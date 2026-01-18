Hoppá! Meryl Streep is visszatérhet a Mamma Mia 3. részében

Stellan Skarsgård a készülő Mamma Mia 3 kapcsán azt mondta, még az is benne van a pakliban, hogy Meryl Streep karaktere, Donna visszatér. A színész szerint a filmes világban semmi sem lehetetlen, és sokan dolgoznak azon, hogy a rajongók újra láthassák a történet ikonikus alakját.

Az a hír járja, Meryl Streep is feltűnhet a Mamma Mia harmadik részében.

A harmadik rész forgatókönyve elkészült.

A projekt hivatalosan még nem kapott zöld utat, és a teljes szereplőgárdát sem jelentették be.

Meryl Streep nyitott a visszatérésre.

Amanda Seyfried szintén izgatottan várja a folytatást.

Judy Craymer producer megerősítette, hogy tudják, mit szeretnének kezdeni a filmmel, és a projekt elkészítése biztosnak tűnik.

Meryl Streep tenné teljessé a Mamma Mia folytatását

Egyre többen pletykálnak arról, hogy Meryl Streep visszatérhet a Mamma Mia! harmadik részében. A találgatások melegágyát Stellan Skarsgård nyilatkozata adta, aki január 11-én, a 2026-os Golden Globe-gálán a Sentimental Value (Érzelmi érték) című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb férfi mellékszereplő díját. Az esemény sajtószobájában arról kérdezték, elképzelhető-e, hogy Donna karaktere feltámadjon, és vele folytatódjon a legendás történet.

„A filmekben mindenkit vissza lehet hozni a halálból, és ez a mozi egyik fantasztikus tulajdonsága” – fogalmazott a 74 éves színész. Mint ismert, a 2018-as Mamma Mia! Sose hagyjuk abba című filmben – amely a 2008-as Mamma Mia! folytatása és egyben előzménye is – Donna egy meg nem nevezett betegség következtében, a cselekményen kívül hunyt el – írja a People magazin.

Skarsgård mindkét filmben Donna egykori szerelmét, Billt alakította. A Golden Globe-gálán azt is elárulta, hogy sokan dolgoznak azon, hogy visszahozzák Meryl Streepet és az általa megformált, rendkívül népszerű karaktert.

A készülő film szereplőgárdájáról még nincs hír

A Mamma Mia 3 forgatókönyve már elkészült, a film jelenleg fejlesztési fázisban van – erősítette meg korábban Judy Craymer producer. Májusban a Deadline-nak úgy nyilatkozott: pontosan tudják, mit szeretnének kezdeni a harmadik résszel, és biztos benne, hogy a film el fog készülni. Ekkor szóba került Sabrina Carpenter lehetséges szereplése is. A projekt azonban hivatalosan még nem kapott zöld utat, és a szereplőgárdát sem jelentették be.