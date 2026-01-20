Egressy Mátyás eltűnése: ezt vizsgálja most a rendőrség, így keresik a 18 éves fiút – Videó

Az eltűnése óta Egressy Mátyást Budapest több pontján is látták, a beszámolók szerint zavartnak tűnt. Az őt megszólítóktól megijedt, és elmenekült. A fiatal a barátaival indult szórakozni, de azóta nem adott életjelet magáról. A hatóságok azt a lehetőséget sem zárták ki, hogy a fiú a Dunába eshetett.

Egressy Mátyást nagy erőkkel keresi a rendőrség

Forrás: Borsonline

Sajtóinformációk szerint a rendőrség jelenleg minden elérhető nyomot vizsgál: ellenőrzik a fiú útvonalát, átnézik a térfigyelő kamerák felvételeit, elemzik a híváslistáját, és igyekeznek felkutatni mindenkit, aki a kérdéses időszakban személyesen vagy telefonon kapcsolatba kerülhetett Egressy Mátyással.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy videót is közzétett arról, hogyan keresik a Dunában az eltűnt fiút. A felvételhez mellékelt közlemény szerint a XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el Egressy Mátyás körözését. A kutatást a jégzajlás is nehezíti.

Egressy Mátyás eltűnése – amit eddig tudni lehet: A 18 éves Egressy Mátyás 2026. január 17-én, szombaton hajnalban tűnt el. Aznap este barátaival az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen bulizott. Hajnali 2 óra körül egyedül hagyta el a Zrínyi utcai lokált, de XI. kerületi lakhelyére nem tért haza.

Többen is jelezték, hogy a főváros különböző pontjain láttak egy hozzá hasonló külsejű, zavartan viselkedő fiút. Volt, aki próbálta megszólítani, de megijedt és elszaladt.

A rendőrség nagy erőkkel keresi Egyressy Mátyást: ellenőrzik az útvonalát, átvizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit, vizsgálják a híváslistáját, keresik azokat, akik az eltűnése óta kapcsolatba kerülhettek vele.

A hatóságok nem zárják ki azt a lehetőséget sem, hogy a Lánchídról a Dunába esett. Egy dunai hajó kamerája azt rögzítette vasárnap 6 óra 37 perckor, hogy egy ember a Lánchídról a Dunába zuhant. A híd közepén később találtak egy kulcscsomót, amit a hírek szerint Matyi családja már azonosított is. A térfigyelő kamerák azt rögzítették, hogy a fiú a pesti oldalon felment a hídra, de azt nem, hogy a Budán elhagyta volna az átkelőt.

A család gyanúja szerint valakik drogot keverhettek a gimnazista italába. A fiú kiváló kapcsolatot ápolt a szeretteivel, így nem volt rá oka, hogy ne akarjon hazamenni. Korábban sosem tett olyat, hogy napokon keresztül nem adott magáról életjelet.

Az eltűnt Egressy Mátyás iskolája felvonta a fekete lobogót, kitették a fiú fotóját is, mely előtt gyertyák égnek. A fiú sportklubja is feketére változtatta a profilképét a Facebookon.

