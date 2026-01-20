Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 20., kedd Fábián, Sebestyén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Budapest

Közleményben üzent Egressy Mátyás családja az eltűnt fiú klubján keresztül

Budapest Egressy Mátyás eltűnt Ötkert
Life.hu
2026.01.20.
Megszólalt a január 17-én, az Ötkertből eltűnt 18 éves fiú családja. Egressy Mátyás hozzátartozói az MTK Park Teniszklubon keresztül juttatták el üzenetüket a nyilvánosság felé kedden délután.

A klub Facebook-oldalán megjelent közleményben azt írta Egressy Mátyás családja, hogy a további találgatások elkerülése miatt szeretnének tájékoztatást adni. 

Az eltűnt Egressy Mátyást családja mellett egész Budapest kereste.
Az eltűnt Egressy Mátyást családja mellett egész Budapest kereste.
Forrás: origo

„Mély fájdalommal a szívünkben írjuk az alábbi sorokat szeretett játékosunk, klubtársunk, barátunk, Egressy Mátyás, a mi Matyink eltűnése kapcsán. 
A további találgatások elkerülése miatt, Matyi családjával együtt szeretnénk sajtóközleményben tájékoztatást adni. Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt, és a Lánchídról szombaton leesett személy nagy valószínűséggel a Matyi személye. Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi, és ameddig meg nem találják, ez így is marad. De gondolnunk kell az ittmaradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra. Ezért megkérünk mindenkit, a sajtó képviselőit, tartsa tiszteletben a családot, a barátokat és klubunkat. Kérjük engedjék, hogy feldolgozzuk a feldolgozhatatlant, és legyenek kedvesek ne keressék sem a családot, a barátokat, sem klubunkat interjúk kérésével vagy forgatási szándékkal. Köszönünk minden segítséget, amely Matyi megkeresését előremozdította, köszönjük az aggódást, a pozitív gondolatokat, a keresésben való aktív részvételt és a sok imádságot.
Egressy Mátyás Családja és
MTK Park Teniszklub" - áll a közleményben.

 

Egressy Mátyás eltűnése – amit eddig tudni lehet:

  • A 18 éves Egressy Mátyás 2026. január 17-én, szombaton hajnalban tűnt el. Aznap este barátaival az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen bulizott. Hajnali 2 óra körül egyedül hagyta el a Zrínyi utcai lokált, de XI. kerületi lakhelyére nem tért haza.
  • Többen is jelezték, hogy a főváros különböző pontjain láttak egy hozzá hasonló külsejű, zavartan viselkedő fiút. Volt, aki próbálta megszólítani, de megijedt és elszaladt.
  • A rendőrség nagy erőkkel keresi Egyressy Mátyást: ellenőrzik az útvonalát, átvizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit, vizsgálják a híváslistáját, keresik azokat, akik az eltűnése óta kapcsolatba kerülhettek vele.
  • A hatóságok nem zárják ki azt a lehetőséget sem, hogy a Lánchídról a Dunába esett. Egy dunai hajó kamerája azt rögzítette vasárnap 6 óra 37 perckor, hogy egy ember a Lánchídról a Dunába zuhant. A híd közepén később találtak egy kulcscsomót, amit a hírek szerint Matyi családja már azonosított is. A térfigyelő kamerák azt rögzítették, hogy a fiú a pesti oldalon felment a hídra, de azt nem, hogy a Budán elhagyta volna az átkelőt. 
  • A család gyanúja szerint valakik drogot keverhettek a gimnazista italába. A fiú kiváló kapcsolatot ápolt a szeretteivel, így nem volt rá oka, hogy ne akarjon hazamenni. Korábban sosem tett olyat, hogy napokon keresztül nem adott magáról életjelet.
  • Az eltűnt Egressy Mátyás iskolája felvonta a fekete lobogót, kitették a fiú fotóját is, mely előtt gyertyák égnek. A fiú sportklubja is feketére változtatta a profilképét a Facebookon. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Egressy Mátyás eltűnése: ezt vizsgálja most a rendőrség, így keresik a 18 éves fiút – Videó

Továbbra sincs hír a 18 éves Egressy Mátyás hollétéről, aki péntek este tűnt el Budapesten. A fiatal férfi az V. kerületi Ötkertbe ment szórakozni, majd szombaton hajnali két óra körül távozott a Zrínyi utcából. A XI. kerületi otthonába azonban nem tért haza.

Válik Nagy Bogi és férje: két és fél évig tartott a házasságuk

Csendben, botrányok nélkül ért véget az énekesnő házassága. Nagy Bogi és férje két és fél év után válnak. A hírt közösségi oldalán erősítette meg, és arra kérte követőit, tartsák tiszteletben ezt az érzékeny időszakot.

Súlyos baleset érte Thaiföldön Gábor Zsazsa özvegyét, Frédéric von Anhalt herceget

Kórházba szállították Gábor Zsazsa utolsó férjét. Frédéric von Anhalt herceget Phuketen ütötték el.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu