Döbbenetes átalakulások a TikTokon: ez az Ausztrália-hatás − VIDEÓK

A közösségi média tele van elképesztő előtte-utána képekkel és videókkal. Ki a fogyását, ki a személyiségfejlődését mutatja be. Ám, most felütötte fejét egy új, izgalmas TikTok-trend, amelyben hosszabb időre Ausztráliába utazók és oda költözők mutatják meg, hogy pár hét vagy hónap alatt mennyit változott az életstílusuk és ezzel együtt a külsejük. Mintha egy láthatatlan stylist és coach is járna a repülőjegy mellé.

Ez aztán az éles életstílusváltás.

Forrás: tiktok.com/@chloearthurs

Ausztrália több mint úti cél: egy komplett életstílus és személyiségfrissítés Ausztrália annyira elképesztő hatással van az emberek életstílusára, hogy TikTok-trend lett az átalakulásukból.

A nők elengedik a műszempillát és az erős sminket, a férfiak pedig izmos szörfösökké válnak.

Eláruljuk, miért változnak meg ennyire azok, akik rálépnek a kenguruk földjére.

Egyre több ember használja TikTokon az #australiaeffect hashtaget, amivel egy különös, mégis nagyon is valós jelenségre hívják fel a figyelmet. A videók szereplői megmutatják, hogyan néztek ki mielőtt Ausztráliába mentek, majd azt is megosztják, miként változtak meg.

Az Ausztrália-hatás nemtől függetlenül működik. A korábban sápadt, fáradt vagy épp agyonsminkelt emberekből néhány hét alatt egy laza, természetes és életvidám verzió születik. A trendi ruháikat kényelmes és praktikus darabokra cserélik, a nők elhagyják a lehangoló fáradt sminket, műszempillákat és póthajakat, a férfiak pedig bajuszt növesztenek és edzeni járnak.

Életstílusuk gyökeresen megváltozik, ami nem csupán a külsőt, de a belsőt is érinti. Érezhetően nyugodtabbak, vidámabbak és könnyedebbek lesznek. Azok, akik korábban fekete ruhákban és bakancsban bizonytalankodtak, Ausztráliában egy fehér pólóban, egy bővebb nadrágban és egy papucsban találták meg a magabiztosságukat.

Mi állhat az Ausztrália-hatás mögött?

Ha csak a napsütésre és a tengerpartokra szeretnénk fogni az új életstílust, rossz úton járunk. Hiszen a világ számos pontján találunk még hasonló helyeket. Tehát arra, hogy miért pont Ausztrália változtat meg mindenkit, a kommentelők szerint több jó válasz is lehet. Egyesek szerint az ausztrálok sokkal több idejüket töltik a szabadban akár mozgással, akár csak fürdőzve a napfényben, ami hatással van az öltözködésükre. Lazábbak, sportosabbak, természetesebbek, de nem csak a ruhatárukat illetően, hanem az életfelfogásukban is. Itt jön a másik legnépszerűbb válasz a nagy kérdésre, vagyis a lazaság, az elfogadás és az önazonosság hármasában rejlő mentális kiegyensúlyozottság.