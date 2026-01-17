Új randitrend hódít: a sunset clause határidőt szab a szerelemnek

Villámgyorsan berobbant és vírusszerűen terjed egy egészen elképesztő randevúzási módszer, az úgynevezett sunset clause. Olyan szabályokhoz kötött új randitrendről van szó, amelyet, ha korábban ismertünk volna, nem sétáltunk volna be annyi zsákutcába.
Új randitrend: sunset clause
- Mi a lényege az új randitrendnek, a sunset clause-nak?
- Kiknek ajánlott?
- Milyen érvek szólnak az új randitrend mellett és ellen?
Mit jelent pontosan az új randitrend, a sunset clause?
Az ismerkedés legújabb és legegyedibb formája, amely azoknak válhat be, akik unják már a felesleges köröket, az erőltetett csevegést, és inkább hosszú távú kapcsolatra vágynak, méghozzá záros határidőn belül.
A sunset clause szó szerint lejárati záradékot, hatályvesztést jelent, átvitt értelemben – randevúzásra vetítve – pedig valami ilyesmit jelent: amikor a kapcsolatnak bealkonyodik, vagyis, amikor a randizás időszaka hatályát veszti, véget ér.
A koncepció lényege, hogy az egymással ismerkedni kívánó felek már a kezdetekkor, azaz az első személyes vagy online találkozás alkalmával leszögezik, mennyi időt szánnak az ismerkedésre. Lehet ez fél év, egy év, de akár 2 hónap is, a lényeg, hogy ez idő alatt képesek legyenek megállapítani, van-e értelme további energiát ölni az ismerkedésbe, illetve hogy éreznek-e mindketten igényt a továbblépésre.
Mi történik, ha a megadott határidőig nem történik előrelépés?
Minden kötelezettség, drámázás és sértődés nélkül véget vetnek a találkozásoknak vagy az online ismerkedésnek, azaz elengedik egymást. Elismerik, hogy ennyi dolguk volt egymással, és kész.
Mi történik, ha a határidő lejárta, azaz a sunset clause után is vágynak egymás társaságára?
Ha mindketten jól érzik magukat egymás társaságában, és megvan a közös hullámhossz, na meg azok a bizonyos pillangók is röpködnek hastájékon, akkor a páros „szintet lép”, és megegyeznek, hogy komolyabb elköteleződést szeretnének.
Meghosszabbíthatják vagy véglegessé teszik a megállapodást.
Nagyon leegyszerűsítve kicsit olyan ez, mint amikor marketingesként elégedett vagy egy influenszer-együttműködéssel, és szeretnéd, ha hosszú távon is támogatnátok egymás munkáját.
Miért vetemednek egy ennyire racionális alapokon nyugvó randitrendre a mai fiatalok?
A trend mögött részben az áll, hogy a Z-generáció tagjai – főleg a 22 és 35 év közöttiek – nem kívánnak már hosszú ideig érzelmi energiát fektetni olyasmibe, ami nem éri meg.
Torkig vannak a sikertelen találkozókkal, a felesleges körökkel, a műbájolgással, a ghostinggal, az orbitinggal és a kínos szakítós szövegekkel.
Az indiai QuackQuack randiapp tulajdonosai által végzett felmérés szerint az új randitrendre nagyon durván rákattantak – a megkérdezett fiatalok 37 %-a randizott már így, és a jövőben is szeretnék célorientáltabban kezelni a pártalálást.
Az új randitrend sokaknál kiverte a biztosítékot
A sunset clause megítélése valóban vegyes: egyesek elítélik az üzleti szerződéskötésre emlékeztető módszert, mondván, mégiscsak érzelmekről van szó. Mások üdvözlik a forradalmi ötletet, hiszen úgy vélik, így megvédhetik magukat a felesleges pofára esésektől, a smink- és időpazarlástól. A sunset clause teljesen más, mint a rapid randi, vagy mint a barátság extrákkal. Átgondolt, racionális alapokon nyugvó megállapodásról van szó, amely nagyjából az üzleti élet mintájára működik.
Elvégre az egyik legkockázatosabb „biznisz” a szerelem és a párkapcsolat, amely jóval nagyobb sebet tud ejteni az emberen, mint egy elbukott üzlet.
Miért is ne lehetne megpróbálni? Végtére is vannak, akik hasonló dolgot követnek el akkor, amikor elhatározzák: esküvő előtt házassági szerződést írnak. Ahhoz, hogy megtaláljuk életünk párját, természetesen nem csak a racionalitásra, hanem a szerencsére és az univerzum segítségére is szükségünk lehet.
Végezetül nézzük az új randitrend, a sunset clause mellett és ellen szóló érveket a teljesség igénye nélkül
A sunset clause mellett szól, hogy
- időt és érzelmi energiát spórol,
- aki csak „azt” akarja, kieshet a rostán,
- véd a csalódásoktól és az érzelmi kiégéstől.
A sunset clause ellen szól, hogy
- a határidő nyomást helyezhet az ismerkedő felekre
- túl „üzletszerűvé” teheti a romantikát.
