Súlyos baleset érte Thaiföldön Gábor Zsazsa özvegyét, Frédéric von Anhalt herceget

A 82 éves Frédéric von Anhalt herceget elgázolta egy kocsi, miközben egy valóságshow forgatásán vett részt. A hollywoodi legenda, a néhai Gábor Zsazsa özvegyét azonnal kórházba szállították, sebeit összevarrták.

A 82 éves Frédéric von Anhalt herceget Phuket szigetén ütötte el egy autó.

Phuket szigetén ütötte el egy autó Frédéric von Anhalt herceget.

A herceg feje és lába is megsérült, sebeit össze kellett varrni.

A sofőrt már azonosították, a körülmények vizsgálata folyamatban van.

Egy éve életveszélyes tüdőgyulladás miatt került kórházba.

Frédéric von Anhalt herceg sérülései súlyosak

Drámába torkollott a Battle of the Reality Allstars című műsor forgatása. Frédéric von Anhalt herceget elütötte egy autó. Gábor Zsazsa özvegye arról számolt be, csak a szerencsének köszönheti, hogy életben maradt. „Mindez egy szempillantás alatt történt. Egy autó felém hajtott és elütött. Amennyire csak tudtam, megpróbáltam elkerülni az ütközést, de már túl késő volt. A mentő egyenesen a kórházba vitt” – mondta a herceg a Bildnek. „Nyílt sebek lettek a fejemen és a lábamon, amelyeket azonnal össze kellett varrni. Hihetetlen szerencse, hogy semmi rosszabb nem történt, és hogy még élek. A varratokat legalább még egy hétig nem tudják kiszedni, addig biztosan bent kell maradnom. A következő hetekben Svájcba utaztam volna síelni. Persze ezt most elfelejthetem. De a karneválra teljesen fitt akarok lenni, és Kölnben szeretnék ünnepelni” – tette hozzá.

A balesetben érintett jármű vezetőjét időközben azonosították.

Egy éve tüdőgyulladással került kórházba

Frédéric von Anhalt herceg pontosan egy évvel ezelőtt is kórházban volt, életveszélyes tüdőgyulladással kezelték napokig. Felépülését hosszú lábadozás és intenzív mozgásterápia segítette. 2017-ben egymás után kétszer is inzenzív osztályra került. A 2016 decemberében meghalt feleségének, Gábor Zsazsának a halála és az azt követő stresszes hetek megviselték az idegeit. Mélypontra került, ledöntötte az influenza. A betegség annyira legyengítette, hogy összeomlott. 2018-ban sem kerülte el a baj a herceget, Santa Monicán megkéselték.