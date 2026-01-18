Olyan belső erő és őszinte nyitottság sugárzik belőle, mint anno Diana hercegnéből. Sarolta hercegnő kicsit sem jön zavarba, ha kétkezi munkát kell végeznie, kíváncsi az őt körülvevő világra és szeretettel közelít az emberekhez. A legjobb példa erre, amikor 2025-ben spontán megölelte egy kerekesszékben ülő rajongóját.

Sarolta hercegnő a brit királyi család fényesen ragyogó, tiszta kincse.

Forrás: Getty Images

Sarolta hercegnő különleges skilljei

Sarolta hercegnő szivacsként szívja magába a tudást, és nem szülői nyomásra fejleszti magát. Mindent őszintén szeret, amibe belekezd.

Nem jön zavarba, ha be kell piszkolja a kezét.

Van egy szerelemnyelve és nagyon úgy tűnik, hogy a divathoz is remek érzéke van.

Nemcsak nézni és ápolni szereti őket, hanem a nyeregben is rendkívül ügyes Sarolta hercegnő

Kicsi gyerekkorától kezdve érdeklődéssel figyelte a lovakat, és amikor nagyobb lett, lovagolni is elkezdett.

Édesanyja, Katalin hercegné akkor azt nyilatkozta, hogy büszke lányára, amiért ilyen elkötelezett egy ilyen nehéz sport iránt, ugyanakkor félti is.

Elárulta, hogy ő maga nem szeret lovagolni, de Saroltát mindenben támogatni fogja. A kis hercegnő talán a nagymamájától örökölhette az állatok szeretetét: Erzsébet királynő is szenvedélyes lovas volt és nagy szeretettel viseltetett pónijai iránt is. Az alábbi videóban azt láthatod, amint Sarolta hercegnő profikat megszégyenítő hozzáértéssel nyugtat meg egy ideges lovat.

Nem jön zavarba attól sem, ha be kell piszkolnia a kezét

A kis hercegnő már otthonosan mozog a konyhában, szeretettel süt-főz, szüleinek gyakran készít saját kezűleg ajándékokat, így süteményeket is. Apropó, ételek:

Sarolta kedvenc snackje nem a csokoládé, de még csak nem is a habos sütemények vagy a chipsek. A borsó az, amiből gyakorlatilag degeszre tudja enni magát. Ha épp nincs borsó, megteszi az olívabogyó is.

Sarolta hercegnő süt-főz, leginkább süteményeket szeret készíteni.

Forrás: Prince and Princess of Wales / Instagram

Remekül utánoz ismert embereket

Élvezi, ha mások hangján szólalhat meg. Talán ezt is Erzsébet királynőtől örökölte, aki állítólag mindig megnevette családját azzal, hogy politikusokat utánzott, ismert emberek mimikáit mutatta be, vagy ha akcentussal beszélt.