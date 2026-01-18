Egy nappal a halála előtt vált el Shannen Doherty: pénzéhes, hűtlen férje megtámadta a válási egyezséget

A Beverly Hills, 90210 és a Bűbájos boszorkák egykori sztárja 11 év házasság után, 2023-ban adta be a válókeresetet Kurt Iswarienko ellen. A válási megállapodást 2024 júliusában véglegesítették, közvetlenül Shannen Doherty halála előtt. Most azonban Iswarienko bíróságon támadta meg a dokumentum érvényességét, miközben a néhai színésznő vagyonkezelője szerint a fotós több pénzügyi kötelezettségét sem teljesítette.

Közel két évvel Shannen Doherty halála után volt férje, Kurt Iswarienko megtámadta a válási egyezséget.

Forrás: Getty Images

Kurt Iswarienko 2025. január 14-én beadványban támadta meg a válási megállapodást.

Doherty vagyonkezelője november 24-én beadványt írt, amelyben azt állította, hogy Iswarienko továbbra is jelentős összegekkel tartozik a válási egyezség értelmében.

Shannen Doherty 2024. július 12-én írta alá az egyezséget.

Iswarienko egy nappal később, 2024. július 13-án, Doherty halálának napján látta el kézjegyével a dokumentumot.

Shannen Doherty volt férje állítólag nem tartotta be az egyezségben foglaltakat

Shannen Doherty volt férje, Kurt Iswarienko hivatalosan is megtámadta a saját és a néhai színésznő válási egyezségét. A jogi dokumentumokat Iswarienko ügyvédje január 14-én nyújtotta be a Los Angeles-i Legfelsőbb Bírósághoz. Ez azt követően történt, hogy Doherty ügyvédei és Christopher Cortazzo, a Shannen Doherty Family Trust vagyonkezelője november 24-én beadványt nyújtottak be, amelyben azt állították, hogy Iswarienko továbbra is jelentős összegekkel tartozik a válási egyezség értelmében.

A megállapodás egyik pontja szerint Iswarienkónak el kellett volna adnia Doherty 1,5 millió dollár értékű texasi házát, és egyenlően megosztania a nettó bevételt örököseivel. A beadvány szerint azonban a fotós megtagadta a Dripping Springs-i ház eladását, meg sem hirdette azt. A dokumentumok kitérnek arra is, hogy Iswarienkónak 100 000 dollárért meg kellett volna vásárolnia Doherty Mooney M-20 típusú repülőgépének tulajdonrészét, és az összeget az eladást követő öt munkanapon belül be kellett volna fizetnie a hagyatékba. A beadvány szerint azonban Iswarienko visszatartott 50 274 dollárt a 2024 augusztusi eladást követően, és ezt az összeget azóta sem fizette ki. Doherty ügyvédei emellett azt is jelezték, hogy Iswarienko megtagadta volt felesége személyes tárgyainak visszaszolgáltatását, köztük a színésznőről készült fényképeket, holott ez szintén a válási egyezség része volt.

Iswarienko január 14-i beadványában erre reagálva azt állította, a válási egyezséget rossz bíróságon nyújtották be, ezért annak nincs jogköre a feltételek érvényesítésére.