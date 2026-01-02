Ez a legveszélyesebb hónap – Ekkor ugrik meg drasztikusan a megcsalások száma

Január. Ez az a konkrét hónap, amikor a megcsalások száma jelentősen megugrik, ha pedig egészen pontosak akarunk lenni, akkor a karácsony utáni második hétfő a legveszélyesebb. De vajon miért éppen az újév első hónapja a mumus?
A megcsalás hónapja
- 2017-ben szociológusok egy csoportja hosszú hónapokon át figyelte egy népszerű amerikai online társkeresőre – nevezetesen a Gleedenre – regisztrált felhasználók viselkedését és kommunikációját. Mintegy 13 000 felhasználót kérdeztek meg, és kiderült, hogy 52 százalékuk ebben az időszakban hajlamosabb volt a hűtlenségre.
- A randioldal működtetői pedig január elején több mint 320 százalékos növekedést tapasztaltak a regisztrációk számában. A regisztráltak között bőven akadtak olyan nők és férfiak, akik párkapcsolatban éltek.
Solene Paillet, a Gleeden kommunikációs igazgatója szerint egyáltalán nem meglepő, hogy épp januárban nő meg a megcsalások száma.
„Az ünnepek alatt felszínre kerülhettek olyan problémák, amelyek régóta feszítik a felek lelkét, a rohanó mindennapokban azonban a szőnyeg alá söpörték ezeket. Januárban újra visszatérnek a mókuskerékbe, a stresszes hétköznapokba, és közben eszükbe jut az, ami decemberben. Nevezetesen, hogy még a párkapcsolatukban sincs minden rendben. A szakítás gondolata továbbá valószínűleg azért erősödik meg újév környékén, mert ilyenkor fokozottan vágyunk az újdonságokra. A kíváncsiság, a felfedezés és a változás iránti vágy velünk született és állandó szükségletünk. Azáltal, hogy nők és férfiak regisztrálnak a társkeresőre, és több időt töltenek az online platformon, egy kis izgalmat szeretnének csempészni a mindennapjaikba" − mondja.
Paillet állítását igazolja, hogy a randioldalon regisztrált, a kutatásban résztvevő nők és férfiak mind úgy nyilatkoztak, hogy a megcsalás iránti késztetésük abból fakadt, hogy az ünnepek után több szabadságra vágytak.
Tudatos odafigyeléssel megelőzhető a megcsalásból fakadó kapcsolati katasztrófa
Az, hogy a szakítás és a szabadság utáni vágy átmeneti-e vagy sem, túléli-e a januárt a kapcsolat, vagy sem, függ attól is, hogy vannak-e a kapcsolatban hosszabb ideje fennálló problémák. Olyanok, amelyekről a felek vagy nem kommunikálnak, vagy kommunikálnak, de a változás nem következik be.
Szakemberek egyetértenek abban, hogy a legtöbb kapcsolatban a problémák nem azért mélyülnek el, mert megoldhatatlanok, hanem mert kimondatlanok.
- Érdemes időt szánni arra, hogy nyugodtan, nyíltan és tabuktól mentesen beszéljünk a párunkkal az érzéseinkről, hiányainkról, a vágyainkról anélkül. De vigyázat! Az asszertív kommunikáció lényege nem az, hogy minden mondatunkban a másikat hibáztatjuk. Fontos, hogy egyes szám első személyben beszéljünk (pl. volt egy olyan eset, amikor azt mondtad, és az akkor nekem nagyon rosszul esett, mert...). Itt egyébként bővebben is olvashatsz a párkapcsolatra nagy hatást gyakorló kommunikációs stílusokról.
- Egy kedves üzenet, egy közös séta, egy őszinte dicséret vagy egy együtt eltöltött este segíthet újra megerősíteni azt az érzést, ami kezdetben összehozott benneteket.
- A megcsalás gyakran nem a partner hiányosságairól szól, hanem belső ürességről, önbizalomhiányról vagy feldolgozatlan problémákról. Szánjunk külön-külön is időt önmagunk testi, lelki és szellemi megismerésére, azaz a selfnessre.
A biztonság kedvéért pedig legyünk résen: figyeljük, nem telik-e meg hirtelen a párunk naptára január eleján!
