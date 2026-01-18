Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Brooklyn Beckham-szintű szakításként emlegetik: Eugénia hercegnő még karácsonykor sem állt szóba apjával

apa-lánya Andrew Mountbatten-Windsor Beatrix hercegnő Eugénia hercegnő
Andrew Mountbatten-Windsort állítólag sokkolta, hogy legkisebb lánya minden kapcsolatot megszakított vele. Eugénia hercegnő karácsonykor felé se nézett, és még az unokáit sem vitte el hozzá.

A brit királyi családon belüli feszültségek újabb fejezete bontakozik ki Andrew herceg és kisebbik lánya, Eugénia hercegnő között. Bennfentesek szerint a Eugénia nemcsak érzelmileg távolodott el apjától, hanem tudatosan és következetesen minden kapcsolatot megszakított vele. Nővére, Beatrix más utat választott.

Eugénia hercegnő nem tartja a kapcsolatot apjával, Andrew Mountbatten-Windsorral.
Eugénia hercegnő ma már levegőek nézi az apját, minden kapcsolatot megszakított vele.
Forrás: Getty Images Europe
  • Karácsonykor sem látogatta meg apját férjével és gyermekeivel.
  • A döntést források „Brooklyn Beckham-szintű” elszakadásként írják le.
  • Beatrix hercegnő továbbra is kapcsolatban maradt apjával.
  • Eugénia döntésének háttérben András Epsteinhez köthető botránya áll.

Eugénia hercegnő szóba se áll az apjával

Andrew Mountbatten-Windsort állítólag megrázta, hogy kisebb lánya, Eugénia úgy döntött, hogy teljesen megszakítja vele a kapcsolatot. A hercegnő az elmúlt években is nehezen viselte apja Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatából fakadó botrány következményeit, ám a legfrissebb értesülések szerint most végleg elvágta ezt a családi köteléket, ami brit királyi írók szerint nagyon emlékeztet Brooklyn Beckham szakítására a szüleivel.  Egy forrás szerint Eugénia hercegnő nem hajlandó kommunikálni az apjával, és karácsonykor sem látogatta meg férjével, Jack Brooksbankkel, valamint két közös fiukkal. „Semmi kontaktus nem volt, semmi. Ez Brooklyn Beckham szintjén van – teljesen megszakította a kapcsolatot az apjával” – nyilatkozta egy bennfentes a Daily Mailnek

Beatrix más utat választott

Eugénia hercegnőt a közelmúltban férjével, Beatrice hercegnővel és sógorával együtt fotózták le a királyi család sandringhami birtokán. A források szerint azonban a két testvér eltérően viszonyul apjukhoz. Míg Eugénia teljesen megszakította a kapcsolatot vele, addig Beatrice hercegnő továbbra találkozik a Royal Lodge-ból kilakoltatott és rangjától megfosztott Andrással.  Egy bennfentes szerint Beatrix igyekszik megtalálni a módját, hogy ne szakadjon el az apjától, miközben továbbra is közeli kapcsolatot ápol a királyi családdal. A yorki hercegnők mindketten ott voltak Károly király sandringhami karácsonyán, Beatrix pedig decemberben meghívta apját kisebbik lánya, Athena keresztelőjére is

