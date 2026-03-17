Biztos megfigyelted már, hogy vannak olyan igéink, amelyeket lehetetlen felszólító módba tenni, ha mégis megpróbáljuk, borzalmasan néz ki leírva, és borzasztóan hangzik kiejtve is. Ez a helyesírási kvíz egyaránt tartalmaz könnyebb és nehezebb − becsapós − szavakat. Kíváncsiak vagyunk, hogyan teljesítesz.

A felszólító módú igealakkal kérést, akaratot vagy parancsot fejezünk ki. Iskolában mind megtanultuk, hogy a felszólító mód jele a „j”, de különböző formákban jelenik meg, attól függően, hogy az ige milyen mássalhangzóra végződik.

A vedlik, a csuklik, a bicsaklik és a rejlik tipikusan olyan szavak, amelyeket képtelenség felszólító módúvá alakítani. A rejlik például a mássalhangzó torlódás miatt problematikus, más szavak pedig a hangkivetés miatt– ezt a jelenséget nevezzük nyelvészeti defektivitásnak.

Több olyan magyar szó is létezik, amelyet nem tudunk a j-vel társítani. A hisz ige esetében a felszólító mód jele „ggy”, vagyis a helyes alak higgy . Nem pedig higyj vagy hidj.

ige esetében a felszólító mód jele „ggy”, vagyis a helyes alak . Nem pedig higyj vagy hidj. Sokszor írják hibásan a d-s felszólító módú igéket egyes szám második személyben, vagy túl sok, vagy túl kevés d betűt használva. Ilyen a mond – mondd, edz - eddz.

A hagyj írása önmagában egyszerű, mert csupán a felszólító mód jelét kell társítanunk hozzá, így lesz hagyj, tárgyas ragozásban, felszólító módban pedig hagyd vagy hadd.

A helyesírási kvízek azért is jönnek jól, mert kitöltve kiderítheted, mik azok az apró hiányosságok, amelyeket jó lenne kiküszöbölni, és mik azok, amikben már expert vagy.