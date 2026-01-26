Kiderült, hogy melyik évszakban van a legnagyobb esélyed megtalálni az igazit: nem akkor, amikor gondolnád!

Furcsa belegondolni, hogy mekkora hatással lehet egy évszak és a vele járó időjárás a magánéletünkre. Pedig így van. A párkapcsolati szakértők szerint a különböző időszakokhoz köthető szokások, hagyományok és élethelyzetek megnehezítik, vagy éppen megkönnyítik egy új szerelem kialakulását. Most pedig kiderült az is, hogy melyik évszakban szövődik a legtöbb szerelem a statisztika szerint. A szakértők elárulták azt is, hogy mi okozza ez a furcsa anomáliát.

Érdekes paradoxon: az elmúlás évszakában születik a legtöbb új szerelem

Forrás: 123.rf.com

Az elmúlás évszaka valójában az új kezdet is egyben

Nem szaporítjuk tovább a szót és eláruljuk: a Data Science által publikált tanulmány szerint ősszel szignifikánsabban több párkapcsolat szövődik, mint az év többi részén. Miért? Erre is válaszoltak a kutatók. De először nézzük meg, hogy mi alapján jelenthetjük ezt ki. A Yourtango beszámolója szerint az őszi hónapok során változtatja át a legtöbb szingli a státuszát egyedülállóból párkapcsolatban élőre. A kutatásból kiderült, hogy a hidegebb hónapokban jóval többen vágnak bele egy új és komoly kapcsolatba, mint a tavaszi, vagy a forró nyári időszakban. Lássuk, milyen okai lehetnek ennek.

Tavasz

A lap tájékoztatása szerint tavasszal tárt karokkal köszöntjük a jó időt a hideg hetek után és ez hatással van a párkapcsolatokra is. A szakértők szerint rengeteg szakítás azért datálható erre az időszakra, mert a megújulás időszakában könnyebben lépünk ki egy rosszul működő kapcsolatból, mint a hideg, téli időszakban, amikor az otthonunkban és a szeretteinkkel töltjük az időnk nagy részét. Emellett a napsütés javítja a közérzetünket és az önbizalmunknak is új lendületet adhat.

Nyár

Buliból buliba járnak az emberek, kiélik a kalandos énüket, sokan pedig nyaralnak, vagy a természetben töltik az idejük nagy részét. Mondanunk sem kell, hogy ez nem a megfelelő pillanat egy új kapcsolat elindításához. Ráadásul sok nyáron szövődő románc nem is éri már meg a hidegebb hónapokat. Azonban ha túljuttok együtt az intenzív nyári hónapokon, akkor van esélyetek rá, hogy ti is az őszi statisztikákat gyarapítsátok.