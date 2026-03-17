Eldobhatja apja nevét Beatrix és Eugénia − Elképzelhető, hogy ez a legokosabb, amit tehetnek

Jennie Bond úgy gondolja, Beatrix és Eugénia visszaléphetnének királyi címük használatától, amíg apjuk, András, volt yorki herceg ellen nyomoznak a hatóságok. Hozzátette, ehhez hivatalosan nem kell lemondani a rangjukról, de most helyesebb és praktikusabb lenne a férjük nevét viselni.

Forrás: Getty Images Europe

Beatrice 2020-ban ment férjhez Edoardo Mapelli Mozzi ingatlanfejlesztőhöz, Eugenie pedig 2018-ban Jack Brooksbank üzletemberhez, az ő nevüket használhatnák.

„Bölcs dolog lenne, ha Beatrix és Eugénia most nem használnák a York nevet”

Jennie Bond szerint a két nővér sosem tartozott azok közé, akik visszaéltek a királyi státuszukkal, de a címük mégis jelentős társadalmi előnyt jelentett. „Egy ilyen cím ajtókat nyit meg és segít kapcsolatokat teremteni, amit Beatrix és Eugénia eddig a saját javára fordított. Nincs ezzel semmi baj, de most, hogy apjukat megfosztották a címeitől, és az anyjuk sem York hercegnéje, talán csendben ők is elhagyhatnák a hétköznapokban a családnevüket” – vélekedik Bond. Szerinte a változtatás nem feltétlenül jelentene hivatalos lemondást a címről, sokkal inkább egy diszkrét távolságtartás lenne a lejáratott York névtől. „Bölcs dolog lenne, ha Beatrix és Eugénia egyszerűen a férjezett nevüket használnák” – idézi a szakértőt az Express.

Beatrix a férjével, Edoardo Mapelli Mozzi ingatlanfejlesztővel és gyermekeikkel – a négyéves Siennával, az egyéves Athenával, valamint Edoardo korábbi kapcsolatából született kilencéves fiával, Wolfie-val – egy hárommillió font értékű oxfordshire-i házban él. Eugenie férjével, Jack Brooksbank marketingvezetővel és két gyermekükkel – az ötéves Augusttal és a kétéves Ernesttel – jelenleg Portugáliában lakik.

Beatrix és Eugénia londoni rezidenciáikat is elveszíthetik

A 37 éves Beatrixnek a St. James-palotában van egy lakosztálya, a 35 éves Eugénia az Ivy Cottage nevű háromszobás lakrészben él a Kensington-palotában. Bár a hercegnők elsődleges lakóhelye nem Londonban van, de egy korábbi megállapodás lehetővé teszi számukra, hogy ezeket az ingatlanokat második otthonukként használják, de ki tudja meddig. Úgy tudni, ha rajta múlna, Vilmos őket is kilakoltatná és kitagadná mint Károly király az apjukat, Andrást. Mindeközben Harry herceg felajánlotta, hogy egy időre befogadja Beatrix és Eugénia hercegnőt kaliforniai otthonába, hogy elrejtőzhessenek a kíváncsi szemek elől.