Közleményben üzent Egressy Mátyás családja az eltűnt fiú klubján keresztül

A klub Facebook-oldalán megjelent közleményben azt írta Egressy Mátyás családja, hogy a további találgatások elkerülése miatt szeretnének tájékoztatást adni.

Az eltűnt Egressy Mátyást családja mellett egész Budapest kereste.

Forrás: origo

„Mély fájdalommal a szívünkben írjuk az alábbi sorokat szeretett játékosunk, klubtársunk, barátunk, Egressy Mátyás, a mi Matyink eltűnése kapcsán.

A további találgatások elkerülése miatt, Matyi családjával együtt szeretnénk sajtóközleményben tájékoztatást adni. Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt, és a Lánchídról szombaton leesett személy nagy valószínűséggel a Matyi személye. Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi, és ameddig meg nem találják, ez így is marad. De gondolnunk kell az ittmaradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra. Ezért megkérünk mindenkit, a sajtó képviselőit, tartsa tiszteletben a családot, a barátokat és klubunkat. Kérjük engedjék, hogy feldolgozzuk a feldolgozhatatlant, és legyenek kedvesek ne keressék sem a családot, a barátokat, sem klubunkat interjúk kérésével vagy forgatási szándékkal. Köszönünk minden segítséget, amely Matyi megkeresését előremozdította, köszönjük az aggódást, a pozitív gondolatokat, a keresésben való aktív részvételt és a sok imádságot.

Egressy Mátyás Családja és

MTK Park Teniszklub" - áll a közleményben.

Egressy Mátyás eltűnése – amit eddig tudni lehet: A 18 éves Egressy Mátyás 2026. január 17-én, szombaton hajnalban tűnt el. Aznap este barátaival az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen bulizott. Hajnali 2 óra körül egyedül hagyta el a Zrínyi utcai lokált, de XI. kerületi lakhelyére nem tért haza.

Többen is jelezték, hogy a főváros különböző pontjain láttak egy hozzá hasonló külsejű, zavartan viselkedő fiút. Volt, aki próbálta megszólítani, de megijedt és elszaladt.

A rendőrség nagy erőkkel keresi Egyressy Mátyást: ellenőrzik az útvonalát, átvizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit, vizsgálják a híváslistáját, keresik azokat, akik az eltűnése óta kapcsolatba kerülhettek vele.

A hatóságok nem zárják ki azt a lehetőséget sem, hogy a Lánchídról a Dunába esett. Egy dunai hajó kamerája azt rögzítette vasárnap 6 óra 37 perckor, hogy egy ember a Lánchídról a Dunába zuhant. A híd közepén később találtak egy kulcscsomót, amit a hírek szerint Matyi családja már azonosított is. A térfigyelő kamerák azt rögzítették, hogy a fiú a pesti oldalon felment a hídra, de azt nem, hogy a Budán elhagyta volna az átkelőt.

A család gyanúja szerint valakik drogot keverhettek a gimnazista italába. A fiú kiváló kapcsolatot ápolt a szeretteivel, így nem volt rá oka, hogy ne akarjon hazamenni. Korábban sosem tett olyat, hogy napokon keresztül nem adott magáról életjelet.

Az eltűnt Egressy Mátyás iskolája felvonta a fekete lobogót, kitették a fiú fotóját is, mely előtt gyertyák égnek. A fiú sportklubja is feketére változtatta a profilképét a Facebookon.

