Hideg tekintetek, távolságtartás, közöny: máris válásközelbe kerülhetett Selena Gomez és Benny Blanco

Selena Gomez és Benny Blanco 2025 szeptemberében házasodtak össze. A látványos esküvőt és a nászutat követően azonban szinte azonnal megjelentek az első, a kapcsolat stabilitását firtató felvetések, amelyek azóta is újra és újra felszínre kerülnek.

Selena Gomez és Benny Blanco testbeszédére sokan felfigyeltek a Lakers–Pelicans mérkőzésen. A testbeszédszakértő szerint bizonyos felvételeken úgy tűnik, az énekesnő ragaszkodóbb, mint a férje.

Forrás: Getty Images North America

A pletykák alapjául szolgáló főbb mozzanatok A pár nyilvános testbeszéde.

Közösségi médiában terjedő videók és rajongói kommentek

Nicole Moore testbeszédszakértő részletes elemzése.

Selena Gomez és Benny Blanco házassága máris válságban?

A találgatások 2025 decemberében erősödtek fel, amikor az ifjú házaspár a Los Angeles Lakers és a New Orleans Pelicans mérkőzését nézte. Később az X-en (korábban Twitter) terjedt egy videó, amelyen Blanco a felesége előtt sétált, miközben nem reagált Gomez felé nyújtott kezére. Amikor észrevette, hogy az énekesnő megáll egy közös fotóra egy rajongóval, visszalépett, hogy bekerüljön a képbe, majd megfogta Gomez kezét. A jelenetek nagy visszhangot váltottak ki a rajongók körében. Többen aggodalmukat fejezték ki egy, a párról készült, sétálás közbeni videó alapján is, amelyben szerintük Blanco teljes közönnyel viseltetett Selena iránt. „Az esküvő után Benny Blanco teljes érdektelenséget mutatott Selena Gomez iránt” −olvasható egy posztban.

A testbeszédük bizony nem az idillről árulkodik

Nicole Moore, hírességek szerelmi tanácsadója és testbeszéd-szakértője elemezte a 2025 decemberében készült sétáról szóló videófelvételeket. „A klip alapján úgy tűnik, hogy van némi érzelmi távolságtartás Benny és Selena között” – mondta Moore a The Listnek. Szerinte a pár végig fizikailag is távol maradt egymástól, ami gondokról árulkodik, mivel az egymáshoz igazán ragaszkodó emberek séta közben is sokkal közelebb vannak egymáshoz. „Amikor a pár tagjai őszintén szerelmesek egymásba, hajlamosak ellágyulni, amikor egymásra néznek, mosolyognak, még akkor is amikor csak éppen együtt sétálnak az utcán” – fogalmazott, és kiemelte hogy a videóban sem Blancón, sem Gomezen nem látható ilyesmi. Moore szerint Blanco ugyan többször ránézett a feleségére, de láthatóan boldogabbnak tűnt, amikor a telefonját nézte, míg Gomez egyszer sem pillantott a férfira. A szakértő hozzátette, vannak azonban olyan felvételek, amelyeken úgy tűnik, a Gyilkos a házban színésznője sokkal jobban ragaszkodik férjéhez, mint viszont.

Fans worried about the possibility of a divorce!



After the wedding, Benny Blanco has shown total disinterest in Selena Gomez. We can see Benny happy only when he’s on his phone, and when he’s not, his smile fades, and he shows affection only when the cameras are on. pic.twitter.com/zdG2Rj4os5 — Selena Gomez Update (@selenagomezbil) December 8, 2025

Lehet, hogy csak félreértések sorozatáról van szó

Bár sem Selena Gomez, sem Benny Blanco nem reagált hivatalosan a válásról szóló pletykákra, a nyilvános megjelenéseikből és a szakértői elemzésekből sokan feszültséget olvasnak ki. Hogy valóban komoly problémákról van-e szó, vagy csupán túlértelmezett pillanatokról, egyelőre nem tudni.

