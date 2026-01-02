Ez a legveszélyesebb hónap – Ekkor ugrik meg drasztikusan a megcsalások száma

Január. Ez az a konkrét hónap, amikor a megcsalások száma jelentősen megugrik, ha pedig egészen pontosak akarunk lenni, akkor a karácsony utáni második hétfő a legveszélyesebb. De vajon miért éppen az újév első hónapja a mumus?

Jó-jó a párkapcsolat, de mégis mintha hiányozna belőle valami. De mi? És miért pont januárban történik a legtöbb megcsalás?

Forrás: Shutterstock

A megcsalás hónapja

2017-ben szociológusok egy csoportja hosszú hónapokon át figyelte egy népszerű amerikai online társkeresőre – nevezetesen a Gleedenre – regisztrált felhasználók viselkedését és kommunikációját. Mintegy 13 000 felhasználót kérdeztek meg, és kiderült, hogy 52 százalékuk ebben az időszakban hajlamosabb volt a hűtlenségre.

A randioldal működtetői pedig január elején több mint 320 százalékos növekedést tapasztaltak a regisztrációk számában. A regisztráltak között bőven akadtak olyan nők és férfiak, akik párkapcsolatban éltek.

Solene Paillet, a Gleeden kommunikációs igazgatója szerint egyáltalán nem meglepő, hogy épp januárban nő meg a megcsalások száma.

„Az ünnepek alatt felszínre kerülhettek olyan problémák, amelyek régóta feszítik a felek lelkét, a rohanó mindennapokban azonban a szőnyeg alá söpörték ezeket. Januárban újra visszatérnek a mókuskerékbe, a stresszes hétköznapokba, és közben eszükbe jut az, ami decemberben. Nevezetesen, hogy még a párkapcsolatukban sincs minden rendben. A szakítás gondolata továbbá valószínűleg azért erősödik meg újév környékén, mert ilyenkor fokozottan vágyunk az újdonságokra. A kíváncsiság, a felfedezés és a változás iránti vágy velünk született és állandó szükségletünk. Azáltal, hogy nők és férfiak regisztrálnak a társkeresőre, és több időt töltenek az online platformon, egy kis izgalmat szeretnének csempészni a mindennapjaikba" − mondja.

Paillet állítását igazolja, hogy a randioldalon regisztrált, a kutatásban résztvevő nők és férfiak mind úgy nyilatkoztak, hogy a megcsalás iránti késztetésük abból fakadt, hogy az ünnepek után több szabadságra vágytak.

A közösen eltöltött karácsony után soka tapasztalnak egyfajta kiüresedést. A megcsalás januárban már a küszöbön áll?

Forrás: Shutterstock

Tudatos odafigyeléssel megelőzhető a megcsalásból fakadó kapcsolati katasztrófa

Az, hogy a szakítás és a szabadság utáni vágy átmeneti-e vagy sem, túléli-e a januárt a kapcsolat, vagy sem, függ attól is, hogy vannak-e a kapcsolatban hosszabb ideje fennálló problémák. Olyanok, amelyekről a felek vagy nem kommunikálnak, vagy kommunikálnak, de a változás nem következik be.

Szakemberek egyetértenek abban, hogy a legtöbb kapcsolatban a problémák nem azért mélyülnek el, mert megoldhatatlanok, hanem mert kimondatlanok.

Érdemes időt szánni arra, hogy nyugodtan, nyíltan és tabuktól mentesen beszéljünk a párunkkal az érzéseinkről, hiányainkról, a vágyainkról anélkül. De vigyázat! Az asszertív kommunikáció lényege nem az, hogy minden mondatunkban a másikat hibáztatjuk. Fontos, hogy egyes szám első személyben beszéljünk (pl. volt egy olyan eset, amikor azt mondtad, és az akkor nekem nagyon rosszul esett, mert ...). Itt egyébként bővebben is olvashatsz a párkapcsolatra nagy hatást gyakorló kommunikációs stílusokról.

...). Itt egyébként bővebben is olvashatsz a párkapcsolatra nagy hatást gyakorló kommunikációs stílusokról. Egy kedves üzenet, egy közös séta, egy őszinte dicséret vagy egy együtt eltöltött este segíthet újra megerősíteni azt az érzést, ami kezdetben összehozott benneteket.

A megcsalás gyakran nem a partner hiányosságairól szól, hanem belső ürességről, önbizalomhiányról vagy feldolgozatlan problémákról. Szánjunk külön-külön is időt önmagunk testi, lelki és szellemi megismerésére, azaz a selfnessre.

A biztonság kedvéért pedig legyünk résen: figyeljük, nem telik-e meg hirtelen a párunk naptára január eleján!

