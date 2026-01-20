Válik Nagy Bogi és férje: két és fél évig tartott a házasságuk

A fiatalon kötött frigy sokáig harmonikusnak tűnt, ám az utóbbi hónapokban egyre több jel utalt arra, hogy repedések jelentek meg a kapcsolatban. A külföldi élet, a távolság és az eltérő jövőkép végül elhidegüléshez vezetett, Nagy Bogi és férje, Nyári Marcell házassága véget ért.

Nagy Bogi és Nyári Marcell válnak.

Forrás: Bors

Nagy Bogi 21 évesen házasodott össze Nyári Marcellel.

A házasság két és fél év után ért véget.

A pár nemrég költözött ki Dubajba Marcell munkája miatt.

A döntés hosszabb folyamat eredménye volt, nem harmadik fél van a háttérben.

Az énekesnő diszkréciót kért a nyilvánosságtól.

Nagy Bogi és férje közös megegyezéssel válnak

Nagy Bogi Instagram-sztoriban osztotta meg követőivel, hogy férjével, akivel közösen határoztak a különválás mellett. Rövid, de egyértelmű üzenetében hangsúlyozta: nem hirtelen elhatározásról van szó.

Szeretném röviden jelezni, hogy a férjemmel közösen úgy döntöttünk, külön folytatjuk az utunkat. Ez egy hosszabb ideje zajló, személyes folyamat volt, amit szeretnénk méltósággal kezelni. A döntés nem egyik napról a másikra született és nem kapcsolódik külső találgatásokhoz, vagy harmadik személyhez. Köszönöm a megértést és a tiszteletet

– írta az énekesnő. A bejegyzésből egyértelműen kiderült: kapcsolatuk végét nem megcsalás vagy botrány okozta, hanem olyan, lassan kialakuló különbségek, amelyeket már nem tudtak áthidalni.

A külföldi élet is próbára tette a kapcsolatukat

Ismerőseik már korábban azt suttogták, hogy a dubaji költözés komoly próbatétel elé állította a házasságot. Marcell új munkája miatt telepedtek le az Egyesült Arab Emírségekben, ám Bogi, akit Marcell New Yorkban jegyzett el, többször is nyíltan beszélt arról, mennyire nehezen viseli az otthontól való elszakadást és az állandó ingázást − írja a Bors. A gyakori utazás, a külön töltött idő és a kétlaki élet fokozatosan megterhelte a kapcsolatot. Bár a nyilvánosság felé egy ideig nem kommunikálták, hogy gond van, a közösségi médiában megjelent apró jelek (eltűnt közös fotók, hiányzó gyűrű) végül találgatásokhoz vezettek. Mostanra azonban maga az énekesnő erősítette meg: a házasságuk menthetetlenné vált.