Apró elváltozás, komoly következmény: az anyajegyszűrés jelentősége

Az anyajegyek többsége ártalmatlan bőrelváltozás, azonban bizonyos esetekben rosszindulatú daganat, melanoma alakulhat ki belőlük. Az anyajegyszűrés célja nem az, hogy minden elváltozást eltávolítsanak, hanem hogy időben felismerjék a gyanús jeleket. A bőrrák korai stádiumban jól kezelhető, ezért a megelőzés és a rendszeres ellenőrzés kulcsszerepet játszik.

Az anyajegyszűrés fájdalommentes vizsgálat

Dermatoszkópos ellenőrzéssel történik

Évente egyszer javasolt elvégezni

A gyorsan változó anyajegyek külön figyelmet igényelnek

A melanoma korai felismerése életet menthet

Önvizsgálat havonta ajánlott

Mikor indokolt az anyajegyszűrés?

Az anyajegyszűrés évente javasolt, de bizonyos esetekben ennél gyakoribb ellenőrzés szükséges. Világos bőrű, sok anyajeggyel rendelkező személyeknél, illetve családi halmozódás esetén magasabb a melanoma kockázata. Erős napégés, különösen gyermekkorban, szintén növeli a későbbi bőrdaganat esélyét.

Figyelmeztető jel lehet, ha egy anyajegy mérete, színe vagy alakja megváltozik. Az aszimmetria, szabálytalan szél, többféle színárnyalat vagy gyors növekedés mind indokolttá teszik az azonnali anyajegyszűrést.

Hogyan zajlik az anyajegyszűrés?

Az anyajegyszűrés során a bőrgyógyász dermatoszkóppal vizsgálja meg az anyajegyek szerkezetét. Ez az eszköz nagyított képet ad a pigmentált elváltozásokról, így pontosabban megítélhető, hogy szükséges-e további beavatkozás. A vizsgálat néhány percig tart, és nem jár fájdalommal.

Amennyiben az orvos gyanús elváltozást észlel, javasolhatja az anyajegy eltávolítását és szövettani vizsgálatát. A korai stádiumban felismert melanoma műtéti úton teljes mértékben gyógyítható.

Az önvizsgálat szerepe

Az anyajegyszűrés nem helyettesíti az otthoni ellenőrzést. Havonta egyszer érdemes tükör előtt, jó megvilágításban átnézni a bőrt, beleértve a nehezen látható területeket is. Az újonnan megjelenő vagy gyorsan változó foltokat fontos mielőbb megmutatni szakembernek.

A napvédelem szintén alapvető a megelőzésben. A magas faktorszámú fényvédő használata, a déli nap kerülése és a megfelelő ruházat csökkenti a káros UV-sugárzás hatását.