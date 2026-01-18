Hoppá! Meryl Streep is visszatérhet a Mamma Mia 3. részében

Stellan Skarsgård a készülő Mamma Mia 3 kapcsán azt mondta, még az is benne van a pakliban, hogy Meryl Streep karaktere, Donna visszatér. A színész szerint a filmes világban semmi sem lehetetlen, és sokan dolgoznak azon, hogy a rajongók újra láthassák a történet ikonikus alakját.
Meryl Streep tenné teljessé a Mamma Mia folytatását
Egyre többen pletykálnak arról, hogy Meryl Streep visszatérhet a Mamma Mia! harmadik részében. A találgatások melegágyát Stellan Skarsgård nyilatkozata adta, aki január 11-én, a 2026-os Golden Globe-gálán a Sentimental Value (Érzelmi érték) című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb férfi mellékszereplő díját. Az esemény sajtószobájában arról kérdezték, elképzelhető-e, hogy Donna karaktere feltámadjon, és vele folytatódjon a legendás történet.
„A filmekben mindenkit vissza lehet hozni a halálból, és ez a mozi egyik fantasztikus tulajdonsága” – fogalmazott a 74 éves színész. Mint ismert, a 2018-as Mamma Mia! Sose hagyjuk abba című filmben – amely a 2008-as Mamma Mia! folytatása és egyben előzménye is – Donna egy meg nem nevezett betegség következtében, a cselekményen kívül hunyt el – írja a People magazin.
Skarsgård mindkét filmben Donna egykori szerelmét, Billt alakította. A Golden Globe-gálán azt is elárulta, hogy sokan dolgoznak azon, hogy visszahozzák Meryl Streepet és az általa megformált, rendkívül népszerű karaktert.
A készülő film szereplőgárdájáról még nincs hír
A Mamma Mia 3 forgatókönyve már elkészült, a film jelenleg fejlesztési fázisban van – erősítette meg korábban Judy Craymer producer. Májusban a Deadline-nak úgy nyilatkozott: pontosan tudják, mit szeretnének kezdeni a harmadik résszel, és biztos benne, hogy a film el fog készülni. Ekkor szóba került Sabrina Carpenter lehetséges szereplése is. A projekt azonban hivatalosan még nem kapott zöld utat, és a szereplőgárdát sem jelentették be.
Meryl Streep maga sem zárkózik el a visszatéréstől. 2023-ban arról beszélt a A Vogue magazinnak, hogy nyitott minden olyan ötletre, amely izgalomba hozza. „Ha van egy jó elképzelés, teljesen benne vagyok” – mondta a háromszoros Oscar-díjas színésznő.
Hozzátette: Judy Craymernek is jelezte, hogy ha kitalál egy módot Donna reinkarnálására, számíthat rá. Tréfásan még egy szappanoperába illő fordulatot is felvetett, miszerint kiderülhetne, hogy valójában Donna ikertestvére halt meg. „Lehet, hogy mire elkészül, már Grand-Mamma Mia! lesz a címe” – jegyezte meg nevetve.
Amanda Seyfried izgatottan várja a folytatást
A film másik kulcsszereplője, Amanda Seyfried, aki Donna lányát, Sophie-t alakítja, szintén lelkes a folytatás gondolatától. A színésznő decemberben a PEOPLE magazinnak nyilatkozva elmondta: nem tudja, merre halad majd a történet, de abban biztos, hogy sok éneklés és tánc várható. „Addig fogok kampányolni a filmért, amíg teljesen el nem kékülök” – fogalmazott.
