Hideg tekintetek, távolságtartás, közöny: máris válásközelbe kerülhetett Selena Gomez és Benny Blanco

Selena Gomez és Benny Blanco 2025 szeptemberében házasodtak össze. A látványos esküvőt és a nászutat követően azonban szinte azonnal megjelentek az első, a kapcsolat stabilitását firtató felvetések, amelyek azóta is újra és újra felszínre kerülnek.
A pletykák alapjául szolgáló főbb mozzanatok
- A pár nyilvános testbeszéde.
- Közösségi médiában terjedő videók és rajongói kommentek
- Nicole Moore testbeszédszakértő részletes elemzése.
Selena Gomez és Benny Blanco házassága máris válságban?
A találgatások 2025 decemberében erősödtek fel, amikor az ifjú házaspár a Los Angeles Lakers és a New Orleans Pelicans mérkőzését nézte. Később az X-en (korábban Twitter) terjedt egy videó, amelyen Blanco a felesége előtt sétált, miközben nem reagált Gomez felé nyújtott kezére. Amikor észrevette, hogy az énekesnő megáll egy közös fotóra egy rajongóval, visszalépett, hogy bekerüljön a képbe, majd megfogta Gomez kezét. A jelenetek nagy visszhangot váltottak ki a rajongók körében. Többen aggodalmukat fejezték ki egy, a párról készült, sétálás közbeni videó alapján is, amelyben szerintük Blanco teljes közönnyel viseltetett Selena iránt. „Az esküvő után Benny Blanco teljes érdektelenséget mutatott Selena Gomez iránt” −olvasható egy posztban.
A testbeszédük bizony nem az idillről árulkodik
Nicole Moore, hírességek szerelmi tanácsadója és testbeszéd-szakértője elemezte a 2025 decemberében készült sétáról szóló videófelvételeket. „A klip alapján úgy tűnik, hogy van némi érzelmi távolságtartás Benny és Selena között” – mondta Moore a The Listnek. Szerinte a pár végig fizikailag is távol maradt egymástól, ami gondokról árulkodik, mivel az egymáshoz igazán ragaszkodó emberek séta közben is sokkal közelebb vannak egymáshoz. „Amikor a pár tagjai őszintén szerelmesek egymásba, hajlamosak ellágyulni, amikor egymásra néznek, mosolyognak, még akkor is amikor csak éppen együtt sétálnak az utcán” – fogalmazott, és kiemelte hogy a videóban sem Blancón, sem Gomezen nem látható ilyesmi. Moore szerint Blanco ugyan többször ránézett a feleségére, de láthatóan boldogabbnak tűnt, amikor a telefonját nézte, míg Gomez egyszer sem pillantott a férfira. A szakértő hozzátette, vannak azonban olyan felvételek, amelyeken úgy tűnik, a Gyilkos a házban színésznője sokkal jobban ragaszkodik férjéhez, mint viszont.
Lehet, hogy csak félreértések sorozatáról van szó
Bár sem Selena Gomez, sem Benny Blanco nem reagált hivatalosan a válásról szóló pletykákra, a nyilvános megjelenéseikből és a szakértői elemzésekből sokan feszültséget olvasnak ki. Hogy valóban komoly problémákról van-e szó, vagy csupán túlértelmezett pillanatokról, egyelőre nem tudni.
Selena Gomez és Benny Blanco szeptember 27-én kötötte össze az életét, és októberben megünnepelték az akkor egy hónapos házasságukat. Benny Blanco közösségimédia-posztban áradozott feleségéről, Selena pedig betekintést engedett a magánéletükbe is. A képeken látható, ahogy a bekeretezett fekete-fehér esküvői fotójukon a Ralph Lauren menyasszonyi ruhát viselő Gomez éppen puszit ad férjének.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: