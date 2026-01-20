Valentino Garavani öltöztette a világ legszebb nőit: Diana hercegné és Julia Roberts is dolgozott vele

A néhai olasz divattervező, Valentino Garavani, más néven Valentino, az elmúlt évtizedek leghíresebb nőit és férfiait öltöztette. Számos vörös szőnyeges megjelenést és divattörténelmet író tervezést neki köszönhetünk. Olyan dívákat öltöztetett, mint Sophia Loren, Monica Bellucci, Julia Roberts és Diana hercegné. Összegyűjtöttük a legenda legemlékezetesebb stylistmunkáit, hogy méltóképpen emlékezhessünk róla.
Valentino Garavani, a divat egyik kiemelkedő alakja
- Az olasz divattervező 1960-ban alapította meg a Valentino divatházat. 2008-ban visszavonult a nyilvánosságtól, de még sok divatbemutatón feltűnt. 93-évesen otthonában hunyt el január 19-én.
- Többek között rendszeresen öltöztette Julia Roberts, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Meryl Streep és Sophia Loren hírességeket is.
- Neki köszönhetjük a finom és nőies vonalat, amely megmutatta a női lét szexiségét.
Csak pár hónapja, hogy a divatvilág egyik ikonját, Giorgio Armanit 91 évesen elvesztettük, de most egy másik örök legenda is távozott. Január 19-én 93 évesen hunyt el Valentino Garavani, utolsó napjait szeretteivel töltötte. Pontos szabásmintáival, jellegzetes pipacsvörös színárnyalatával és a nőiességet hangsúlyozó részletek, mint a masnik, a fodrok, a csipkék és a hímzések iránti érzékével Valentino a 20. század végének egyik legfontosabb divattervezője volt. A Valentino féle elegancia nem egyenlő a szerénységgel, a fehérneműs elemeket tartalmazó estélyi ruhák Garavani védjegyét képezték, és nagyra értékelte a szép dekoltázst is. Az ízlésesen elhelyezett kivágásokkal ellátott ruhák egy másik specialitása volt, így új lendületet adott a nőiesség reprezentációjának.
Valentino 1960-ban alapította saját nevét viselő divatházát, és évtizedeken át a hírességek divatjának élvonalában állt, a világ leghíresebb személyiségeit öltöztette, köztük Jackie Kennedyt, Julia Roberts-et és Elizabeth Taylort, Audrey Hepburnt, Meryl Streepet és még Diana hercegnének is tervezett ruhát.
Tudom, hogy a nők mit akarnak, tudom, hogy gyönyörűek akarnak lenni
- Valentino Garavani egyik leghíresebb idézete.
Hollywoodban elterjedt a Val lányai ( Val's girls) kifejezés, amely azokra az ikonokra utalt, akiket Valentino hosszú éveken át stylingolt. Ezek a nők Valentino-ruhákat viseltek a vörös szőnyegen, a filmvásznon és fotózásokon is.
Valentino a hollywoodi sztárok krémjét öltöztette. Így nem meglepő, hogy az egyik múzsája Audrey Hepburn volt. Több ruhát is tervezett neki, amelyeket a vörös szőnyegen és a filmvásznon is viselt. Az olasz divattervező tudta, hogyan fogja meg azt az éteri szépséget, ami annyira jellemző volt színésznőre.
Az egyik leghíresebb Valentino tervezésű ruha az, amelyet Sophia Loren viselt. A lenyűgöző fekete, vállakat szabadon hagyó estélyi ruhát, egy áttetsző kabáttal kombinált az 1991-es Oscar-gálán, ahol életműdíjat kapott. Sofia Loren volt az egyik leghíresebb Val-lány. Rentegszer jelentek meg együtt a vörös szőnyegen.
Diana hercegné mélyvörös ruhája talán az egyik leghíresebb Valentino alkotás volt. Valentino tökéletesen megfogta azt a női energiát, amit Dianának el kellett nyomnia az évek során. 1992-ben egy rövid, bordó bársony és csipke Valentino-ruhában jelent meg Paul McCartney Liverpool című oratóriumának előadásán, amelyet Franciaországban tartottak.
Ez a ruha volt Julia Roberts egyik legikonikusabb megjelenése az évek során. A gyönyörű színésznő egy vintage Valentino couture ruhát viselt a 2001-es Oscar-gálán, ahol az Erin Brockovich - Zűrös természet című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat. A divattervező nők iránti szeretet és tisztelete a ruha minden apró részletén látszik.
A 2017-es Met-gálán Monica Bellucci és Valentino Garavani kéz a kézben jelentek meg. Ez az ikonikus olasz páros több évtizednyi közös munkát tudhatott maga mögött. Pontosan tudták, mit akarnak közvetíteni a divaton keresztül, és könnyen megtalálták a közös hangot a ruhákon keresztül.
2006-ban Valentino szerepet játszott Az ördög Pradát visel (The Devil Wears Prada) című filmben, egy kitalált divathét backstage-jében, Meryl Streep Miranda Priestly karakterével. A szerep bepillantást engedett a mítosz mögött álló emberbe, és megmutatta, hogy Valentino könnyedén megállja a helyét a popkultúrában is.
Természetesen, mint a divatrajongók ikonja, Sarah Jessica Parker is többször vonult a legendás divattervezővel. Szoros kapcsolatot ápoltak, aminek alapja a divat művészetének imádatára épült.
Valentino munkáiban van egy bizonyos kifinomultság és formalitás, amely egy korábbi, mára már elmúlt korszak glamourjáról árulkodik. A Valentino divatház vonzereje részben abban rejlett, hogy kapcsolódott a „gazdagok és híresek” életéhez, azokhoz az A-listás emberekhez, akiknek Valentino is tagja volt.
