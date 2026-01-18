Köszönd meg Charles Darwinnak, hogy ma nőként muszáj szőrtelenítened

Volt idő, amikor a női testszőr teljesen természetes volt. Nem generált vitákat, nem volt vele szemben elvárás, és nem jelentett egyet az igénytelenséggel. Aztán jó pár évtizede valami megváltozott. Egyszerűen ciki lett a szőrös nő, amiben nagy szerepe van Charles Darwinnak, aki nélkül talán nem lenne kultusza a női szőrtelenítésnek.

Ismerős szőrtelenítési dilemma? Köszönd meg Charles Darwinnak!

Forrás: 123rf.com

Miért szőrtelenítünk, avagy okolhatjuk-e Charles Darwint a borotválkozás gyötrelmeiért?

A női szőrtelenítés nem ősi elvárás, hanem viszonylag új társadalmi hallgatólagos megegyezés. Az ideális női test vágyképe korszakonként változik, de a szőrtelen nő képe már egészen hosszú ideje itt él köztünk. Ez pedig Charles Darwinnak is köszönhető, akinek elméleteit félreértelmezték és leegyszerűsítették.

A történelem nagy részében a testszőr egyszerűen a test része volt. Bizonyos korokban és kultúrákban inkább csak higiéniai, mint esztétikai kérdésként tekintettek rá. Egészen a 18. századig nem hordozott erkölcsi vagy társadalmi jelentést. A nők és a férfiak egyaránt szőrösek voltak, ez pedig senkit nem érdekelt különösebben. A szőrtelenítésben 1760 környékén érkezett el az első fordulópont, amikor megjelentek a biztonsági borotvák. A férfiakat célzó eszköz lehetővé tette, hogy otthon is biztonságosan, komolyabb vágások nélkül is elvégezhessék a mindennapos arcborotválást. A nők számára azonban még messze volt az a fajta elvárás, amit ma a feminizmus nevében sokan elleneznek.

A női szőrtelenítés elvárása Charles Darwin egyik elméletére vezethető vissza.

Forrás: Getty Images Europe

Charles Darwin és a vonzóbb test mítosza

1871-ben Charles Darwin Az ember származása és a nemi kiválasztás című művében írt arról, hogy a kevesebb testszőr nagy szerepet játszott a nemi szelekcióban. A kevesebb szőrrel rendelkező egyedek vonzóbbak lehettek – talán, mert jobban látszott, hogy egészségesek, parazitamentesek –, és így több utóduk született. Darwin tehát nem azt írta, hogy a női szőrtelenítéstől leszünk vonzóbbak, csupán egy egyszerű evolúciós megfigyelést tett. A szőrtelen ideális női test elvárása mégis csak vele kezdődött, méghozzá elméletének félreértelmezéséből.