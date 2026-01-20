Valentino Garavani öltöztette a világ legszebb nőit: Diana hercegné és Julia Roberts is dolgozott vele

Hollywoodban elterjedt a Val lányai ( Val's girls) kifejezés, amely azokra az ikonokra utalt, akiket Valentino hosszú éveken át stylingolt. Ezek a nők Valentino-ruhákat viseltek a vörös szőnyegen, a filmvásznon és fotózásokon is.

Valentino Garavani és Audrey Hepburn.

Forrás: Getty Image

Valentino a hollywoodi sztárok krémjét öltöztette. Így nem meglepő, hogy az egyik múzsája Audrey Hepburn volt. Több ruhát is tervezett neki, amelyeket a vörös szőnyegen és a filmvásznon is viselt. Az olasz divattervező tudta, hogyan fogja meg azt az éteri szépséget, ami annyira jellemző volt színésznőre.

Valentino és Sophia Loren.

Forrás: Getty Image

Az egyik leghíresebb Valentino tervezésű ruha az, amelyet Sophia Loren viselt. A lenyűgöző fekete, vállakat szabadon hagyó estélyi ruhát, egy áttetsző kabáttal kombinált az 1991-es Oscar-gálán, ahol életműdíjat kapott. Sofia Loren volt az egyik leghíresebb Val-lány. Rentegszer jelentek meg együtt a vörös szőnyegen.

Diana hercegné Valentino ruhában.

Forrás: Getty Images Europe

Diana hercegné mélyvörös ruhája talán az egyik leghíresebb Valentino alkotás volt. Valentino tökéletesen megfogta azt a női energiát, amit Dianának el kellett nyomnia az évek során. 1992-ben egy rövid, bordó bársony és csipke Valentino-ruhában jelent meg Paul McCartney Liverpool című oratóriumának előadásán, amelyet Franciaországban tartottak.

Julia Roberts Valentino ruhában.

Forrás: Getty Images

Ez a ruha volt Julia Roberts egyik legikonikusabb megjelenése az évek során. A gyönyörű színésznő egy vintage Valentino couture ruhát viselt a 2001-es Oscar-gálán, ahol az Erin Brockovich - Zűrös természet című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat. A divattervező nők iránti szeretet és tisztelete a ruha minden apró részletén látszik.

Monica Bellucci és Valentino Garavani.

Forrás: Getty Image

A 2017-es Met-gálán Monica Bellucci és Valentino Garavani kéz a kézben jelentek meg. Ez az ikonikus olasz páros több évtizednyi közös munkát tudhatott maga mögött. Pontosan tudták, mit akarnak közvetíteni a divaton keresztül, és könnyen megtalálták a közös hangot a ruhákon keresztül.

Meryl Streep és Valentino Garavani.

Forrás: Getty Image

2006-ban Valentino szerepet játszott Az ördög Pradát visel (The Devil Wears Prada) című filmben, egy kitalált divathét backstage-jében, Meryl Streep Miranda Priestly karakterével. A szerep bepillantást engedett a mítosz mögött álló emberbe, és megmutatta, hogy Valentino könnyedén megállja a helyét a popkultúrában is.