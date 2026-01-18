Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hideg tekintetek, távolságtartás, közöny: máris válásközelbe kerülhetett Selena Gomez és Benny Blanco

testbeszéd Selena Gomez Benny Blanco elhidegülés
Losonci Edina
2026.01.18.
Alig telt el néhány hónap az esküvőjük óta, a közösségi médiában máris válásról szóló találgatások kaptak szárnyra. A Selena Gomezt és Benny Blancót érintő pletykákat nyilvános megjelenések, félreérthető gesztusok és egy testbeszédszakértő elemzése is gerjeszti.

Selena Gomez és Benny Blanco 2025 szeptemberében házasodtak össze.  A látványos esküvőt és a nászutat követően azonban szinte azonnal megjelentek az első, a kapcsolat stabilitását firtató felvetések, amelyek azóta is újra és újra felszínre kerülnek.

Selena Gomez és Benny Blanco testbeszédére sokan felfigyeltek a Lakers–Pelicans mérkőzésen.
Selena Gomez és Benny Blanco testbeszédére sokan felfigyeltek a Lakers–Pelicans mérkőzésen. A testbeszédszakértő szerint bizonyos felvételeken úgy tűnik, az énekesnő ragaszkodóbb, mint a férje.
Forrás: Getty Images North America

A pletykák alapjául szolgáló főbb mozzanatok

  • A pár nyilvános testbeszéde.
  • Közösségi médiában terjedő videók és rajongói kommentek
  • Nicole Moore testbeszédszakértő részletes elemzése.

Selena Gomez és Benny Blanco házassága máris válságban? 

A találgatások 2025 decemberében erősödtek fel, amikor az ifjú házaspár a Los Angeles Lakers és a New Orleans Pelicans mérkőzését nézte. Később az X-en (korábban Twitter) terjedt egy videó, amelyen Blanco a felesége előtt sétált, miközben nem reagált Gomez felé nyújtott kezére. Amikor észrevette, hogy az énekesnő megáll egy közös fotóra egy rajongóval, visszalépett, hogy bekerüljön a képbe, majd megfogta Gomez kezét. A jelenetek nagy visszhangot váltottak ki a rajongók körében. Többen aggodalmukat fejezték ki egy, a párról készült, sétálás közbeni videó alapján is, amelyben szerintük Blanco teljes közönnyel viseltetett Selena iránt. „Az esküvő után Benny Blanco teljes érdektelenséget mutatott Selena Gomez iránt” −olvasható egy posztban. 

A testbeszédük bizony nem az idillről árulkodik

Nicole Moore, hírességek szerelmi tanácsadója és testbeszéd-szakértője elemezte a 2025 decemberében készült sétáról szóló videófelvételeket. „A klip alapján úgy tűnik, hogy van némi érzelmi távolságtartás Benny és Selena között” – mondta Moore a The Listnek. Szerinte a pár végig fizikailag is távol maradt egymástól, ami gondokról árulkodik, mivel az egymáshoz igazán ragaszkodó emberek séta közben is sokkal közelebb vannak egymáshoz. „Amikor a pár tagjai őszintén szerelmesek egymásba, hajlamosak ellágyulni, amikor egymásra néznek, mosolyognak, még akkor is amikor csak éppen együtt sétálnak az utcán” – fogalmazott, és kiemelte hogy a videóban sem Blancón, sem Gomezen nem látható ilyesmi. Moore szerint Blanco ugyan többször ránézett a feleségére, de láthatóan boldogabbnak tűnt, amikor a telefonját nézte, míg Gomez egyszer sem pillantott a férfira. A szakértő hozzátette, vannak azonban olyan felvételek, amelyeken úgy tűnik, a Gyilkos a házban színésznője sokkal jobban ragaszkodik férjéhez, mint viszont. 

 

Lehet, hogy csak félreértések sorozatáról van szó

Bár sem Selena Gomez, sem Benny Blanco nem reagált hivatalosan a válásról szóló pletykákra, a nyilvános megjelenéseikből és a szakértői elemzésekből sokan feszültséget olvasnak ki. Hogy valóban komoly problémákról van-e szó, vagy csupán túlértelmezett pillanatokról, egyelőre nem tudni.

Selena Gomez és Benny Blanco szeptember 27-én kötötte össze az életét, és októberben megünnepelték az akkor egy hónapos házasságukat. Benny Blanco közösségimédia-posztban áradozott feleségéről, Selena pedig betekintést engedett a magánéletükbe is. A képeken látható, ahogy a bekeretezett fekete-fehér esküvői fotójukon a Ralph Lauren menyasszonyi ruhát viselő Gomez éppen puszit ad férjének. 

