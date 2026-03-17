Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 17., kedd Gertrúd, Patrik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
felszólító mód helyesírás kvíz
Jónás Ágnes
2026.03.17.
Könnyen ment annak idején a felszólító módú igealakok helyesírása? Teszteld a tudásod ezzel a rövid, de trükkös helyesírási kvízzel. Előre szólunk: egyes szavak meglepetést fognak okozni.

Biztos megfigyelted már, hogy vannak olyan igéink, amelyeket lehetetlen felszólító módba tenni, ha mégis megpróbáljuk, borzalmasan néz ki leírva, és borzasztóan hangzik kiejtve is. Ez a helyesírási kvíz egyaránt tartalmaz könnyebb és nehezebb − becsapós − szavakat. Kíváncsiak vagyunk, hogyan teljesítesz. 

Helyesírási kvíz haladóknak. Készen állsz?
Forrás: Shutterstock

A felszólító módú igealakkal kérést, akaratot vagy parancsot fejezünk ki. Iskolában mind megtanultuk, hogy a felszólító mód jele a „j”, de különböző formákban jelenik meg, attól függően, hogy az ige milyen mássalhangzóra végződik.

Helyesírási kvíz becsapós szavakkal

  • A vedlik, a csuklik, a bicsaklik és a rejlik tipikusan olyan szavak, amelyeket képtelenség felszólító módúvá alakítani. A rejlik például a mássalhangzó torlódás miatt problematikus, más szavak pedig a hangkivetés miatt– ezt a jelenséget nevezzük nyelvészeti defektivitásnak.
  • Több olyan magyar szó is létezik, amelyet nem tudunk a j-vel társítani. A hisz ige esetében a felszólító mód jele „ggy”, vagyis a helyes alak higgy. Nem pedig higyj vagy hidj.
  • Sokszor írják hibásan a d-s felszólító módú igéket egyes szám második személyben, vagy túl sok, vagy túl kevés d betűt használva. Ilyen a mond – mondd, edz - eddz.
  • A hagyj írása önmagában egyszerű, mert csupán a felszólító mód jelét kell társítanunk hozzá, így lesz hagyj, tárgyas ragozásban, felszólító módban pedig hagyd vagy hadd.

A helyesírási kvízek azért is jönnek jól, mert kitöltve kiderítheted, mik azok az apró hiányosságok, amelyeket jó lenne kiküszöbölni, és mik azok, amikben már expert vagy. 

Készen állsz? Töltsd ki az alábbi helyesírási kvízt, hogy kiderüljön, mennyire vagy perfekt!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Hogyan kell írni felszólító módban: metsz (?)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Hogyan írjuk felszólító módban: fúj (?)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 És a „hord" szót?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Na, és a „márt" szót?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Hogyan kell írni felszólító módban az „ejt" szót?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 És azt, hogy „taníts"?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik a helyes forma?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik a helyes forma?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
