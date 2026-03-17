Agytornáztató IQ-teszt: keresd meg a fordított 37-es és 47-es számot a képen

Teszteld a megfigyelési képességedet ezzel az agytornáztató IQ-teszttel. A feladat, hogy megtaláld a fordított 37 és 47-es számokat a sok fordított 27-es között. A csavar azonban csak most jön: minderre csupán 13 másodperced van. Vajon menni fog?

Ez az IQ-teszt egyszerre tornáztatja meg és csapja is be az agyadat. Forrás: shutterstock

Számos IQ-teszt: te megtalálod a két kakukktojást?

Ez az agytornáztató, számos IQ-teszt bebizonyítja, hogy elég fókuszált vagy-e ahhoz, hogy kiszűrd a pontatlanságokat és a különbségeket. Az egyforma színű, egyforma hátterű, több soros képen nagyon nehéz észrevenni az eltéréseket, mégis az a feladat, hogy megtaláld a fordított 37 és 47-es számokat. Ez már önmagában elég nehéz, de ahhoz, hogy a legjobbak közé tartozz, minderre 13 másodpercen belül képesnek kell lenned.

Készen állsz? Állítsd be a stoppert és indulhat az agytorna!

Találd meg a fordított 37 és 47-es számokat a képen. Forrás: jagranjosh

A feladat nem egyszerű, pláne 13 másodperc alatt. Az optikai illúzió miatt olyan, mintha mindegyik szám ugyanaz lenne, csak fordítva. Valójában viszont el van rejtve egy 37-es és egy 47-es is.

Ha sikerült 13 másodperc alatt megtalálnod mindkettőt, akkor gratulálunk, nagyon éles az eszed és igazi sasszemed van. Nem hagyod, hogy kizökkentsenek és elvonják a figyelmedet a lényegről. Egy igazi IQ-bajnok vagy!

Ha nem sikerült, akkor se búsulj. Mutatjuk a megfejtést.

Íme az IQ-teszt megfejtése. Forrás: jagranjosh

Összegzés Ugye, milyen bosszantó, hogy végig ott volt a szemed előtt a megoldás és mégsem láttad? Nem baj, majd legközelebb jobban sikerül! Az optikai illúziónak pont ez a lényege, elrejti a szemed elől a nyilvánvalót és becsapja az agyadat. Ennek eszköze az erős vizuális hatás: kontrasztos színek, egyforma számok, rendezett sorok, az egyformaság látszatának keltése. Az ezen alapuló IQ-tesztek épp ezért kiválóan megtornáztatják az agyat, hogy még véletlenül se lustuljon el.

