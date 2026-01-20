Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 20., kedd Fábián, Sebestyén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Phuket

Súlyos baleset érte Thaiföldön Gábor Zsazsa özvegyét, Frédéric von Anhalt herceget

Phuket Frederic von Anhalt baleset Gábor Zsazsa
Kórházba szállították Gábor Zsazsa utolsó férjét. Frédéric von Anhalt herceget Phuketen ütötték el.

A 82 éves Frédéric von Anhalt herceget elgázolta egy kocsi, miközben egy valóságshow forgatásán vett részt. A hollywoodi legenda, a néhai Gábor Zsazsa özvegyét azonnal kórházba szállították, sebeit összevarrták.

A 82 éves Frédéric von Anhalt herceget Phuket szigetén ütötte el egy autó.
A 82 éves Frédéric von Anhalt herceget Phuket szigetén ütötte el egy autó.
Forrás: WireImage
  • Phuket szigetén ütötte el egy autó Frédéric von Anhalt herceget.
  • A herceg feje és lába is megsérült, sebeit össze kellett varrni.
  • A sofőrt már azonosították, a körülmények vizsgálata folyamatban van.
  • Egy éve életveszélyes tüdőgyulladás miatt került kórházba.

Frédéric von Anhalt herceg sérülései súlyosak

Drámába torkollott a Battle of the Reality Allstars című műsor forgatása. Frédéric von Anhalt herceget elütötte egy autó. Gábor Zsazsa özvegye arról számolt be, csak a szerencsének köszönheti, hogy életben maradt. „Mindez egy szempillantás alatt történt. Egy autó felém hajtott és elütött. Amennyire csak tudtam, megpróbáltam elkerülni az ütközést, de már túl késő volt. A mentő egyenesen a kórházba vitt” – mondta a herceg a Bildnek.  „Nyílt sebek lettek a fejemen és a lábamon, amelyeket azonnal össze kellett varrni. Hihetetlen szerencse, hogy semmi rosszabb nem történt, és hogy még élek. A varratokat legalább még egy hétig nem tudják kiszedni, addig biztosan bent kell maradnom. A következő hetekben Svájcba utaztam volna síelni. Persze ezt most elfelejthetem. De a karneválra teljesen fitt akarok lenni, és Kölnben szeretnék ünnepelni” – tette hozzá.

A balesetben érintett jármű vezetőjét időközben azonosították. 

Egy éve tüdőgyulladással került kórházba

Frédéric von Anhalt herceg pontosan egy évvel ezelőtt is kórházban volt, életveszélyes tüdőgyulladással kezelték napokig. Felépülését hosszú lábadozás és intenzív mozgásterápia segítette. 2017-ben egymás után kétszer is inzenzív osztályra került. A 2016 decemberében meghalt feleségének, Gábor Zsazsának a halála és az azt követő stresszes hetek megviselték az idegeit. Mélypontra került, ledöntötte az influenza. A betegség annyira legyengítette, hogy összeomlott. 2018-ban sem kerülte el a baj a herceget, Santa Monicán megkéselték

A herceg a mai napig gondozza Gábor Zsazsa sírját

Gábor Zsazsa és Frédéric von Anhalt 30 évig éltek boldog házasságban. A hollywoodi színésznő kilencszer ment férjhez, de elmondása szerint a herceg volt élete legnagyobb szerelme. Anhalt herceg a mai napig gondozza felesége budapesti sírját, amivel elmondása szerint egyedül van, így rendre borzasztó állapotban találja az emlékhelyet. 

Gábor Zsazsa és Frédéric von Anhalt 30 évig éltek boldog házasságban.
Gábor Zsazsa és Frédéric von Anhalt 30 évig éltek boldog házasságban.
Forrás: Getty Images

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nicola Peltz is üzent Beckhaméknek: ott szúrt oda, ahol a legjobban fáj

Brooklynhoz hasonlóan felesége is az Instagramon üzent Beckhaméknek. Nicola Peltz tükörszelfit tett közzé, nem is akármilyet.

Világsztárokkal futhatsz össze Budapesten: a fővárosban forgat Anne Hathaway - Videó

Jól olvastátok! Egy forgatás miatt hazánkban tartózkodik Anne Hathaway. Sajtóhírek szerint a színésznő a főváros vendégszeretét fogja élvezni a következő hetekben.

Egy igazi vadmacska: Elizabeth Hurley bemutatta a legújabb párducmintás bikinijét - Videó

A 60 éves színésznőnek nincs szüksége modellekre ahhoz, hogy reklámozza a saját fürdőruha márkáját. Elizabeth Hurley most saját magán mutatta be a kollekciója legújabb darabját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu