Nincs megállás: már idén új sorozattal érkeznek a Netflixre a Stranger Things alkotói

Nagy Kata
2026.01.18.
A Duffer fivérek mindannyiunk legnagyobb örömére nem pihennek sokat: idén máris egy új sorozattal lepik meg a sci-fi rajongókat. Lássuk, mire számíthatunk a Stranger Things alkotóinak új kreációjától!

Pár napja örökre véget ért a Stranger Things egy évtizedes története és a rajongók egyszerűen képtelenek belenyugodni abba, hogy nélkülözniük kell az imádott karaktereiket. A Duffer testvérek azonban nem hagynak néznivaló nélkül bennünket 2026-ban sem: máris készülőben a legújabb remekművük! 

A Stranger Things alkotói a Duffer testvérek
A Stranger Things alkotói új sorozattal kedveskednek nekünk.
Még idén új sorozattal örvendeztetnek meg bennünket a Stranger Things alkotói 

  • Újév napján láthatta a magyar közönség a Stranger Things utolsó részét.
  • A rajongók szívében azóta hatalmas űr tátong és követelik vissza a kedvenc sorozatukat. 
  • A Duffer fivérek azonban egészen váratlanul egy teljesen új sorozatot jelentettek be. 
  • A The Boroughs egy új-mexikói nyugdíjas otthonban játszódik majd, ahol a lakóknak szintén természetfeletti erőkkel kell megküzdeniük. 

Az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb Netflix-sorozata a Stranger Things, ami 2026-ban az ötödik évaddal hivatalosan is véget ért. Azóta is elnyomhatatlanul bujkál bennünk a kérdés, hogy vajon mi lesz ezután és mit fogunk majd nézni hajnal 3-kor, amikor mindenki más az igazak álmát alussza? 

Nos, ezt a sorozat alkotói, a Duffer fivérek megválaszolták (ha már a számtalan levegőben lebegő kínzó teóriát nem is) és bejelentették, hogy idén új sorozattal térnek vissza a Netflixre. 

A The Boroughs névre hallgató sci-fi sorozat sem fog hiányt szenvedni izgalmakban és misztikumban, azonban a főszereplők ezúttal nem gyerekek, hanem a szépkorúak lesznek. 

A történet ugyanis egy új-mexikói nyugdíjas otthonban játszódik majd, ahol a lakókra nagy veszély leselkedik: egy titokzatos szörny el akarja venni az idősek kevéske fennmaradó idejét, így a nénik és bácsik kénytelenek összefogni, hogy megküzdjenek a gonosszal. 

Az alkotók szerint az új sorozat is ugyanúgy bővelkedik majd a vicces, komoly és olykor megható pillanatokban, mint a Stranger Things és reményeik szerint a különc főszereplők is ugyanannyira a nézők szívébe lopják majd magukat. A főszerepekben többek között Clarke Peterst, Denis O’Hare-t, Jena Malone-t, Carlos Mirandát, Seth Numrichot, és Alice Kremelberget láthatjuk majd, a rendezői székbe pedig Ben Taylor foglal helyet. 

Az alkotás 8 epizódból áll majd és még idén megérkezik a streaming-szolgáltatóra. 

Ha szívesen olvasnál még a Stranger Thingsről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Forronganak a Stranger Things rajongók: folytatást követelnek a nézők – Videó

A Stranger Things rajongói nem tudják elfogadni, hogy végleg vége lett a sorozatnak, mindent megtesznek azért, hogy ne maradjanak a kedvencük nélkül.

A Stranger Things rajongói végre választ kaptak egy kínzó kérdésre: ezt árulták el a terhes nőkről az alkotók

Ha te is felhúztad magad a várva várt évadzárón, ne csüggedj! A Duffer testvérek interjúk zömében próbálnak meg válaszolni a sorozat által nyitva hagyott kérdésekre.

A Stranger Things az a sorozat, amit már rég el kellett volna engedni, mégis jól búcsúzott – Spoileres kritika

A Stranger Things befejezése pont olyan lett, mint mint amilyen a sorozat volt az utóbbi években.

 

 

 

 

