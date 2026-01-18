Köszönd meg Charles Darwinnak, hogy ma nőként muszáj szőrtelenítened

Volt idő, amikor a női testszőr teljesen természetes volt. Nem generált vitákat, nem volt vele szemben elvárás, és nem jelentett egyet az igénytelenséggel. Aztán jó pár évtizede valami megváltozott. Egyszerűen ciki lett a szőrös nő, amiben nagy szerepe van Charles Darwinnak, aki nélkül talán nem lenne kultusza a női szőrtelenítésnek.
Miért szőrtelenítünk, avagy okolhatjuk-e Charles Darwint a borotválkozás gyötrelmeiért?
A női szőrtelenítés nem ősi elvárás, hanem viszonylag új társadalmi hallgatólagos megegyezés. Az ideális női test vágyképe korszakonként változik, de a szőrtelen nő képe már egészen hosszú ideje itt él köztünk. Ez pedig Charles Darwinnak is köszönhető, akinek elméleteit félreértelmezték és leegyszerűsítették.
A történelem nagy részében a testszőr egyszerűen a test része volt. Bizonyos korokban és kultúrákban inkább csak higiéniai, mint esztétikai kérdésként tekintettek rá. Egészen a 18. századig nem hordozott erkölcsi vagy társadalmi jelentést. A nők és a férfiak egyaránt szőrösek voltak, ez pedig senkit nem érdekelt különösebben. A szőrtelenítésben 1760 környékén érkezett el az első fordulópont, amikor megjelentek a biztonsági borotvák. A férfiakat célzó eszköz lehetővé tette, hogy otthon is biztonságosan, komolyabb vágások nélkül is elvégezhessék a mindennapos arcborotválást. A nők számára azonban még messze volt az a fajta elvárás, amit ma a feminizmus nevében sokan elleneznek.
Charles Darwin és a vonzóbb test mítosza
1871-ben Charles Darwin Az ember származása és a nemi kiválasztás című művében írt arról, hogy a kevesebb testszőr nagy szerepet játszott a nemi szelekcióban. A kevesebb szőrrel rendelkező egyedek vonzóbbak lehettek – talán, mert jobban látszott, hogy egészségesek, parazitamentesek –, és így több utóduk született. Darwin tehát nem azt írta, hogy a női szőrtelenítéstől leszünk vonzóbbak, csupán egy egyszerű evolúciós megfigyelést tett. A szőrtelen ideális női test elvárása mégis csak vele kezdődött, méghozzá elméletének félreértelmezéséből.
A valódi fordulópont a technika fejlődésében és a reklámokban keresendő
Ezekben az időkben a nők hosszú szoknyákban jártak, és a válluk sem látszódott ki. Tehát csak a férjeik láthatták a testszőrzetüket. Az sem volt mellékes, hogy nem léteztek olyan szalonok, ahol a borbélyokhoz hasonló szolgáltatást kínáltak a hölgyek számára. A női szőrtelenítés fellendülésére a 18-19. század fordulóján megjelent első szabadalmaztatott, cserélhető pengéjű biztonsági borotvák adtak teret.
A 20. század elején, a kapitalizmus is meglovagolta a szőrtelen nő idealizálását. A reklámokban a testszőrzetre problémaként kezdtek hivatkozni, amire természetesen a gyártók tudták a megoldást. Egyre elterjedtebbé vált a test bizonyos pontjainak szőrtelenítése, majd lassan, de biztosan világszinten elterjedt, hogy ez elengedhetetlen az ápoltság meglétéhez. Charles Darwin gondolatai tehát kiváló tudományos háttérként szolgáltak a borotva, gyanta, epilátor és végleges szőrtelenítés ördögi köréhez, ami azonban talán most kissé alábbhagyott. Egyre több nő zárja vissza a fiókjába ugyanis a szőrtelenítő eszközeit, egyesek pedig még pénzt is keresnek ezzel a "különlegességgel".
Miért szőrtelenítünk? Szabad választás vagy jól eladott elvárás?
Ma talán azt hiszed, a női szőrtelenítés a saját döntésed. De valóban az lenne? Nem lehet, hogy a belső késztetésed mögött a saját komfortérzeted helyett egy évtizedek óta tartó nyomás áll? Az, amit Charles Darwin elméletéből fordítottak át az emberek? – csak a szőrtelen nő lehet igényes és vonzó. Természetesen nem kell szőrtelenítened, ha nem akarsz, hiszen ma már rengeteg nő felrúgta ezt a társadalmi megegyezést. Ugyanakkor hiába a feminizmus, és a természetesség hirdetése, a nők többsége semmi pénzért sem menne utcára szőrös lábakkal.