák, nagy üveg kinyitása). A fogáserő, szorítőerő javulása még az egészség hosszú távú mutatója is lehet.
2. Javítja a vállak és a hát mobilitását
A nap nagy részében jellemzően előre görnyedünk: számítógép előtt, telefon fölött. Ez befeszítheti a vállakat és korlátozhatja a mozgástartományt. A dead hang során a vállak és a lapockák természetesen kicsit kiengednek, ami nyújtja és lazítja ezt a területet.
3. A gerinc természetes megnyújtásával hozzájárul a szebb testtartáshoz
A hosszabb ideig tartó ülés során a gerinc alsó szakasza összenyomódik. A lógás során a gravitáció hatására enyhén dekomprimálódik a gerinc, ez pedig a rossz tartás korrigálását, hát- és nyakfájdalmak mérséklését is segítheti.
4. Mentális kihívás és koncentrációnövelés
Nem csak fizikai gyakorlat: a dead hang egy mentális próbát is ad. Ha egyre hosszabb ideig tudod megtartani magad a rúdon, az fejleszti a koncentrációt és a mentális állóképességet, kitartást.
5. Folyamatos mozgás a mindennapokban, nem csak edzőteremben
A lógás nem edzésfüggő. Nem kell órákat edzőteremben tölteni vagy bonyolult gyakorlatokat végezni ahhoz, hogy javítsd az izomerődet, testtartásodat és mobilitásodat. Napi 10 perc lógás otthon vagy a játszótéren is ugyanolyan hatásos lehet, ha rendszeresen csinálod!
Nem kell konditerem – csak egy rúd és néhány perc
A mai életformánk sok ülőmunkával és kevés természetes mozgással jár, ami hosszú távon megterheli a gerincet, a vállakat és az izmokat. Éppen ezért különösen értékesek azok az egyszerű mozdulatok, amelyeket bárhol, bonyolult eszköz vagy edzőtermi bérlet nélkül is beiktathatunk a napunkba.
A függeszkedés pontosan ilyen – írja a The Times of India.
Egyetlen rúd, néhány tudatosan eltöltött perc, és máris tettél valamit a testedért: tehermentesíted a gerincedet, erősíted a fogáserődet, javítod a vállak mozgékonyságát, miközben az egész testtartásod is kedvező irányba változhat.
Ráadásul nem kell órákig edzened ahhoz, hogy érezd a hatását. Ha naponta összesen körülbelül 10 percet szánsz rá – akár több rövid szakaszra bontva –, már érezhető változást tapasztalhatsz. Ennyire egyszerű: egy kis lógás, és a tested hálás lesz érte.
