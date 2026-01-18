Nincs megállás: már idén új sorozattal érkeznek a Netflixre a Stranger Things alkotói

Pár napja örökre véget ért a Stranger Things egy évtizedes története és a rajongók egyszerűen képtelenek belenyugodni abba, hogy nélkülözniük kell az imádott karaktereiket. A Duffer testvérek azonban nem hagynak néznivaló nélkül bennünket 2026-ban sem: máris készülőben a legújabb remekművük!

A Stranger Things alkotói új sorozattal kedveskednek nekünk.

Forrás: Getty Images North America

Még idén új sorozattal örvendeztetnek meg bennünket a Stranger Things alkotói

Újév napján láthatta a magyar közönség a Stranger Things utolsó részét.

A rajongók szívében azóta hatalmas űr tátong és követelik vissza a kedvenc sorozatukat.

A Duffer fivérek azonban egészen váratlanul egy teljesen új sorozatot jelentettek be.

A The Boroughs egy új-mexikói nyugdíjas otthonban játszódik majd, ahol a lakóknak szintén természetfeletti erőkkel kell megküzdeniük.

Az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb Netflix-sorozata a Stranger Things, ami 2026-ban az ötödik évaddal hivatalosan is véget ért. Azóta is elnyomhatatlanul bujkál bennünk a kérdés, hogy vajon mi lesz ezután és mit fogunk majd nézni hajnal 3-kor, amikor mindenki más az igazak álmát alussza?

Nos, ezt a sorozat alkotói, a Duffer fivérek megválaszolták (ha már a számtalan levegőben lebegő kínzó teóriát nem is) és bejelentették, hogy idén új sorozattal térnek vissza a Netflixre.

A The Boroughs névre hallgató sci-fi sorozat sem fog hiányt szenvedni izgalmakban és misztikumban, azonban a főszereplők ezúttal nem gyerekek, hanem a szépkorúak lesznek.

A történet ugyanis egy új-mexikói nyugdíjas otthonban játszódik majd, ahol a lakókra nagy veszély leselkedik: egy titokzatos szörny el akarja venni az idősek kevéske fennmaradó idejét, így a nénik és bácsik kénytelenek összefogni, hogy megküzdjenek a gonosszal.

Az alkotók szerint az új sorozat is ugyanúgy bővelkedik majd a vicces, komoly és olykor megható pillanatokban, mint a Stranger Things és reményeik szerint a különc főszereplők is ugyanannyira a nézők szívébe lopják majd magukat. A főszerepekben többek között Clarke Peterst, Denis O’Hare-t, Jena Malone-t, Carlos Mirandát, Seth Numrichot, és Alice Kremelberget láthatjuk majd, a rendezői székbe pedig Ben Taylor foglal helyet.

Az alkotás 8 epizódból áll majd és még idén megérkezik a streaming-szolgáltatóra.

Ha szívesen olvasnál még a Stranger Thingsről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: