Új randitrend hódít: a sunset clause határidőt szab a szerelemnek

Villámgyorsan berobbant és vírusszerűen terjed egy egészen elképesztő randevúzási módszer, az úgynevezett sunset clause. Olyan szabályokhoz kötött új randitrendről van szó, amelyet, ha korábban ismertünk volna, nem sétáltunk volna be annyi zsákutcába.

Új randitrend, a sunset clause. De hogyan működik?

Új randitrend: sunset clause

Mi a lényege az új randitrendnek, a sunset clause-nak?

Kiknek ajánlott?

Milyen érvek szólnak az új randitrend mellett és ellen?

Mit jelent pontosan az új randitrend, a sunset clause?

Az ismerkedés legújabb és legegyedibb formája, amely azoknak válhat be, akik unják már a felesleges köröket, az erőltetett csevegést, és inkább hosszú távú kapcsolatra vágynak, méghozzá záros határidőn belül.

A sunset clause szó szerint lejárati záradékot, hatályvesztést jelent, átvitt értelemben – randevúzásra vetítve – pedig valami ilyesmit jelent: amikor a kapcsolatnak bealkonyodik, vagyis, amikor a randizás időszaka hatályát veszti, véget ér.

A koncepció lényege, hogy az egymással ismerkedni kívánó felek már a kezdetekkor, azaz az első személyes vagy online találkozás alkalmával leszögezik, mennyi időt szánnak az ismerkedésre. Lehet ez fél év, egy év, de akár 2 hónap is, a lényeg, hogy ez idő alatt képesek legyenek megállapítani, van-e értelme további energiát ölni az ismerkedésbe, illetve hogy éreznek-e mindketten igényt a továbblépésre.

Mi történik, ha a megadott határidőig nem történik előrelépés?

Minden kötelezettség, drámázás és sértődés nélkül véget vetnek a találkozásoknak vagy az online ismerkedésnek, azaz elengedik egymást. Elismerik, hogy ennyi dolguk volt egymással, és kész.

„És most szépen felírod, hogy január 20-tól február 24-ig.” A legújabb randitrend esetében nincs maszatolás, a szabályokat már a legelején lefektetik a „szerződő felek".

Mi történik, ha a határidő lejárta, azaz a sunset clause után is vágynak egymás társaságára?

Ha mindketten jól érzik magukat egymás társaságában, és megvan a közös hullámhossz, na meg azok a bizonyos pillangók is röpködnek hastájékon, akkor a páros „szintet lép”, és megegyeznek, hogy komolyabb elköteleződést szeretnének.

Meghosszabbíthatják vagy véglegessé teszik a megállapodást.

Nagyon leegyszerűsítve kicsit olyan ez, mint amikor marketingesként elégedett vagy egy influenszer-együttműködéssel, és szeretnéd, ha hosszú távon is támogatnátok egymás munkáját.