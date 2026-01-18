Győztek a jófiúk? Egy új kutatás szerint szebb felesége lesz annak, akinek sosem volt barátnője

Az életet kétféleképpen lehet élni, ha párkapcsolatokról beszélünk. Van, aki beleveti magát, amint elkezdenek tombolni a hormonjai, és mint egy nagy hal, vadászni kezd a kisebbekre. Az ilyen férfiaknak szinte minden ujjára jut egy nő és sok kapcsolatuk is lesz. De vannak, akik kevésbé aktívak a társkeresésben, vagy legalábbis megfontoltabbak. Ők a jófiúk, akik nem hajtják a nőket, inkább magukra koncentrálnak és barátnőik száma megközelíti a nullát. Az ilyen férfiak kezdetben nem annyira népszerűek a nők körében. Egy új tanulmány szerint azonban végül ők az esélyesebbek a végső boldogságra, a türelmükért pedig nem más a jutalom, mint egy gyönyörű feleség.

A kutatás szerint nagyobb az esélye a szép feleségre azoknak a férfiaknak, akiknek alig, vagy egyáltalán nem volt barátnőjük fiatalon.

Forrás: Shutterstock

Szebb felesége lesz azoknak a férfiaknak, akiknek nem volt barátnőjük?

Egy meglepő kutatási eredmény kapott szárnyra a közösségi médiában. Eszerint azok a férfiak, akik fiatal éveiket barátnők nélkül töltik, gyakran rendkívül szép partnert vesznek feleségül.

A kutatás alapja több jelentés és megfigyelés, ami mögött az a tény állhat, hogy az ilyen férfiak hajlamosak türelmet, fókuszt, érzelmi érettséget és hűséget fejleszteni a rövid távú kalandok hajszolása helyett. Idővel ezek a tulajdonságok állítólag mélyebb, jelentősebb kapcsolatokat vonzanak. Olyan kapcsolatokat, amelyek tartósak.

Így nagyobb az esélyük rá, hogy egy gyönyörű nőt vegyenek feleségül, mint azoknak, akik fiatal éveikben úgy gyűjtötték a barátnőket, mint más a bélyeget. A kutatás mögött valószínűleg nem komoly tudomány húzódik, a szakértők is inkább csak megmosolyogják a szárnyra kapott teóriát, de az emberek úgy vélik, hogy van alapja.

Az elmélet szerint a szép nők végül a jófiúk mellett horgonyoznak le.

Forrás: Shutterstock

A jófiúk a végső győztesek?

Épp ezért egyre több videó is kerül fel a témával kapcsolatban a közösségi médiába, bizonyítva, hogy az elmélet igaz: azok a férfiak nagyobb eséllyel hódítják meg végül a gyönyörű nők szívét, akik időt és energiát fektettek önmaguk fejlesztésébe, és végül érzelmileg érett, komoly partnerként tudnak helytállni egy kapcsolatban. A nők pedig kétségtelenül ilyen férjre vágynak. Az elmélet szerint ugyanis sokkal szimpatikusabb egy nőnek, ha valaki nem más nők hajkurászásával töltötte az idejét, hanem tanult, fejlesztette magát testileg és lelkileg, az igazira várva.

A kutatást elismerők szerint ezzel végérvényesen kimondjuk, hogy a jófiúk elnyerik végső jutalmukat, ahogy a népmesékben a legkisebb fiú is rátalál a királylányra. Ez pedig nem más, mint egy gyönyörű, odaadó feleség, aki szívesen lehorgonyozik egy komolyan vehető, kitartó férfi mellett, szíve egyetlen királynőjeként. Nem beszélve arról, hogy így nem lesz sok exbarátnő sem, akinek szelleme kísértene a kapcsolatban.

A kutatás tehát nem kifejezetten tudományos alapú, inkább megfigyelések és beszámolók állnak a hátterében. Az emberek azonban már döntöttek és kétségtelenül elhiszik, sőt, ők maguk is bizonyítottnak érzik az életükből vett példákkal.

Összegzés Bár most mondhatnánk, hogy más nem is kell egy gyönyörű feleséghez, mint az, hogy valaki ne randizgasson folyton fiatalon, a képlet természetesen nem ilyen egyszerű. A párkeresés mindig is az élet egyik legnehezebb feladata volt és marad is, amit sem tudomány, sem kutatás nem tud leegyszerűsíteni. De egy biztos: az új kutatás szerint nem szabad csüggednie azoknak, akik nem a lányok kedvencei fiatalon. Eszerint fektessenek inkább magukba energiát, és használják ki az időt arra, hogy azzá a férfivé váljanak, akit a későbbi feleségük majd megérdemel.

