Egy nappal a halála előtt vált el Shannen Doherty: pénzéhes, hűtlen férje megtámadta a válási egyezséget

A Beverly Hills, 90210 és a Bűbájos boszorkák egykori sztárja 11 év házasság után, 2023-ban adta be a válókeresetet Kurt Iswarienko ellen. A válási megállapodást 2024 júliusában véglegesítették, közvetlenül Shannen Doherty halála előtt. Most azonban Iswarienko bíróságon támadta meg a dokumentum érvényességét, miközben a néhai színésznő vagyonkezelője szerint a fotós több pénzügyi kötelezettségét sem teljesítette.
- Kurt Iswarienko 2025. január 14-én beadványban támadta meg a válási megállapodást.
- Doherty vagyonkezelője november 24-én beadványt írt, amelyben azt állította, hogy Iswarienko továbbra is jelentős összegekkel tartozik a válási egyezség értelmében.
- Shannen Doherty 2024. július 12-én írta alá az egyezséget.
- Iswarienko egy nappal később, 2024. július 13-án, Doherty halálának napján látta el kézjegyével a dokumentumot.
Shannen Doherty volt férje állítólag nem tartotta be az egyezségben foglaltakat
Shannen Doherty volt férje, Kurt Iswarienko hivatalosan is megtámadta a saját és a néhai színésznő válási egyezségét. A jogi dokumentumokat Iswarienko ügyvédje január 14-én nyújtotta be a Los Angeles-i Legfelsőbb Bírósághoz. Ez azt követően történt, hogy Doherty ügyvédei és Christopher Cortazzo, a Shannen Doherty Family Trust vagyonkezelője november 24-én beadványt nyújtottak be, amelyben azt állították, hogy Iswarienko továbbra is jelentős összegekkel tartozik a válási egyezség értelmében.
A megállapodás egyik pontja szerint Iswarienkónak el kellett volna adnia Doherty 1,5 millió dollár értékű texasi házát, és egyenlően megosztania a nettó bevételt örököseivel. A beadvány szerint azonban a fotós megtagadta a Dripping Springs-i ház eladását, meg sem hirdette azt. A dokumentumok kitérnek arra is, hogy Iswarienkónak 100 000 dollárért meg kellett volna vásárolnia Doherty Mooney M-20 típusú repülőgépének tulajdonrészét, és az összeget az eladást követő öt munkanapon belül be kellett volna fizetnie a hagyatékba. A beadvány szerint azonban Iswarienko visszatartott 50 274 dollárt a 2024 augusztusi eladást követően, és ezt az összeget azóta sem fizette ki. Doherty ügyvédei emellett azt is jelezték, hogy Iswarienko megtagadta volt felesége személyes tárgyainak visszaszolgáltatását, köztük a színésznőről készült fényképeket, holott ez szintén a válási egyezség része volt.
Iswarienko január 14-i beadványában erre reagálva azt állította, a válási egyezséget rossz bíróságon nyújtották be, ezért annak nincs jogköre a feltételek érvényesítésére.
Iswarienko megcsalta a súlyosan beteg színésznőt
Doherty és Iswarienko 2011-ben házasodtak össze egy malibui szertartáson. Shannen Doherty 2023-ban, 11 év házasság után adta be a válókeresetet. Képviselője, Leslie Sloane akkor így nyilatkozott a People magazinnak: „A válás az utolsó dolog, amit Shannen akart. Sajnos úgy érezte, hogy nem maradt más választása.” A színésznő később, 2023 decemberében egy interjúban elmondta, közvetlenül azelőtt értesült arról, hogy férje megcsalja, hogy agyműtéten esett volna át egy daganat eltávolítása miatt. „Borzasztó magányosnak éreztem magam. Átvert, akivel 14 évig együtt voltam, akit teljes szívemből szerettem” − mondta akkor a színésznő és arról is beszélt, úgy véli, férje alig várja, hogy meghaljon és megkaparintsa a vagyonát. Shannen Dohertynek Kurt Iswarienkóval, néhány órával azelőtt sikerült érvényesíteni a válását, hogy július 13-án örökre lehunyta volna a szemét, a színésznő nem sokkal az elhunyta előtt is arról beszélt, vágyik még arra, hogy megtalálja a szerelmet. Dohertynél 2015-ben diagnosztizáltak először mellrákot. Később úgy tűnt, gyógyulófélben van, de 2019-ben kiderült, a daganata áttéteket képzett és haláláig folyamatosan kezelés alatt állt.
