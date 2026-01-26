Kiderült, hogy melyik évszakban van a legnagyobb esélyed megtalálni az igazit: nem akkor, amikor gondolnád!

Furcsa belegondolni, hogy mekkora hatással lehet egy évszak és a vele járó időjárás a magánéletünkre. Pedig így van. A párkapcsolati szakértők szerint a különböző időszakokhoz köthető szokások, hagyományok és élethelyzetek megnehezítik, vagy éppen megkönnyítik egy új szerelem kialakulását. Most pedig kiderült az is, hogy melyik évszakban szövődik a legtöbb szerelem a statisztika szerint. A szakértők elárulták azt is, hogy mi okozza ez a furcsa anomáliát.
Az elmúlás évszaka valójában az új kezdet is egyben
Nem szaporítjuk tovább a szót és eláruljuk: a Data Science által publikált tanulmány szerint ősszel szignifikánsabban több párkapcsolat szövődik, mint az év többi részén. Miért? Erre is válaszoltak a kutatók. De először nézzük meg, hogy mi alapján jelenthetjük ezt ki. A Yourtango beszámolója szerint az őszi hónapok során változtatja át a legtöbb szingli a státuszát egyedülállóból párkapcsolatban élőre. A kutatásból kiderült, hogy a hidegebb hónapokban jóval többen vágnak bele egy új és komoly kapcsolatba, mint a tavaszi, vagy a forró nyári időszakban. Lássuk, milyen okai lehetnek ennek.
Tavasz
A lap tájékoztatása szerint tavasszal tárt karokkal köszöntjük a jó időt a hideg hetek után és ez hatással van a párkapcsolatokra is. A szakértők szerint rengeteg szakítás azért datálható erre az időszakra, mert a megújulás időszakában könnyebben lépünk ki egy rosszul működő kapcsolatból, mint a hideg, téli időszakban, amikor az otthonunkban és a szeretteinkkel töltjük az időnk nagy részét. Emellett a napsütés javítja a közérzetünket és az önbizalmunknak is új lendületet adhat.
Nyár
Buliból buliba járnak az emberek, kiélik a kalandos énüket, sokan pedig nyaralnak, vagy a természetben töltik az idejük nagy részét. Mondanunk sem kell, hogy ez nem a megfelelő pillanat egy új kapcsolat elindításához. Ráadásul sok nyáron szövődő románc nem is éri már meg a hidegebb hónapokat. Azonban ha túljuttok együtt az intenzív nyári hónapokon, akkor van esélyetek rá, hogy ti is az őszi statisztikákat gyarapítsátok.
Ősz
De várjunk csak! Az ősz nem az elmúlás évszaka? A statisztikák szerint nem. Heles Fisher antropológus szerint ilyenkor elmúlik a nyár során tapasztalt zűrzavar, visszatér mindenki a megszokott kerékvágásba.
„Az ősz kiváló időszak egy új kapcsolat megteremtéséhez, ugyanis még tudtok együtt programozni, de már mindenkiben benne van a tudat, hogy jó lenne, ha valakivel együtt élhetnénk át a telet és az ünnepeket. Ilyenkor a bekuckózós filmezések és a közös sorozatok felértékelődnek, amik tökéletes kikapcsolódások a friss párok számára. A világ kicsit lelassul az érzelmek pedig felgyorsulnak."
Tél
Télen behúzódik mindenki az otthon melegébe, kevésbé vágyik mások társaságára és ilyenkor kicsit háttérbe szorul az ismerkedés. Kevés a hely, az idő és a lehetőség rá, hogy az év végén vagy az új év kezdetén ránk találjon a szerelem. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy nemrég kiderült az is, hogy a legtöbb szakítás az év ezen szakaszában történik, ami nem meglepő, ha belegondolunk, hogy mennyi feszültséggel járhat egy karácsonyi szezon lemenedzselése. Azt pedig korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy januárban történik a legtöbb megcsalás.
